[{"available":true,"c_guid":"9a5c9186-0f6c-4876-a4d6-de951d473f10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy brazil nő egy Minivel bukkant fel egy autóverseny közepén.","shortLead":"Egy brazil nő egy Minivel bukkant fel egy autóverseny közepén.","id":"20201102_Video_Mr_Bean_a_valosagban_egy_autos_hajtott_egy_versenypalyara_futam_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a5c9186-0f6c-4876-a4d6-de951d473f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f8af2e-a137-4f6e-9ae6-be6cc30cabb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Video_Mr_Bean_a_valosagban_egy_autos_hajtott_egy_versenypalyara_futam_kozben","timestamp":"2020. november. 02. 13:30","title":"Mr. Bean a valóságban: egy autós hajtott a versenypályára futam közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34532606-7642-4840-a916-89a812baa287","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Bár a fő gazdasági döntéseket az 1970-es és az 1980-as években a párt csúcsszervei hozták meg, a szakapparátus olykor tiltakozott. A Magyar Nemzeti Bank középvezetői például többször is felléptek a túlzott eladósodás ellen.","shortLead":"Bár a fő gazdasági döntéseket az 1970-es és az 1980-as években a párt csúcsszervei hozták meg, a szakapparátus olykor...","id":"202044__lazadozasok_azmnbben__veszjelentesek__titkos_ugykezeles__a_morgas_joga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34532606-7642-4840-a916-89a812baa287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388dd8d-d6d7-46e6-a369-db65d20610f5","keywords":null,"link":"/360/202044__lazadozasok_azmnbben__veszjelentesek__titkos_ugykezeles__a_morgas_joga","timestamp":"2020. november. 01. 16:00","title":"Hiába morogtak az MNB-ben, az MSZMP az államcsőd szélére vezette az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint az egész jogrendszert aláássa a testület határozata.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az egész jogrendszert aláássa a testület határozata.","id":"20201103_Trump_zavargasok_lehetnek_az_alkotmanybirosag_dontese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4584111d-2319-4408-892b-448748f01fc9","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_zavargasok_lehetnek_az_alkotmanybirosag_dontese_miatt","timestamp":"2020. november. 03. 08:25","title":"Trump: Zavargások lehetnek a legfelső bíróság döntése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271a383d-b320-4452-a6aa-7f719dbffd73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy hengerrel, 2 liternyi lökettérfogattal és 100 kilogrammal szerényebb a brit luxusautó új változata.","shortLead":"Négy hengerrel, 2 liternyi lökettérfogattal és 100 kilogrammal szerényebb a brit luxusautó új változata.","id":"20201103_igy_sporolnak_a_bentleynel_itt_a_csak_550_loeros_flying_spur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=271a383d-b320-4452-a6aa-7f719dbffd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4994392-531e-4d7c-b5c2-195ddd1f5a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_igy_sporolnak_a_bentleynel_itt_a_csak_550_loeros_flying_spur","timestamp":"2020. november. 03. 07:59","title":"Így spórolnak a Bentley-nél: itt a „csak” 550 lóerős Flying Spur","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201101_lelegeztetogep_mi_tortenik_koronavirus_legszennyezettseg_csernobil_robot_nasa_hold_viz_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966b9f48-e853-45b4-8757-2bc6ad5be554","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_lelegeztetogep_mi_tortenik_koronavirus_legszennyezettseg_csernobil_robot_nasa_hold_viz_facebook","timestamp":"2020. november. 01. 12:03","title":"Ez történt: Egy orvos bemutatta, milyen fájdalmas lélegeztetőgépre kötni a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56527fc2-486e-4f9c-81e3-83ebf3666ed8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó felismerhetetlenné vált, vezetője meghalt.","shortLead":"Az autó felismerhetetlenné vált, vezetője meghalt.","id":"20201101_Video_ahogyan_a_katasztrofavedelem_kuszkodik_a_Kiskoruton_oszlopra_csavarodott_auto_roncsaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56527fc2-486e-4f9c-81e3-83ebf3666ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48133896-eee6-4375-afff-7409030b118f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Video_ahogyan_a_katasztrofavedelem_kuszkodik_a_Kiskoruton_oszlopra_csavarodott_auto_roncsaval","timestamp":"2020. november. 01. 14:37","title":"Videó: A katasztrófavédelem küszködik a Kiskörúton oszlopra csavarodott autó roncsával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt egy visszatekintés 2020 tizedik hónapjára, azon belül az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeire. Mesék, dalok, polipok. Vidnyánszky, Benedek, Pintér.



","shortLead":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt...","id":"20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a3ced-cca4-446f-849f-fd62927befc5","keywords":null,"link":"/elet/20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","timestamp":"2020. november. 01. 14:00","title":"Míg David Attenborough a bolygót mentené, addig Dúró Dóra könyveket pusztít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b53b69b-1eec-409e-9f31-e94236cf9266","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orrmotoros és hátsókerékhajtású sportkocsi a hirdetés szerint bejáratósan új állapotban van. ","shortLead":"Az orrmotoros és hátsókerékhajtású sportkocsi a hirdetés szerint bejáratósan új állapotban van. ","id":"20201102_1760_kilometerrel_kinalnak_eladasra_egy_29_eves_bukolampas_porsche_928_gt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b53b69b-1eec-409e-9f31-e94236cf9266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d6f131-5656-4598-884c-bc9341742223","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_1760_kilometerrel_kinalnak_eladasra_egy_29_eves_bukolampas_porsche_928_gt","timestamp":"2020. november. 02. 06:41","title":"2 ezer kilométernél kevesebbel kínálnak eladásra egy 29 éves bukólámpás Porschét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]