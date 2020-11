Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3f4e94b-020c-4478-915f-d4bc1d018f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s technológia jobban meríti a mobilt, ezzel az Oukitel is tisztában van. Ezért is rakott a szokásosnál kétszer nagyobb akkumulátort legújabb telefonjába.","shortLead":"Az 5G-s technológia jobban meríti a mobilt, ezzel az Oukitel is tisztában van. Ezért is rakott a szokásosnál kétszer...","id":"20201103_nagy_akkumulatoru_telefon_oukitel_wp10_5g_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f4e94b-020c-4478-915f-d4bc1d018f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6459cd9d-401f-4e01-b1dc-a8c1c5fc6dcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_nagy_akkumulatoru_telefon_oukitel_wp10_5g_mobil","timestamp":"2020. november. 03. 15:03","title":"Az gombócból is sok: 8000 mAh-es akksi került ebbe a telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az államban 21 év felett eladni és fogyasztani is lehet majd a füvet, ha nem fordul meg az eredmény. ","shortLead":"Az államban 21 év felett eladni és fogyasztani is lehet majd a füvet, ha nem fordul meg az eredmény. ","id":"20201104_New_Jersey_marihuana_legalizalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcd3647-488d-499a-a5e9-4135cf1b1c8c","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_New_Jersey_marihuana_legalizalasa","timestamp":"2020. november. 04. 04:33","title":"New Jersey az elnök mellett a marihuána legalizálását is megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk negatív rekordokat szinte minden nap, egyelőre az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt. Ön szerint ez elég? A hvg.hu novemberi kérdőíve a járvány kezeléséről.","shortLead":"Egyre súlyosabb a járványhelyzet, Európa egyre több országában fokozzák a szigort. A magyar kormány, hiába döntünk...","id":"20201102_covid_felmeres_november","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4019ae-ce84-4aae-a1d3-4c07b80ad2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_covid_felmeres_november","timestamp":"2020. november. 02. 14:30","title":"A kormány a lakosságra bízza a védekezés oroszlánrészét – ön másképp csinálná? Itt a hvg.hu újabb koronavírus-nagytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616fec01-eb99-4e61-ab3d-020fa0bf3c26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy telefont is bejelentett nemrégiben az Apple az idei iPhone 12 család tagjaiként. Egyelőre csak kettő érhető el közülük, de ez nem jelenti azt, hogy egyesek ne próbálgathatnák már a később érkező modelleket, például az iPhone 12 minit.","shortLead":"Négy telefont is bejelentett nemrégiben az Apple az idei iPhone 12 család tagjaiként. Egyelőre csak kettő érhető el...","id":"20201102_apple_iphone_12_mini_meret_osszehasonlitas_youtube_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=616fec01-eb99-4e61-ab3d-020fa0bf3c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de369b7-8931-41dd-ac4c-1281f1f05ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_iphone_12_mini_meret_osszehasonlitas_youtube_video","timestamp":"2020. november. 02. 19:33","title":"Feltett egy videót az iPhone 12 miniről, de a klip azonnal eltűnt a YouTube-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06262dd6-3f64-4a48-8619-2ddd76012e78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Európa Kiadó, a Balaton és a Trabant emblematikus zenészei, és a Megáll az idő filmrendezővé lett főszereplője három kontinensen készítették el az új számot. ","shortLead":"Az Európa Kiadó, a Balaton és a Trabant emblematikus zenészei, és a Megáll az idő filmrendezővé lett főszereplője három...","id":"20201103_Kozos_szamot_keszitettek_a_80as_evek_hazai_underground_hosei__dalpremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06262dd6-3f64-4a48-8619-2ddd76012e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4303170-0f49-42c4-bc5a-e1d70756b0ea","keywords":null,"link":"/kultura/20201103_Kozos_szamot_keszitettek_a_80as_evek_hazai_underground_hosei__dalpremier","timestamp":"2020. november. 03. 18:54","title":"Közös számot készítettek a 80-as évek hazai underground hősei – dalpremier!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átfogalmazta eddigi figyelmeztetését az amerikai járványügy: míg korábban csak feltételes módban beszéltek arról, hogy a babát váró nőkre nézve veszélyes lehet a koronavírus-fertőzés, most már tényként kezelik ezt.","shortLead":"Átfogalmazta eddigi figyelmeztetését az amerikai járványügy: míg korábban csak feltételes módban beszéltek arról...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_fertozes_terhesseg_szovodmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0278b210-6713-4b71-a11b-89d7aaa945e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_koronavirus_jarvany_fertozes_terhesseg_szovodmeny","timestamp":"2020. november. 03. 16:13","title":"Veszélyesebb a koronavírus a várandós nőkre, mint eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3af2a3-1037-46b7-b0a5-4672202d5948","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem az elakadásjelzőről van szó, hanem a sárga fényű villogóval parkoló autósokról. ","shortLead":"Nem az elakadásjelzőről van szó, hanem a sárga fényű villogóval parkoló autósokról. ","id":"20201103_Sarga_villogoval_barhol_lehet_parkolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb3af2a3-1037-46b7-b0a5-4672202d5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ad630-882f-4919-8126-e615a16ff31f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Sarga_villogoval_barhol_lehet_parkolni","timestamp":"2020. november. 03. 14:25","title":"Sárga villogóval bárhol lehet parkolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"Mester Csaba","category":"360","description":"A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után, hogy elkészítette, előállt Homegrown című albumával.","shortLead":"A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után...","id":"202044__neil_young__poszthippi_dalnok__azido_rostajan__privat_latlelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd5f262-cf2d-475a-8ecd-3207b763a136","keywords":null,"link":"/360/202044__neil_young__poszthippi_dalnok__azido_rostajan__privat_latlelet","timestamp":"2020. november. 02. 17:00","title":"Az eltűnt idő nyomában járhatunk Neil Young új lemezét hallgatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]