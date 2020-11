Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd7e4d85-1417-491a-bde7-6ba8a4030bba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb felfedezés bizonyítja, hogy a sokak által szürkének és unalmasnak gondolt tengeri világ valójában rendkívül sokszínű és tele van különös élőlényekkel.","shortLead":"Újabb felfedezés bizonyítja, hogy a sokak által szürkének és unalmasnak gondolt tengeri világ valójában rendkívül...","id":"20201106_spirula_spirula_tintahal_tengeri_elovilag_nagy_korallzatony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd7e4d85-1417-491a-bde7-6ba8a4030bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99296f3e-044e-4b88-a02c-968014c56f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_spirula_spirula_tintahal_tengeri_elovilag_nagy_korallzatony","timestamp":"2020. november. 06. 09:03","title":"Különleges állatot videóztak a tenger mélyén, a kutatóknak rögtön tucatnyi kérdésük lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök szerint, ha a szakemberek kiutaztak, akkor már maradjanak is ott \"sok pénzt keresni\".","shortLead":"A fehérorosz elnök szerint, ha a szakemberek kiutaztak, akkor már maradjanak is ott \"sok pénzt keresni\".","id":"20201105_Aljakszandr_Lukasenka_Lengyelorszag_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e06479-4554-4798-a121-baf3f84785fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Aljakszandr_Lukasenka_Lengyelorszag_orvosok","timestamp":"2020. november. 05. 20:51","title":"Lukasenka nem engedi vissza a Lengyelországban munkát vállaló orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07958d8d-aeef-4286-9e37-a6d8bf46f980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen akkor járt arra, amikor az Autobanon meghajtották az Audit. ","shortLead":"Éppen akkor járt arra, amikor az Autobanon meghajtották az Audit. ","id":"20201105_Utolerte_a_szuperexpresszt_is_322_kmhval_ez_az_Audi_RS3as__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07958d8d-aeef-4286-9e37-a6d8bf46f980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124729a5-9667-479d-a13a-ca91c62c6f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Utolerte_a_szuperexpresszt_is_322_kmhval_ez_az_Audi_RS3as__video","timestamp":"2020. november. 06. 07:12","title":"Utolérte a szuperexpresszt is 322 km/h-val ez az Audi RS3-as - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először sikerült a Tejútrendszeren belülről fogni egy gyors rádiókitörésből származó jelet, sőt, azt is meg tudták állapítani a tudósok, mi adta le az impulzust. Mindez komoly előrelépés annak érdekében, hogy megértsük a jelenséget.","shortLead":"Most először sikerült a Tejútrendszeren belülről fogni egy gyors rádiókitörésből származó jelet, sőt, azt is meg tudták...","id":"20201104_gyors_radiokitores_frb_galaxis_tejutrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07364f41-3327-49b9-9666-beccb10c9ca3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_gyors_radiokitores_frb_galaxis_tejutrendszer","timestamp":"2020. november. 04. 19:03","title":"A \"szomszédból\" fogtak rejtélyes rádiójeleket a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos szerint vissza kellene hozni az idősek vásárlási idősávját. ","shortLead":"Az orvos szerint vissza kellene hozni az idősek vásárlási idősávját. ","id":"20201105_zacher_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc69cd2e-466d-4318-b601-a1ed9de1a5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_zacher_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 13:20","title":"Zacher: Az éjszakai kijárási korlátozásnak nincs sok értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b137b8-0e6f-4d6b-8a2e-1d21a617be72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a kormányinfón derült ki, egy újságírói kérdésre adott miniszteri válaszból. ","shortLead":"Ez a kormányinfón derült ki, egy újságírói kérdésre adott miniszteri válaszból. ","id":"20201104_Nem_packazik_a_kormany_az_orvosokkal_tovabbra_is_lehet_masodallast_vallalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b137b8-0e6f-4d6b-8a2e-1d21a617be72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fc9c1e-b88c-435c-aba2-ab10f4b55134","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_Nem_packazik_a_kormany_az_orvosokkal_tovabbra_is_lehet_masodallast_vallalni","timestamp":"2020. november. 04. 15:35","title":"Nem packázik a kormány az orvosokkal, békeidőben nem vezénylik őket más kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc56e1d-4a0f-4c48-8fa5-e581d6ae3ad6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó népszerű kompakt szedánja hamarosan generációváltáson esik át. ","shortLead":"A stuttgarti gyártó népszerű kompakt szedánja hamarosan generációváltáson esik át. ","id":"20201106_igy_mutathat_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc56e1d-4a0f-4c48-8fa5-e581d6ae3ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6486f3-d17a-4068-8914-1be3e8a6526f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201106_igy_mutathat_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly","timestamp":"2020. november. 06. 06:41","title":"Így mutathat a teljesen új Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbebd188-07f0-4c02-bc96-893ab29e5a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még mindig nem tudjuk, ki nyert, de a jelöltek már kiálltak a nyilvánosság elé. Sok múlik a levélszavazatokon. A hvg360 rendkívüli hírei.","shortLead":"Még mindig nem tudjuk, ki nyert, de a jelöltek már kiálltak a nyilvánosság elé. Sok múlik a levélszavazatokon. A hvg360...","id":"20201104_Radar_360_az_USAelnokvalasztasrol_Trump_gyozelmet_hirdetett_pedig_nem_dolt_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbebd188-07f0-4c02-bc96-893ab29e5a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b333ca23-9296-43ee-a1e5-58724936430e","keywords":null,"link":"/360/20201104_Radar_360_az_USAelnokvalasztasrol_Trump_gyozelmet_hirdetett_pedig_nem_dolt_el","timestamp":"2020. november. 04. 09:45","title":"Radar 360 az USA-elnökválasztásról: Trump győzelmet hirdetett, pedig nem dőlt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]