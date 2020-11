Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szó lesz a kormányzati személyügyi döntéstámogató rendszerről, de területfejlesztési és közbeszerzési módosításokról is.","shortLead":"Szó lesz a kormányzati személyügyi döntéstámogató rendszerről, de területfejlesztési és közbeszerzési módosításokról is.","id":"20201105_otthonteremtesi_akcioterv_torvenymodositas_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea9f922-cf48-4bf7-a1bf-adcdf53a830d","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_otthonteremtesi_akcioterv_torvenymodositas_parlament","timestamp":"2020. november. 05. 05:46","title":"Az ígért otthonteremtési akcióterv tárgyalásával kezdi a napot a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9","c_author":"","category":"vilag","description":"Közel 235 ezer áldozatot követelt eddig a járvány az országban.","shortLead":"Közel 235 ezer áldozatot követelt eddig a járvány az országban.","id":"20201106_Egy_nap_alatt_tobb_mint_120_ezerrel_nott_a_regisztralt_fertozottek_szama_az_USAban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff1edc5-8b99-464d-8b33-798d4d7be679","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Egy_nap_alatt_tobb_mint_120_ezerrel_nott_a_regisztralt_fertozottek_szama_az_USAban","timestamp":"2020. november. 06. 06:16","title":"Egy nap alatt több mint 120 ezer fertőzöttet találtak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf804fd-1926-4eb1-a8f5-f63046ba871e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevesebb mint egy hét múlva érkezik a Verzió dokumentumfilm-fesztivál, amelyet rendhagyó módon online rendeznek meg. Idén is a Trafóból jelentkezik a nyitóest november 10-én este 7 órakor. ","shortLead":"Kevesebb mint egy hét múlva érkezik a Verzió dokumentumfilm-fesztivál, amelyet rendhagyó módon online rendeznek meg...","id":"20201105_Az_SZFE_hallgatoi_nyitjak_meg_a_Verzio_Filmfesztivalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf804fd-1926-4eb1-a8f5-f63046ba871e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5bb848-131d-4009-8e53-ef844afb2acf","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Az_SZFE_hallgatoi_nyitjak_meg_a_Verzio_Filmfesztivalt","timestamp":"2020. november. 05. 11:17","title":"Az SZFE hallgatói nyitják meg a Verzió Filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15565980-bf80-4ed7-954d-e45f67244322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy egész tárat eresztett belé. A magzat túlélte.","shortLead":"Egy egész tárat eresztett belé. A magzat túlélte.","id":"20201106_Betoronek_hitte_es_lelotte_terhes_feleseget_egy_floridai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15565980-bf80-4ed7-954d-e45f67244322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba77a64-dfa4-4548-bcba-161daffb0b97","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Betoronek_hitte_es_lelotte_terhes_feleseget_egy_floridai_ferfi","timestamp":"2020. november. 06. 07:34","title":"Betörőnek hitte és lelőtte terhes feleségét egy floridai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszter pozitív tesztet produkált. Vannak, akik a saját negatív tesztjük ellenére is karanténba vonulnak.","shortLead":"A magyar külügyminiszter pozitív tesztet produkált. Vannak, akik a saját negatív tesztjük ellenére is karanténba...","id":"20201104_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6d5c39-5178-452d-a6e1-5d59cebff6aa","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","timestamp":"2020. november. 04. 18:57","title":"Karanténba vonul több kambodzsai vezető, aki találkozott Szijjártó Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A lengyel katolikus egyház, amely nyíltan áll be a Kaczyns­ki-kormány mögé, maga alatt vágja a fát – miközben a pápa szélesre tárja az elfogadás kapuját. Látjuk: a vallásos normák kikényszerítése ma már nem járható út. Vélemény.","shortLead":"A lengyel katolikus egyház, amely nyíltan áll be a Kaczyns­ki-kormány mögé, maga alatt vágja a fát – miközben a pápa...","id":"20201105_Tota_W_Csoda_Varsoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594d572e-c55c-4c2e-a097-e40918fbc5f6","keywords":null,"link":"/360/20201105_Tota_W_Csoda_Varsoban","timestamp":"2020. november. 05. 15:30","title":"Tóta W.: Csoda Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e78e51d-5d8d-47be-b47d-c069455a27f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi méretes elektromos autója a Porsche Taycan technikáját vonultatja fel. ","shortLead":"Az Audi méretes elektromos autója a Porsche Taycan technikáját vonultatja fel. ","id":"20201106_a_valaha_keszult_legerosebb_szeria_audi_ime_az_rs_etron_gt_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e78e51d-5d8d-47be-b47d-c069455a27f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db76b30-3810-4498-8438-507a091b9f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201106_a_valaha_keszult_legerosebb_szeria_audi_ime_az_rs_etron_gt_villanyauto","timestamp":"2020. november. 06. 09:21","title":"A valaha készült legerősebb széria Audi, íme az RS e-tron GT villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén esik csütörtök reggel, de lassan felszakadozik a felhőzet. Nappal 9 és 13 fok között lesz a hőmérséklet.","shortLead":"Az ország nagy részén esik csütörtök reggel, de lassan felszakadozik a felhőzet. Nappal 9 és 13 fok között lesz...","id":"20201105_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b46e464-2001-483a-a54b-7d9f9567d2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. november. 05. 05:22","title":"Marad a felhős idő, az eső délutánra állhat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]