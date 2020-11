Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb","c_author":"Dezső András","category":"cegauto","description":"A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót. Csakhogy a hírről és a képről is kiderült, hogy hamis. Az ügyben vizsgálat indult.","shortLead":"A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót...","id":"20201104_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_honlapjan_megjelent_hamis_traffipaxos_foto_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08138557-7153-4bbf-8227-c6130d2c24e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_honlapjan_megjelent_hamis_traffipaxos_foto_miatt","timestamp":"2020. november. 04. 10:51","title":"Vizsgálat indult a rendőrség honlapján megjelent hamis traffipaxos fotó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről maga az énekesnő beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Erről maga az énekesnő beszélt egy interjúban. ","id":"20201104_Beyonce_mehek_Vogue_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb0b229-211a-4207-92cc-d08e976bf0bf","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Beyonce_mehek_Vogue_interju","timestamp":"2020. november. 04. 11:37","title":"Beyoncénak több mint 80 ezer méhe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár hivatalos végeredmény még nincs, a Sportsbets kifizeti azokat, akik a demokrata jelölt győzelmére fogadtak. Egyszer már pórul jártak egy hasonló döntéssel.","shortLead":"Bár hivatalos végeredmény még nincs, a Sportsbets kifizeti azokat, akik a demokrata jelölt győzelmére fogadtak. Egyszer...","id":"20201105_Egy_fogadoiroda_mar_fizet_Biden_gyozelmere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261dc689-5bd9-4295-a520-6df2f6e7c616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Egy_fogadoiroda_mar_fizet_Biden_gyozelmere","timestamp":"2020. november. 05. 09:39","title":"Egy fogadóiroda már fizet Biden győzelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b408aeb0-4e76-42db-b9ef-1a14af35aa4b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201106_Marabu_Feknyuz_Ha_a_miniszterelnok_ur_odacsapna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b408aeb0-4e76-42db-b9ef-1a14af35aa4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd36da7-77c6-4b98-aaee-77423e382454","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Marabu_Feknyuz_Ha_a_miniszterelnok_ur_odacsapna","timestamp":"2020. november. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ha a miniszterelnök úr odacsapna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karl Nehammer belügyminiszter elismerte, hogy a szlovák titkosszolgálat korábban jelezte az osztrákoknak, hogy a későbbi támadó lőszert akart venni. De később kisiklott a kommunikáció.","shortLead":"Karl Nehammer belügyminiszter elismerte, hogy a szlovák titkosszolgálat korábban jelezte az osztrákoknak...","id":"20201104_becs_terror_ausztria_karl_nehammer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750e0654-91c8-4953-a5cc-3daa1b8c6aef","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_becs_terror_ausztria_karl_nehammer","timestamp":"2020. november. 04. 18:08","title":"A videófelvételek is tanúsítják, hogy csak egy merénylő volt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51c9874-1d0b-4fda-a514-6bd2f38758ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa újabb sebességteszttel jelentkezett, hogy kiderüljön, az egyik legerősebb androidos mobil, a Samsung Galaxy Note20 Ultra, vagy az Apple új készüléke dolgozik gyorsabban. Az eredmény magáért beszél.","shortLead":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa újabb sebességteszttel jelentkezett, hogy kiderüljön, az egyik legerősebb...","id":"20201104_samsung_galaxy_note20_ultra_apple_iphone_12_pro_sebessegteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a51c9874-1d0b-4fda-a514-6bd2f38758ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ad291a-bb44-4431-b2f6-d0acb6c3c216","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_samsung_galaxy_note20_ultra_apple_iphone_12_pro_sebessegteszt","timestamp":"2020. november. 04. 20:13","title":"Videó: Összemérték az iPhone 12 Pro sebességét a Samsung Galaxy Note20 Ultráéval, a különbség látványos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egy cég tervét nem fogadja el a kormányhivatal, akár több milliós büntetést is kaphat.","shortLead":"Ha egy cég tervét nem fogadja el a kormányhivatal, akár több milliós büntetést is kaphat.","id":"20201105_Jaratoksurites_busz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91f5be5-ec84-468e-921a-cdb9b5752db3","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Jaratoksurites_busz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 20:17","title":"Sűrítenék a járatokat, de nem mindenhol van elég busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, a Qualcomm decemberben mutatja majd be a következő processzorát, a Snapdragon 875-öt, ami a 2021-es androidos csúcstelefonokban foglal majd helyet. Eddig túl sok részletet nem lehetett hallani az egységről, a kínai közösségi oldalon, a Weibón azonban megindult a szivárogtatás.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, a Qualcomm decemberben mutatja majd be a következő processzorát, a Snapdragon 875-öt...","id":"20201104_qualcomm_snapdragon_875_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89aa1c4e-7110-4fc7-8e38-f5b87ffb18e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_qualcomm_snapdragon_875_specifikacio","timestamp":"2020. november. 04. 13:03","title":"Nagyon erős lehet a 2021-es androidos mobilok csúcsprocesszora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]