[{"available":true,"c_guid":"6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Közel annyi szavazóval, mint a Fideszé, nem lehet választást nyerni. Hazudunk, ha azt sulykoljuk a választóknak, hogy dőljetek hátra, az összefogás mindent megold – mondja Hadházy Ákos független képviselő.","shortLead":"Közel annyi szavazóval, mint a Fideszé, nem lehet választást nyerni. Hazudunk, ha azt sulykoljuk a választóknak...","id":"202045__hadhazy_akos__szerencsi_jeloltrol_hatradolesrol__az_en_politikai_sorsom_lenyegtelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186e5229-0966-4e9e-8654-f08b1eee7bcf","keywords":null,"link":"/360/202045__hadhazy_akos__szerencsi_jeloltrol_hatradolesrol__az_en_politikai_sorsom_lenyegtelen","timestamp":"2020. november. 06. 07:00","title":"Hadházy Ákos: „Az én politikai sorsom lényegtelen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c16e9a-8491-44d9-8e92-3fb8f32b3350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak Trump és Biden kapott szavazatokat a mostani amerikai választásokon.","shortLead":"Ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak Trump és Biden kapott szavazatokat a mostani amerikai választásokon.","id":"20201104_Kanye_West_eleteben_eloszor_ment_el_szavazni_es_o_is_kapott_parezer_voksot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c16e9a-8491-44d9-8e92-3fb8f32b3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424a8d9b-648c-482a-aded-7331175757e6","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Kanye_West_eleteben_eloszor_ment_el_szavazni_es_o_is_kapott_parezer_voksot","timestamp":"2020. november. 04. 12:50","title":"Kanye West életében először ment el szavazni, és ő is kapott párezer voksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után a kikötővásárlást is majdnem sikerült már lezárni. Közben Orbán Viktor újra szemet vetett a szlovéniai Koperre.

","shortLead":"A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után...","id":"20201104_Fideszes_politikus_nyit_kereskedohazat_a_magyar_allamnak_Triesztben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ba9a54-34a1-43f2-843f-67f5d1c470aa","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Fideszes_politikus_nyit_kereskedohazat_a_magyar_allamnak_Triesztben","timestamp":"2020. november. 04. 11:21","title":"Fideszes politikus nyit kereskedőházat a magyar államnak Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2b1c35-dd7c-425c-b4a4-8577d5865c98","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz edző minden fontos sablont elmondott: erős védelem, gyors csatárok, és tisztelni kell a magyar bajnokot.","shortLead":"Az olasz edző minden fontos sablont elmondott: erős védelem, gyors csatárok, és tisztelni kell a magyar bajnokot.","id":"20201104_pirlo_ferencvaros_bl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2b1c35-dd7c-425c-b4a4-8577d5865c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43fc78c-218e-4af2-b819-b24b7f693fb6","keywords":null,"link":"/sport/20201104_pirlo_ferencvaros_bl","timestamp":"2020. november. 04. 16:08","title":"Andrea Pirlo diplomatikusan nyilatkozott a Fradi erejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jövő hétfőtől várhatóan a szlovák határállomásokon is tesztelik majd az országba érkezőket.","shortLead":"Jövő hétfőtől várhatóan a szlovák határállomásokon is tesztelik majd az országba érkezőket.","id":"20201104_Koronavirus_szures_szlovak_hatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb86eb5d-2832-478f-a286-974305566153","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Koronavirus_szures_szlovak_hatar","timestamp":"2020. november. 04. 19:50","title":"Közel háromezer helyen lesz szűrés a hétvégén Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kecskeméti piarista közösség tagja volt a két atya.","shortLead":"A kecskeméti piarista közösség tagja volt a két atya.","id":"20201105_piarista_atya_meghalt_kiskunhalas_jarvanykorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce464882-4a4d-44ee-8473-61df7daffe56","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_piarista_atya_meghalt_kiskunhalas_jarvanykorhaz","timestamp":"2020. november. 05. 14:58","title":"Két piarista atya meghalt a kiskunhalasi járványkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A délkelet-ázsiai országot eddig lényegében elkerülte a járvány, és ezen a magyar külpolitika sem változtatott.","shortLead":"A délkelet-ázsiai országot eddig lényegében elkerülte a járvány, és ezen a magyar külpolitika sem változtatott.","id":"20201105_Szijjarto_nem_fertozott_meg_senkit_Kambodzsaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b38eaa1-1e13-4b0b-9eb3-c081caa0b496","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Szijjarto_nem_fertozott_meg_senkit_Kambodzsaban","timestamp":"2020. november. 05. 06:37","title":"Szijjártó nem fertőzte meg a kambodzsai vezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő jelölt esélyszázalékát az amerikai választáson. A közgazdaságtannak is az egyik legizgalmasabb alapvetése az: 50-50 vagy 100-0 esélyekben könnyedén lehet gondolkozni, de amint mások a valószínűségek, könnyedén elveszítjük a racionalitásunkat.","shortLead":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő...","id":"20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03ac0ff-7d6c-4fa9-b7c1-0176e48976c6","keywords":null,"link":"/360/20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","timestamp":"2020. november. 04. 19:00","title":"Miért nem vették komolyan, hogy a népszerűbb jelölt, Joe Biden amerikai elnök lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]