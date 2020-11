Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a legjobb időzítéssel tweetelt az amerikai elnök, a stábja később magyarázkodott.","shortLead":"Nem a legjobb időzítéssel tweetelt az amerikai elnök, a stábja később magyarázkodott.","id":"20201105_trump_szavazat_szamlalas_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75aa56ae-6b61-4e2e-a007-42909bcec1ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_trump_szavazat_szamlalas_usa","timestamp":"2020. november. 05. 16:20","title":"Állítsák le a szavazatszámlálást – követeli Trump, pedig akkor ő vesztene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"360","description":"Ugyanazért a gépért eltérő árak, hiányos szerződések, át nem vett gyorstesztek 260 millióért. Totális káosz uralkodott a kivételezett cégekkel folytatott sok-sok tízmilliárdos járványügyi bizniszben. Eddig ismeretlen dokumentumokat mutatunk be.","shortLead":"Ugyanazért a gépért eltérő árak, hiányos szerződések, át nem vett gyorstesztek 260 millióért. Totális káosz uralkodott...","id":"202045_ami_acsovon_kifer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9803bc-33cb-47cc-ad84-7c55ec0669ed","keywords":null,"link":"/360/202045_ami_acsovon_kifer","timestamp":"2020. november. 05. 07:00","title":"Nyakló nélkül vette a kormány az ismeretlen típusú tízmilliós lélegeztetőgépeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Már csak nyolc hét van hátra a Brexitig, de nincsenek közel az uniós és brit álláspontok.","shortLead":"Már csak nyolc hét van hátra a Brexitig, de nincsenek közel az uniós és brit álláspontok.","id":"20201105_Brexit_ujabb_sikertelen_targyalasi_koron_vagyunk_tul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da05769d-bdd4-4b8a-a120-eb09c5a2462d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Brexit_ujabb_sikertelen_targyalasi_koron_vagyunk_tul","timestamp":"2020. november. 05. 15:54","title":"Brexit: újabb sikertelen tárgyalási körön vagyunk túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Flávio Bolsonaro ráadásul regionális képviselőként követhette el a pénzmosást és sikkasztást.","shortLead":"Flávio Bolsonaro ráadásul regionális képviselőként követhette el a pénzmosást és sikkasztást.","id":"20201104_Szervezett_bunozessel_vadoljak_Bolsonaro_egyik_fiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b258c0f3-ef6f-4a77-9d5d-592f7b7c8ada","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Szervezett_bunozessel_vadoljak_Bolsonaro_egyik_fiat","timestamp":"2020. november. 04. 19:25","title":"Szervezett bűnözéssel vádolják Bolsonaro egyik fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Csalódottan fogadták a kormány kedden bejelentett járványügyi intézkedéseit a hvg.hu-nak nyilatkozó kormánypárti képviselők. Többen már az előző hetekben is keményebb fellépést sürgettek, és nem értik, hogy a tragikusan romló fertőzési és halálozási mutatók ellenére miért maradt még mindig el a szigorítás, és miért nem tekintjük már laboratóriumnak Ausztriát. Sokan azt is egyre nehezebben emésztik meg, hogy miért kivételeznek a futballal. ","shortLead":"Csalódottan fogadták a kormány kedden bejelentett járványügyi intézkedéseit a hvg.hu-nak nyilatkozó kormánypárti...","id":"20201105_a_fideszesek_is_kemenyebb_jarvanyugyi_intezkedeseket_vartak_Orbantol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82472e85-a7e0-4eed-b896-aa0a74547411","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_a_fideszesek_is_kemenyebb_jarvanyugyi_intezkedeseket_vartak_Orbantol","timestamp":"2020. november. 05. 11:15","title":"\"Nem akartam elhinni, hogy ennyi\" – még a fideszesek is keményebb intézkedéseket vártak Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÖOK szerint csak akkor kellene a gyakorlatokat megtartani, ha azt az eszközhasználat indokolja.","shortLead":"A HÖOK szerint csak akkor kellene a gyakorlatokat megtartani, ha azt az eszközhasználat indokolja.","id":"20201106_Tobb_ezer_hallgato_keri_hogy_az_egyetemek_alljanak_at_a_tavoktatasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d3c42f-e1be-4885-b3d3-eb670baa6876","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Tobb_ezer_hallgato_keri_hogy_az_egyetemek_alljanak_at_a_tavoktatasra","timestamp":"2020. november. 06. 15:14","title":"Több ezer hallgató kéri, hogy az egyetemek álljanak át a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf804fd-1926-4eb1-a8f5-f63046ba871e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevesebb mint egy hét múlva érkezik a Verzió dokumentumfilm-fesztivál, amelyet rendhagyó módon online rendeznek meg. Idén is a Trafóból jelentkezik a nyitóest november 10-én este 7 órakor. ","shortLead":"Kevesebb mint egy hét múlva érkezik a Verzió dokumentumfilm-fesztivál, amelyet rendhagyó módon online rendeznek meg...","id":"20201105_Az_SZFE_hallgatoi_nyitjak_meg_a_Verzio_Filmfesztivalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf804fd-1926-4eb1-a8f5-f63046ba871e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5bb848-131d-4009-8e53-ef844afb2acf","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Az_SZFE_hallgatoi_nyitjak_meg_a_Verzio_Filmfesztivalt","timestamp":"2020. november. 05. 11:17","title":"Az SZFE hallgatói nyitják meg a Verzió Filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b408aeb0-4e76-42db-b9ef-1a14af35aa4b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201106_Marabu_Feknyuz_Ha_a_miniszterelnok_ur_odacsapna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b408aeb0-4e76-42db-b9ef-1a14af35aa4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd36da7-77c6-4b98-aaee-77423e382454","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Marabu_Feknyuz_Ha_a_miniszterelnok_ur_odacsapna","timestamp":"2020. november. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ha a miniszterelnök úr odacsapna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]