Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"622f6c3f-8a19-4311-85d8-0a0fe9a671d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók szerint nagyon fontos, mit esznek az iskolás korú gyerekek, ugyanis ez nem csak a fejlődésüket befolyásolja, de életük végéig kihat az egészségükre is. ","shortLead":"A kutatók szerint nagyon fontos, mit esznek az iskolás korú gyerekek, ugyanis ez nem csak a fejlődésüket befolyásolja...","id":"20201109_Alacsonyabbra_nonek_azok_az_iskolasok_akik_nem_jutnak_megfelelo_taplalekhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=622f6c3f-8a19-4311-85d8-0a0fe9a671d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310a216c-9105-418a-90ac-d6bebb3382cd","keywords":null,"link":"/zhvg/20201109_Alacsonyabbra_nonek_azok_az_iskolasok_akik_nem_jutnak_megfelelo_taplalekhoz","timestamp":"2020. november. 09. 17:49","title":"Alacsonyabbra nőnek azok az iskolások, akik nem jutnak megfelelő táplálékhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869da5e5-f9f0-4d49-a3fd-8a80c081ea8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarország nincs aközött a hét ország között, amelyek a legszennyezőbb módon nyernék a villamosenergiát 2030-ig.","shortLead":"Magyarország nincs aközött a hét ország között, amelyek a legszennyezőbb módon nyernék a villamosenergiát 2030-ig.","id":"20201109_Het_orszag_klimaterve_alaashatja_az_EU_klimaceljait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869da5e5-f9f0-4d49-a3fd-8a80c081ea8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678ef79e-39b8-405c-8566-23db85d55e4d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201109_Het_orszag_klimaterve_alaashatja_az_EU_klimaceljait","timestamp":"2020. november. 09. 18:19","title":"Hét ország klímaterve alááshatja az EU klímacéljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter gyerekekkel is kapcsolatba került, akikről azonban nem tudtak elég információt gyűjteni az illetékes hatóságok.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter gyerekekkel is kapcsolatba került, akikről azonban nem tudtak elég információt...","id":"20201109_szijjarto_peter_koronavirus_jarvany_fertozes_kambodzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681bfa8-d6a4-4493-8e95-a8f1aa1c8878","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_szijjarto_peter_koronavirus_jarvany_fertozes_kambodzsa","timestamp":"2020. november. 09. 14:44","title":"A magyar küldöttség miatt zárták be a kambodzsai főváros iskoláit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Teljessé vált az uniós tagállamok és az Európai Parlament közötti alku. Múlt héten a jogállamisági feltételekről, most pedig a költségvetési kérdésekről is megegyeztek az EU-s intézmények delegációi. Lassan valóban az marad a kérdés, hogy Orbán Viktor megtorpedózza-e az egészet.","shortLead":"Teljessé vált az uniós tagállamok és az Európai Parlament közötti alku. Múlt héten a jogállamisági feltételekről, most...","id":"20201110_Megegyeztek_a_tagallamok_es_az_Europai_Parlament_az_unios_koltsegvetesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b9947b-f8ec-41a2-aecb-962c213710aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_Megegyeztek_a_tagallamok_es_az_Europai_Parlament_az_unios_koltsegvetesrol","timestamp":"2020. november. 10. 17:09","title":"Megegyeztek a tagállamok és az EP az uniós költségvetésről, mit lép Orbán Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419db1b8-7f25-49f1-a829-394641fad285","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól már nem a Panamera Turbo, hanem a Mercedes-AMG GT 63 S a német pálya ura.","shortLead":"Mostantól már nem a Panamera Turbo, hanem a Mercedes-AMG GT 63 S a német pálya ura.","id":"20201111_a_639_loeros_4_ajtos_mercedes_megdontotte_a_porsche_nyari_nurburgringi_rekordjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419db1b8-7f25-49f1-a829-394641fad285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b97331-9f20-4f63-ab2c-bdc92bf0787d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_a_639_loeros_4_ajtos_mercedes_megdontotte_a_porsche_nyari_nurburgringi_rekordjat","timestamp":"2020. november. 11. 07:59","title":"A 639 lóerős 4 ajtós Mercedes megdöntötte a Porsche nyári nürburgringi rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1dbe0-770f-4bc5-93e7-f3ce5bb04c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a 10 ezer főnél nagyobb településeken lesz kötelező a maszkviselés és ott is a polgármester dönti el, pontosan hol. ","shortLead":"Csak a 10 ezer főnél nagyobb településeken lesz kötelező a maszkviselés és ott is a polgármester dönti el, pontosan...","id":"20201110_A_nagyvarosokban_a_polgarmesterek_dontenek_hol_kell_maszk_a_kistelepuleseken_nem_lesz_kotelezo_a_viselese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ce1dbe0-770f-4bc5-93e7-f3ce5bb04c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2af79a-93a1-4fa2-8351-bcd2ee9caed7","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_A_nagyvarosokban_a_polgarmesterek_dontenek_hol_kell_maszk_a_kistelepuleseken_nem_lesz_kotelezo_a_viselese","timestamp":"2020. november. 10. 22:09","title":"A nagyvárosokban a polgármesterek döntenek, hol kell maszk, a kistelepüléseken nem lesz kötelező a viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óriási különbség van aközött, hogy az emberek mit gondolnak és hogy végeredményben mit is csinálnak, ha klímavédelemről van szó.","shortLead":"Óriási különbség van aközött, hogy az emberek mit gondolnak és hogy végeredményben mit is csinálnak, ha klímavédelemről...","id":"20201110_Szive_szerint_mindenki_autoba_ulne_a_koronavirusjarvany_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f947685-fc90-467b-954d-3bcdae3e3cf7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_Szive_szerint_mindenki_autoba_ulne_a_koronavirusjarvany_utan","timestamp":"2020. november. 10. 16:35","title":"Szíve szerint mindenki autóba ülne a koronavírus-járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddb6327-daab-4824-be5a-0069816a78d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzat az EU pályázatán nyerte a pénzt. A programmal több mint kétszáz embernek kívánnak segíteni.","shortLead":"Az önkormányzat az EU pályázatán nyerte a pénzt. A programmal több mint kétszáz embernek kívánnak segíteni.","id":"20201111_jaszladany_program_melyszegenyseg_unios_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eddb6327-daab-4824-be5a-0069816a78d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce10d2f0-6de9-47ae-86d6-0f08bd007c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_jaszladany_program_melyszegenyseg_unios_penz","timestamp":"2020. november. 11. 05:36","title":"200 milliós programmal segítenék a mélyszegénységben élőket Jászladányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]