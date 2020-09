Britney Spears az elmúlt időszakban olyan sokszor szerepelt a hírekben, hogy azt hihetnénk, egy időgéppel visszarepültünk a kétezres évek elejére, szupersztársága fénykorába. Csak épp most nem a koncertjeiről vagy a lemezeiről van szó, hanem bírósági döntések nyomán kialakult, sokak szemében furcsa helyzetről, a gondnokságról, amely 12 éve meghatározza az életét, és keretet ad annak, hogy mit tehet és mit nem. Az ügy súlyát ráadásul egy Fehér Háznak címzett petíció is jelzi: az énekesnő rajongói több mint 130 ezer aláírást gyűjtöttek már össze, hogy elérjék a #FreeBritney hashtaggel jelölt célt, azaz Britney Spears kiszabadítását, amiben már az Amerikai Polgári Szabadságjogi Egyesület (ACLU) is felajánlotta a segítségét.

De honnan és miért kell kiszabadítani az elmúlt években is aktívan dolgozó énekesnőt? A rajongók szerint azért, mert a 2008 óta az apja, Jamie Spears és egy ügyvéd gondnoksága alatt lévő 38 éves Britney Spearsnek sem az élete, sem a pénze, sem a karrierje felett nincs semmi kontrollja, és azt sejtik, a gyámjai kihasználják, ezért abban érdekeltek, hogy ez a függő helyzet – ha úgy tetszik, rabság – minél tovább fennmaradjon.

Britney Spears © VALERIE MACON / AFP

A #FreeBritney kampány évek óta fel-felbukkan, de tavaly fordult igazán komolyra, miután Britney Spears azzal került címlapokra, hogy váratlanul lemondta a Las Vegas-i koncertsorozatát, néhány hónappal később pedig bejelentkezett egy pszichiátriai intézménybe – rajongói feltételezések szerint ezt nem feltétlenül önként és saját akaratából tette.

Britney Spears tehát gondnoki felügyelet alatt töltötte az elmúlt 12 évet, és mivel a gondnoki elrendezés meghatározza azt is, hogy milyen kapcsolatot létesíthet a nyilvánossággal, ezért a nyilvánosságnak kevés információja van arról, hogy mi az, amit önként és saját akaratából tesz.

A gondnoki és gyámsági visszaélések ellen fellépő egyik jogvédő szervezet elnöke a Voxnak arról beszélt, hogy Britney Spearsnek mindenre engedélyt kell kérnie, mintha csak gyerek lenne. Egy, a New York Timesban megjelent cikk szerint pedig az énekesnő minden költését bírósági dokumentumokban rögzítik – akkor is, ha csak egy kávét vesz a Starbucksban vagy egy dalt tölt le az iTunes-ról. Mindezt azért, hogy védjék azt a hatalmas vagyont, amelyet pályafutása során összegyűjtött. De a gondnoka felügyeli az esetleges pszichiátriai kezeléseket és hagyja jóvá azt, hogy ki látogathatja meg.

A gondnoki feladatokat ellátó emberek természetesen fizetést is kapnak a munkájukért. Sajtóértesülések szerint az apa, Jamie Spears évi 130 ezer dollárral lesz gazdagabb, és a lánya Las Vegas-i koncertbevételeinek az 1,5 százalékát is megkapja gondnokként. Jamie Spears felügyelete alatt ráadásul szépen gyarapodott Britney Spears vagyona, amely most 59 millió dollárra rúg. Csakhogy ezzel a vagyonnal nem rendelkezhet.

Britney Spearsnek 2007-ban volt egy nagy nyilvánosság előtt lezajló idegösszeomlása, 2008-ban a bíróság ez után rendelt ki gondnokot mellé, aki átvette a kontrollt a személyes és a pénzügyi döntései felett is. A feladatot egy ideig közösen vitte az énekesnő apja, Jamie Spears és egy ügyvéd, ma már az apa az egyetlen gondnok.

Az apja felügyeletét azonban már Britney Spears sem akarja, erre utal, az az ügyvédi kereset, amely szerint az énekesnő „erősen ellenzi”, hogy Jamie Spears kontrollja alatt maradjon. A bíróság azonban úgy döntött, hogy az apa elmozdításáról 2021-ig nem határoznak, vagyis a gondnoksága is biztosan tart addig. A döntés ismét lendületet adott a #freeBritney mozgalomnak.

Britney Spears tizenkét évvel ezelőtt összeomlásával rengeteget foglalkoztak a lapok, az énekesnőnek több aggasztó megnyilvánulása is volt. A kopaszra borotvált fejére talán még ma is sokan emlékeznek. Többször megjárta a rehabot, és elvették tőle a gyerekei felügyeleti jogát is. Az állapotát kéjes kíváncsisággal követte le a korabeli sajtó. Lesifotósok követték mindenhová – többek között a fodrászatba is, ahol kopaszra vágta a haját. Ez az üldözöttség nyilván nem a mentális egészség visszaszerzésének a záloga. Az amerikai pletykablogok viszont ebben az időszakban nagyban köszönhették a felfutásukat Britney Spears mélyrepülésének.

Britney Spears egy gyerekelhelyezési tárgyalásra érkezik a bíróságra 2008-ban © GABRIEL BOUYS / AFP FILES / AFP

Bármilyen mélyen volt is azonban, a gondnokságról megszülető döntés után fél évvel már ismét a stúdióban volt, és dolgozott. Az is biztos, hogy a munkával az elmúlt évtizedben sem állt le: albumokat adott ki, turnézott, fesztiválozott – emiatt sokan úgy gondolják, hogy már semmi szükség egy olyan típusú gondnokságra, amely a cselekvőképteleneket vagy cselekvésükben korlátozottakat, a komoly betegeket és az arra rászoruló időseket hivatott megvédeni.

A Washington Post ugyanakkor az énekeshez közel álló forrásokat idézve azt írta, hogy okkal van gondnokság alatt Britney Spears, a rajongók pedig lehet, hogy jót akarnak, de nincsenek teljes tudatában a kedvencük mentális állapotának, mint ahogy a jogi megállapodás részleteinek sem – amelyeket egyébként rendszeresen felülvizsgálják orvosszakértők és a bíróság is.

Britney Spears közösségi oldalai mindenesetre inspirálóan hatnak az összeesküvés-elméletekre, és sok rajongó megszállottan kutat a jelek és titkos üzenetek után, hogy bizonyítottnak lássa a feltételezést, az énekesnőt fogva tartják, és ki kell szabadítani. Az elszántságukat jellemzi, hogy idén áprilisban még tüntetést is tartottak ennek érdekében.

Spears sokszor titokzatos(nak tűnő) posztjai pedig adnak nekik okot a találgatásokra. A rajongók a furcsa képeket és videókat valami kódolt segítségkérésnek értelmezik.

Az ügyben eddig a rajongók tűnnek a leghangosabbnak, de hírességek is véleményt mondtak már. Cher például egy Twitter-bejegyzésben háborodott fel, és azzal vádolta meg Britney Spears családját, hogy „fejőstehénként” kezelik az énekesnőt, és megkérdőjelezte, hogy a javát akarják-e, vagy csak a pénzét.

Spears nem igazán nyilatkozik az ügyben – azt nem lehet tudni, hogy azért, mert nem akar, vagy azért, mert nem hagyják. Legutóbb tavaly tavasszal utalt érdemben a helyzetére, azt kérve a követőitől, hogy tartsák tiszteletben a magánéletét, mivel épp nehéz időszakon megy keresztül. „Ne higgyetek el mindent, amit olvastok vagy hallotok” – írta akkor az Instagramon, amibe megint csak bármit bele lehetett olvasni és magyarázni. Azóta viszont nem igazán kommentálta a gyámsága körüli fejleményeket, amit a rajongók megint csak vad találgatásokra használtak ki.

© JEWEL SAMAD / AFP

Az ügy az ACLU bevonódásával kezd túlmutatni Britney Spearsen. A jogvédő szervezet ugyanis annak az elvnek szeretne érvényt szerezni, hogy a fogyatékkal élő embereknek is joguk van arra, hogy maguk irányítsák az életüket és éljenek a szabadságjogaikkal.

Britney Spears 16 évesen elképesztő sebességgel robbant be a zeneiparba, majd minden idők egyik legjobban kereső sztárja lett, hogy aztán beleroppanjon. Drog, alkohol, kontrollvesztés – tíz évvel a debütálása után mintha minden romokban hevert volna, amit felépített.

A személye és karrierje tulajdonképpen azóta, hogy 1998-ban beköszönt a Baby One More Time című dallal, végig felvetette a kérdést, hogy ez nő, akit fiatalon beszippantott a popipar, mennyire volt vagy lehetett a saját sorsának az alakítója. Volt-e érdemi beleszólása az életébe, vagy inkább csak kihasználták? Sokak szerint a gondnokság miatt most, 38 évesen is ugyanaz a mintázat határozza meg az életét, mint 18 éves korában, vagyis ő csak a termék, akit eladnak, és soha nem is volt kontrollja az élete felett.