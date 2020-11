Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Harmadik nekifutásra érheti el az amerikai elnöki posztot Joe Biden, akinek a győzelmét még keresetekkel vonja kétségbe...","id":"20201111_Joe_Biden_amerikai_elnok_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58eed254-551a-4bd3-837f-25c9c34890d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7bb26c-f25a-47ca-a150-354f2032e5eb","keywords":null,"link":"/360/20201111_Joe_Biden_amerikai_elnok_portre","timestamp":"2020. november. 11. 15:00","title":"Hosszú úton jutott el a legfiatalabb szenátor odáig, hogy az USA legidősebb elnöke legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, 2021 áprilisára készen áll majd a Huawei arra, hogy elérhetővé tegye a felhasználók számára a saját fejlesztésű operációs rendszert, a HarmonyOS-t. Az Androidot cserélnék le ezzel, immár teljesen.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, 2021 áprilisára készen áll majd a Huawei arra, hogy elérhetővé tegye a felhasználók...","id":"20201110_huawei_harmonyos_beta_teszteles_telefon_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c0c00c-0f5f-4980-bc86-4145764cc53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_huawei_harmonyos_beta_teszteles_telefon_operacios_rendszer","timestamp":"2020. november. 10. 15:14","title":"Nem vár tovább a Huawei: heteken belül jön az Android leváltására fejlesztett HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]