[{"available":true,"c_guid":"0c3f3e34-244d-4ba7-b52a-ee93fe51b8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi intézkedések betartását kérte mindenkitől.","shortLead":"A járványügyi intézkedések betartását kérte mindenkitől.","id":"20201113_botka_laszlo_szeged_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c3f3e34-244d-4ba7-b52a-ee93fe51b8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f9f416-98e6-4729-9c2b-d59bbc7e2d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_botka_laszlo_szeged_koronavirus","timestamp":"2020. november. 13. 20:53","title":"Botka: Több ezer fertőzött van Szegeden és 200-nál többen vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78966e71-db56-48b3-83b7-98ef6a4e15e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Phil Spencer, az Xbox vezére arról írt a Twitteren, hogy az első 24 órában minden korábbi rekordot megdöntött az Xbox Series X és az Xbox Series S értékesítése.","shortLead":"Phil Spencer, az Xbox vezére arról írt a Twitteren, hogy az első 24 órában minden korábbi rekordot megdöntött az Xbox...","id":"20201112_microsoft_xbox_series_x_xbox_series_s_phil_spencer_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78966e71-db56-48b3-83b7-98ef6a4e15e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc54b53-b1b2-4564-9bca-16c0ceae6355","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_microsoft_xbox_series_x_xbox_series_s_phil_spencer_eladas","timestamp":"2020. november. 12. 19:03","title":"Xbox-főnök: Soha nem rajtolt még olyan jól Xbox, mint a mostaniak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban irányítható.","shortLead":"Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban...","id":"20201113_Hogyan_alakitsuk_tudatosan_enmarkankat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee97ff2c-cf1b-4805-93d7-03568ef80dc7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201113_Hogyan_alakitsuk_tudatosan_enmarkankat","timestamp":"2020. november. 13. 19:15","title":"Hogyan alakítsuk tudatosan az énmárkánkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"Felcsuti Balázs","category":"360","description":"A republikánusok csalási vádjai legitimációs gondokat okozhatnak Bidennek, de a 2020-as választás potenciális hosszú távú következményei még riasztóbbak. Vélemény.","shortLead":"A republikánusok csalási vádjai legitimációs gondokat okozhatnak Bidennek, de a 2020-as választás potenciális hosszú...","id":"202046_trumpizmus_trumpnelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10415a52-5dc6-4ab5-9745-9d49a8b0c47c","keywords":null,"link":"/360/202046_trumpizmus_trumpnelkul","timestamp":"2020. november. 12. 13:00","title":"Felcsuti Balázs: 70 millió szavazattal Trump nélkül is marad a trumpizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faa0b7c-2232-4985-9a74-3a88fc312f50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hárman is feljelentést tettek, amiért a kancellárt nem engedték be a tüntető diákok, a rendőrség szerint azonban nem sérült a személyi szabadsága.","shortLead":"Hárman is feljelentést tettek, amiért a kancellárt nem engedték be a tüntető diákok, a rendőrség szerint azonban nem...","id":"20201112_Buncselekmeny_Szarka_Gabar_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1faa0b7c-2232-4985-9a74-3a88fc312f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddcd309-6980-438b-a03c-64cd66005cc9","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Buncselekmeny_Szarka_Gabar_SZFE","timestamp":"2020. november. 12. 19:19","title":"Nem volt bűncselekmény Szarka Gábor kizárása az SZFE épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41c5cb-0626-47a1-8d37-79a7c9ea1235","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Nemcsak emberi, hanem állati ellenanyagok is hatásosak lehetnek a koronavírus ellen. A gyógyszerkísérletek főszereplői azonban most nem a leginkább megszokott állatok, az egér vagy a majom, hanem a tevefélék. Bevetésükkel nagyságrendekkel olcsóbban lehetne gyártani a gyógyszereket.","shortLead":"Nemcsak emberi, hanem állati ellenanyagok is hatásosak lehetnek a koronavírus ellen. A gyógyszerkísérletek főszereplői...","id":"20201112_Miert_pont_lamakbol_keszul_SarsCoV2_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b41c5cb-0626-47a1-8d37-79a7c9ea1235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3a695f-2a6f-4557-ae10-cfccdf05daaf","keywords":null,"link":"/360/20201112_Miert_pont_lamakbol_keszul_SarsCoV2_gyogyszer","timestamp":"2020. november. 12. 19:00","title":"Lámákban és alpakákban lehet a Covid elleni Szent Grál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a028d2-9f4c-4522-aae3-0fc60113c8e9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A becslések szerint 1,7 millió olyan különböző vírus van, amit még nem ismerünk. Ezek mintegy fele veszélyes lehet az emberre. Összehasonlításképpen: csupán kétezer olyan, állatról emberre terjedő vírus van, amit már ismerünk – mondja Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársa, aki kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozik, többek között azt is kutatja, hogy milyen evolúciós és ökológiai kölcsönhatás van a városokban előforduló emlősök, kullancsok és kórokozók között, valamint azt is vizsgálja, hogy potenciálisan milyen veszélyt jelentenek ezek az emberekre. \r

","shortLead":"A becslések szerint 1,7 millió olyan különböző vírus van, amit még nem ismerünk. Ezek mintegy fele veszélyes lehet...","id":"20201113_koronavirus_jarvany_zoonozis_foldvari_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a028d2-9f4c-4522-aae3-0fc60113c8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbe0531-ba2a-43da-b2b0-4e9c3faa3fe6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201113_koronavirus_jarvany_zoonozis_foldvari_interju","timestamp":"2020. november. 13. 15:35","title":"Akár a Margit-szigetről is kitörhetne a következő világjárvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lényeg éppen az, hogy ne vegyük észre. ","shortLead":"A lényeg éppen az, hogy ne vegyük észre. ","id":"20201113_Nem_fogjuk_eszrevenni_de_a_heten_valtozik_a_benzin_es_dizel_osszetetele_a_kutakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64aad29f-0207-4715-b675-ede1dbd49127","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_Nem_fogjuk_eszrevenni_de_a_heten_valtozik_a_benzin_es_dizel_osszetetele_a_kutakon","timestamp":"2020. november. 13. 12:57","title":"Nem fogjuk észrevenni, de másmilyen lesz a benzin és a dízel a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]