[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Parlamenti ülések jönnek a héten a rendkívüli jogrend idején, karanténban a brit miniszterelnök, sikeres kilövésen van túl a SpaceX. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Parlamenti ülések jönnek a héten a rendkívüli jogrend idején, karanténban a brit miniszterelnök, sikeres kilövésen van...","id":"20201116_Radar360_Az_egyetemistakat_tesztelni_a_katonakat_lazmerozni_vezenylik_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36667bdb-b5bd-41c8-802c-3a0ba1e510e0","keywords":null,"link":"/360/20201116_Radar360_Az_egyetemistakat_tesztelni_a_katonakat_lazmerozni_vezenylik_ki","timestamp":"2020. november. 16. 08:00","title":"Radar360: Az egyetemistákat tesztelni, a katonákat lázmérőzni vezénylik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő eredmény született az Oxfordi Egyetemen, amikor a kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik az emberrel, ha sokáig játszik egy videojátékkal.","shortLead":"Meglepő eredmény született az Oxfordi Egyetemen, amikor a kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik az emberrel, ha...","id":"20201116_oxfordi_egyetem_videojatek_hatasa_jollet_nintendo_animal_crossing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0f8911-59e4-45af-b247-8f52b22e2838","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_oxfordi_egyetem_videojatek_hatasa_jollet_nintendo_animal_crossing","timestamp":"2020. november. 16. 20:03","title":"Mi történik, ha valaki napi 4 órát játszik egy játékkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi, októberi és novemberi események után még télen is bemutat egy újdonságot.","shortLead":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi...","id":"20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff0e5d8-481c-4f50-8a1f-d6bd6e7c988c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","timestamp":"2020. november. 16. 15:03","title":"One more thing – télen is tarthat egy bemutatót az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c56724-162b-42f0-83e0-6718b26584b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A haditudósító-újságíró-író Jászberényi Sándor új könyve szívbemarkoló, megrázó novellagyűjtemény, a kötet címadó kisregénye pedig A varjúkirály.","shortLead":"A haditudósító-újságíró-író Jászberényi Sándor új könyve szívbemarkoló, megrázó novellagyűjtemény, a kötet címadó...","id":"202046_konyv__hatarsav_jaszberenyi_sandor_avarjukiraly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c56724-162b-42f0-83e0-6718b26584b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c4336d-367e-4c7c-b7a7-c5e70db97986","keywords":null,"link":"/360/202046_konyv__hatarsav_jaszberenyi_sandor_avarjukiraly","timestamp":"2020. november. 15. 11:10","title":"Egy lebilincselő novelláskötet arról, hogy a kilátástalanság mindenhol ugyanolyan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85750cff-3f09-4c27-a53b-17693f288a29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új úti céllal egészül ki a Budapest Airportról közvetlenül elérhető desztinációk listája: november 28-tól az Egyptair heti rendszerességgel közlekedő járatot indít Budapestről Hurghadába.","shortLead":"Új úti céllal egészül ki a Budapest Airportról közvetlenül elérhető desztinációk listája: november 28-tól az Egyptair...","id":"20201115_Kozvetlen_jarat_indul_Hurghadaba_Budapestrol_minden_szombaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85750cff-3f09-4c27-a53b-17693f288a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841b0d41-5cd3-45ab-93b6-430f924c48f6","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Kozvetlen_jarat_indul_Hurghadaba_Budapestrol_minden_szombaton","timestamp":"2020. november. 15. 19:05","title":"Közvetlen járat indul Hurghadába Budapestről minden szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft jelentésében nem említ konkrét neveket, csak annyit, hogy a világ több pontján is érzékelhető volt a kiberbűnözők akciója. Európai központokat is támadtak.","shortLead":"A Microsoft jelentésében nem említ konkrét neveket, csak annyit, hogy a világ több pontján is érzékelhető volt...","id":"20201116_vakcina_koronavirus_hacker_oroszorszag_eszak_korea_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87725a0f-4e84-4ebd-bce8-3146a8d636a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_vakcina_koronavirus_hacker_oroszorszag_eszak_korea_microsoft","timestamp":"2020. november. 16. 08:33","title":"Vakcinakutatókat támadtak meg szerte a világban orosz és észak-koreai hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tarthat szentmisét, de valószínű, hogy nem is tudna egy órán át beszélni köhögés nélkül.","shortLead":"Nem tarthat szentmisét, de valószínű, hogy nem is tudna egy órán át beszélni köhögés nélkül.","id":"20201116_Bojte_Csabat_is_megfertozte_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96722181-d330-4e08-b698-8e78fa180433","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Bojte_Csabat_is_megfertozte_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 17:59","title":"Böjte Csabát is megfertőzte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vásárlók negyede költene sokkal kevesebbet az idei karácsonyi szezonban, mint eddig.","shortLead":"A vásárlók negyede költene sokkal kevesebbet az idei karácsonyi szezonban, mint eddig.","id":"20201117_karacsony_online_vasarlas_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4921522b-bef2-4550-a8f2-0331db32aa86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_karacsony_online_vasarlas_felmeres","timestamp":"2020. november. 17. 08:01","title":"Az idei lehet az első karácsony, amire a legtöbben neten vásárolnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]