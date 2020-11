Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Konkrét cégneveket nem árult el a cég biztonsági alelnöke, de felhívta a figyelmet ezeknek a veszélyeire.","shortLead":"Konkrét cégneveket nem árult el a cég biztonsági alelnöke, de felhívta a figyelmet ezeknek a veszélyeire.","id":"20201116_oroszorszag_eszakkorea_kibertamadas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2f7452-cf58-4d1a-84f2-09f013b0071b","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_oroszorszag_eszakkorea_kibertamadas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 17:58","title":"Vakcinakutató cégeket támadott Oroszország és Észak-Korea a Microsoft szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Örökre szóló barátság, partnerség és szövetség köti össze az Egyesült Királyságot és Németországot - jelentette ki vasárnap a német szövetségi parlamentben (Bundestag) Károly walesi herceg.","shortLead":"Örökre szóló barátság, partnerség és szövetség köti össze az Egyesült Királyságot és Németországot - jelentette ki...","id":"20201115_Karoly_herceg_az_Egyesult_Kiralysag_es_Nemetorszag_orok_szovetseget_meltatta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31022ea-6b4a-421f-ba8f-911d26187db9","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Karoly_herceg_az_Egyesult_Kiralysag_es_Nemetorszag_orok_szovetseget_meltatta","timestamp":"2020. november. 15. 21:24","title":"Károly herceg az Egyesült Királyság és Németország örök szövetségét méltatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem egzotikus, távoli országok híreiként olvashatunk az eseményekről, ezúttal mi vagyunk az egyik középpont. Cikksorozatunk első részében azt mutatjuk be, hogy Oroszország és Európa keleti határvidékének gazdaságára miként hatott a járvány.","shortLead":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem...","id":"20201116_covid_feltorekvo_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6766013c-c820-46cc-aa91-38f1ded9f5fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_covid_feltorekvo_oroszorszag","timestamp":"2020. november. 16. 14:00","title":"Gyenge orosz gazdaságot ütött meg a járvány, a vakcinában reménykedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aabf89c-47fc-42be-a37e-9e97a7f35d95","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az országban mindenhol jelen lehet a vírus - mondta az országos tisztifőorvos vasárnap.","shortLead":"A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti...","id":"20201115_Tisztifoorvos_gyakorlatilag_minden_telepulesen_jelen_lehet_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aabf89c-47fc-42be-a37e-9e97a7f35d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381b70d5-f278-4bfb-9f70-1e12d678edcf","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Tisztifoorvos_gyakorlatilag_minden_telepulesen_jelen_lehet_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 15. 14:34","title":"Tisztifőorvos: gyakorlatilag minden településen jelen lehet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkilenc, visszatérő menekülteket szállító autóbuszt kísértek végig az orosz egységek az Örményországot Hegyi-Karabahhal összekötő lacsini folyosón - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Tizenkilenc, visszatérő menekülteket szállító autóbuszt kísértek végig az orosz egységek az Örményországot...","id":"20201115_Moszkva_szerint_mar_koltoznek_vissza_a_menekultek_HegyiKarabahba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6d8150-873b-46c0-800e-a1d508376c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Moszkva_szerint_mar_koltoznek_vissza_a_menekultek_HegyiKarabahba","timestamp":"2020. november. 15. 19:07","title":"Moszkva szerint már költöznek vissza a menekültek Hegyi-Karabahba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Parlamenti ülések jönnek a héten a rendkívüli jogrend idején, karanténban a brit miniszterelnök, sikeres kilövésen van túl a SpaceX. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Parlamenti ülések jönnek a héten a rendkívüli jogrend idején, karanténban a brit miniszterelnök, sikeres kilövésen van...","id":"20201116_Radar360_Az_egyetemistakat_tesztelni_a_katonakat_lazmerozni_vezenylik_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36667bdb-b5bd-41c8-802c-3a0ba1e510e0","keywords":null,"link":"/360/20201116_Radar360_Az_egyetemistakat_tesztelni_a_katonakat_lazmerozni_vezenylik_ki","timestamp":"2020. november. 16. 08:00","title":"Radar360: Az egyetemistákat tesztelni, a katonákat lázmérőzni vezénylik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fe73b1-8724-46da-8544-db20d69fe53e","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Orbán Viktor ősszel már csak két rossz között választhatott, és próbálta minél rövidebbre fogni a gazdasági visszaesést, de végül majdnem ugyanoda jutott, mint a legtöbb európai ország: a gazdaság is belassul, és még sok halott is lesz – mondta Zsiday Viktor befektetési szakember. A jelenlegi válság mélyebb és drasztikusabb, mint amivel Orbánnak már dolga volt, a válságkezelés koncepciója viszont nem látszik. Zsiday szerint most és tavasszal is egy átütő mentőcsomagra lett volna szükség, de azt látja, Orbán gazdaságfilozófiája ezt nem igazán teszi lehetővé. Orbán azt tanulhatta Gyurcsány Ferenc sorsából, hogy eladósodni veszélyes, bukáshoz vezethet. ","shortLead":"Orbán Viktor ősszel már csak két rossz között választhatott, és próbálta minél rövidebbre fogni a gazdasági...","id":"20201116_Zsiday_Viktor_koronavirus_jarvany_gazdasag_valsag_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5fe73b1-8724-46da-8544-db20d69fe53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40904ec-7d34-4333-8b9c-cd3132b8d1ba","keywords":null,"link":"/360/20201116_Zsiday_Viktor_koronavirus_jarvany_gazdasag_valsag_orban","timestamp":"2020. november. 16. 06:30","title":"Zsiday Viktor: A kibekkelésen túl nem látom a válságkezelés pontos gazdasági koncepcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 41 éves férfi a 17. olyan beteg, aki elkapta Magyarországon a koronavírust. Nála azonban komolyabb szövődmények is kialakultak.","shortLead":"A 41 éves férfi a 17. olyan beteg, aki elkapta Magyarországon a koronavírust. Nála azonban komolyabb szövődmények is...","id":"20201116_szovodmeny_koronavirus_tappenz_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1401b14f-2eb9-459d-8819-7186ac49693d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_szovodmeny_koronavirus_tappenz_fertozes","timestamp":"2020. november. 16. 12:03","title":"Súlyos szövődményei lettek, 8 hónapja van táppénzen egy koronavíruson átesett magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]