[{"available":true,"c_guid":"50f2c917-cca0-40dd-bbfd-0cc6b31632fe","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Most először szállított embereket, de még nem biztos, hogy egyhamar elterjed a hyperloop.","shortLead":"Most először szállított embereket, de még nem biztos, hogy egyhamar elterjed a hyperloop.","id":"20201116_hyperloop_maglev_Virgin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50f2c917-cca0-40dd-bbfd-0cc6b31632fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8848e51-73e5-47c8-962c-fdc1cc842059","keywords":null,"link":"/360/20201116_hyperloop_maglev_Virgin","timestamp":"2020. november. 16. 17:00","title":"Csak úgy sutúl a vákuum: ettől gyors a csővasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 442-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben Oroszországban. Szibériában a vírus egy új mutációja lehet kialakulóban.","shortLead":"Egy nap alatt 442-en haltak meg a koronavírus okozta betegségben Oroszországban. Szibériában a vírus egy új mutációja...","id":"20201117_oroszorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2dc3d9-7d5d-4ad1-9bc2-d7eced53274e","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_oroszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 16:41","title":"Oroszországban rekordot döntött a járványban meghaltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ec5dfb-8b9f-4020-a3e6-de627f636e53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki elégedett a Microsoft két képernyős androidos eszközének szilárdságával. Sokan csak morognak emiatt, de olyan felhasználó is van, aki saját maga tette tartósabbá a készükéket.","shortLead":"Nem mindenki elégedett a Microsoft két képernyős androidos eszközének szilárdságával. Sokan csak morognak emiatt, de...","id":"20201117_surface_duo_uvegpanel_aluminiumra_cserelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22ec5dfb-8b9f-4020-a3e6-de627f636e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0e5d40-f199-46a4-8f5c-64981d84b50b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_surface_duo_uvegpanel_aluminiumra_cserelese","timestamp":"2020. november. 17. 19:03","title":"Leesett a telefonja, berepedt az üveg – nekiállt, lecserélte fémre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamarai elnök eredeti javaslata is súlyos csapás lett volna az önkormányzatokra, de most egy lépéssel még ennél is tovább ment.","shortLead":"A kamarai elnök eredeti javaslata is súlyos csapás lett volna az önkormányzatokra, de most egy lépéssel még ennél is...","id":"20201117_Parragh_iparuzesi_ado_onkormanyzati_adok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e98aa45-1f22-434e-ad65-9e91f3bc50ab","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Parragh_iparuzesi_ado_onkormanyzati_adok","timestamp":"2020. november. 17. 06:59","title":"Parragh: Nem elég elengedni az iparűzési adót, minden más önkormányzati adót be kell fagyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79fc68-c437-40da-9b3d-bbbff883e2ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórházakon ez viszont még egyelőre nem látszik.","shortLead":"A kórházakon ez viszont még egyelőre nem látszik.","id":"20201116_spanyolorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c79fc68-c437-40da-9b3d-bbbff883e2ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1a4965-1fe9-4fda-8673-9eb3a891b134","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_spanyolorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 21:40","title":"Lassul a fertőzés Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Úgy tűnik, Dániának önállóan kell megrendeznie a női kontinenstornát.","shortLead":"Úgy tűnik, Dániának önállóan kell megrendeznie a női kontinenstornát.","id":"20201116_kezilabda_eb_norvegia_tarsrendezo_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b18ac-208e-4d3e-a169-7d93c9863e53","keywords":null,"link":"/sport/20201116_kezilabda_eb_norvegia_tarsrendezo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 15:38","title":"Kiszáll a 2,5 hét múlva kezdődő kézilabda-Eb rendezéséből Norvégia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott távcsővel és infrakamerával is figyelte a nőt, egy alkalommal brutálisan megverte. ","shortLead":"A vádlott távcsővel és infrakamerával is figyelte a nőt, egy alkalommal brutálisan megverte. ","id":"20201116_Zaklatas_Leanyvar_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4c5b7d-047d-4659-948c-3b95db454300","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Zaklatas_Leanyvar_borton","timestamp":"2020. november. 16. 16:25","title":"Halotti toron is zaklatta volt párját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdú-Biharból és Borsod-Abaúj-Zemplénből is több új koronavírusos esetet jelentettek, mint a fővárosból.","shortLead":"Hajdú-Biharból és Borsod-Abaúj-Zemplénből is több új koronavírusos esetet jelentettek, mint a fővárosból.","id":"20201116_koronavirus_fertozes_szabolcs_szatmar_bereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a8f3e6-14b5-4a56-a75a-eae737c8b532","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_koronavirus_fertozes_szabolcs_szatmar_bereg","timestamp":"2020. november. 16. 10:39","title":"Szabolcsban majdnem kétszer annyi új fertőzöttet azonosítottak, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]