[{"available":true,"c_guid":"d75490c7-30c3-4f8f-93c6-99e1a9f6c64a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudósok olyan autonóm járművek építését tervezik, melyek maguktól azonosítják és javítják az útburkolat hibáit. A különleges eszközöket már jövőre munkára fognák az Egyesült Királyságban.","shortLead":"Tudósok olyan autonóm járművek építését tervezik, melyek maguktól azonosítják és javítják az útburkolat hibáit...","id":"20201120_katyu_utburkolat_javitas_egyesult_kiralysag_robot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d75490c7-30c3-4f8f-93c6-99e1a9f6c64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9271f445-fbd3-4732-9fc5-47c250dd7966","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_katyu_utburkolat_javitas_egyesult_kiralysag_robot","timestamp":"2020. november. 20. 12:03","title":"Kátyújavító \"tankok” állhatnak munkába jövőre a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanórákat továbbra is megtartják. ","shortLead":"A tanórákat továbbra is megtartják. ","id":"20201119_SZFE_sztrajkbizottsag_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c9bc45-0dec-48fb-b9c5-3012e5449d6c","keywords":null,"link":"/elet/20201119_SZFE_sztrajkbizottsag_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. november. 19. 10:40","title":"Jogszerű az SZFE oktatóinak sztrájkja, ötven nap után is folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c4302-a383-4127-9b3d-ca3740019a3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szupererős szívómotor, alacsony tömeg, hátsókerék-hajtás. Röviden ez az új Huracán STO receptje.","shortLead":"Szupererős szívómotor, alacsony tömeg, hátsókerék-hajtás. Röviden ez az új Huracán STO receptje.","id":"20201119_a_lamborghini_a_kozutakra_szabaditja_kokemeny_versenyautojat_huracan_sto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c4302-a383-4127-9b3d-ca3740019a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316e3b2a-bbac-4a82-b9cb-bee67768b169","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_a_lamborghini_a_kozutakra_szabaditja_kokemeny_versenyautojat_huracan_sto","timestamp":"2020. november. 19. 07:59","title":"A Lamborghini a közutakra szabadítja kőkemény versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218658f-7ba2-4e6e-a021-9a00126a310c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megbízható iparági források szerint a Samsung 2021 harmadik negyedévében mutathatja be az új összehajtható csúcsmobilját, a Galaxy Z Fold3-at, aminél már alaposan elrejtik a szelfikamerát.","shortLead":"Megbízható iparági források szerint a Samsung 2021 harmadik negyedévében mutathatja be az új összehajtható...","id":"20201120_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2218658f-7ba2-4e6e-a021-9a00126a310c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a00d472-b049-4ff8-be5e-33168da2dd8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2020. november. 20. 09:03","title":"Kijelző alá kerül a kamera a Samsung Galaxy Z Fold3-ban, így működik a technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1359d215-e697-45d0-996c-e9ec07705bfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem nyerte el a közönség tetszését a Rockefeller Center karácsonyfája. Érthető – de legalább a cég jól reagált a kritikára.","shortLead":"Nem nyerte el a közönség tetszését a Rockefeller Center karácsonyfája. Érthető – de legalább a cég jól reagált...","id":"20201118_New_York_karacsonyfa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1359d215-e697-45d0-996c-e9ec07705bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f450cc-15ab-4f50-b8b7-2afcca4242f2","keywords":null,"link":"/elet/20201118_New_York_karacsonyfa","timestamp":"2020. november. 18. 19:13","title":"A helyére érkezett New York híres karácsonyfája, és pont olyan lett, mint 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b3d42d-36b2-47f0-bb51-68207b55e1fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság messze 3 másodperc alatt gyorsul fel állóhelyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"Az újdonság messze 3 másodperc alatt gyorsul fel állóhelyzetből 100-as tempóra. ","id":"20201119_mindig_van_feljebb_meg_sportosabb_lett_uj_mclaren_620r_novitec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20b3d42d-36b2-47f0-bb51-68207b55e1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa584e8-8478-4860-929c-5a606338fcdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_mindig_van_feljebb_meg_sportosabb_lett_uj_mclaren_620r_novitec","timestamp":"2020. november. 19. 06:41","title":"Mindig van feljebb: még sportosabb lett új McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a414ab-de5d-4fdf-aede-4e42b3180679","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság bejelentette, az USA-ban ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX gépek. A chicagói központú cég büszkeségének számító MAX-okat az után parancsolták világszerte földre, hogy két balesetben 346 ember vesztette életét. A fő kérdés az maradt, hogy a Covid–19-járvány miatti válság idején ki akar még MAX-ot venni, illetve hogy az utasoknak lesz-e kifogása az ilyen gépekkel szemben.","shortLead":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság bejelentette, az USA-ban ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX gépek...","id":"20201119_Ujra_repulhetnek_a_Boeing_737_MAXok_de_lesz_hova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a414ab-de5d-4fdf-aede-4e42b3180679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0362b0-29eb-4275-85b9-692a1fb961ae","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Ujra_repulhetnek_a_Boeing_737_MAXok_de_lesz_hova","timestamp":"2020. november. 19. 17:55","title":"Újra repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok, de fő kérdés, hogy lesz-e hova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja Nagy Gábor a várható új amerikai kormányzatról. A HVG szakújságírója szerint az Egyesült Államok külpolitikájában több olyan szereplő is fontos posztot kaphat, akik képben vannak Európával és jól ismerik Magyarországot is. Emiatt más diplomáciai reakciókra számíthat Orbán Viktor is, ha keményen lép fel. ","shortLead":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja...","id":"20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2906bd39-7e7f-4245-949e-8714fa1d4887","keywords":null,"link":"/360/20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","timestamp":"2020. november. 19. 11:00","title":"Még annál is rosszabb magyar–amerikai viszony jöhet, mint Obama idején volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]