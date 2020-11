Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tesztelési egységenként két-két hallgatót kell biztosítaniuk az orvosi és egészségügyi egyetemeknek. A diákok munkáját elismerik majd gyakorlatnak.\r

\r

","shortLead":"Tesztelési egységenként két-két hallgatót kell biztosítaniuk az orvosi és egészségügyi egyetemeknek. A diákok munkáját...","id":"20201119_teszteles_itm_egyetemistak_hallgatok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd3299-d402-4c0d-bd43-13264b07ea6c","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_teszteles_itm_egyetemistak_hallgatok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 19. 20:00","title":"Küldi már a behívót a hallgatóknak a tesztelési munkára az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump még mindig kérheti a szavazatok újraszámlálását az államban.","shortLead":"Donald Trump még mindig kérheti a szavazatok újraszámlálását az államban.","id":"20201120_Biden_Georgia_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8b1bd3-40ea-4e60-b047-ba146fe2e2d8","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Biden_Georgia_Trump","timestamp":"2020. november. 20. 07:39","title":"Megerősítették Biden győzelmét Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az EU önvédelmi képességének a minimumát sem teljesíti azzal, hogy csak teljes egyetértéssel lehet kidobni tagokat a szövetségből. Pedig szerzőnk szerint, még a magyar állampolgároknak is jobb lenne, ha az országot a jelenlegi vezetésével kipenderítenék az unióból. Vélemény. ","shortLead":"Az EU önvédelmi képességének a minimumát sem teljesíti azzal, hogy csak teljes egyetértéssel lehet kidobni tagokat...","id":"202047_ki_velunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff24831-97f8-4d52-9611-6bdf0a2dd12a","keywords":null,"link":"/360/202047_ki_velunk","timestamp":"2020. november. 18. 17:00","title":"Révész Sándor: Ki velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333e045c-69b7-46cf-8bcc-d553c499ddb9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az uniós költségvetéssel kapcsolatos vitában is előhúzta a kormány a migránskártyát – de vajon van bármi köze a jogállamiságnak és a migrációnak egymáshoz? A Fidesz mumusait és érveit végignézve ennek igazából jelentősége sincs, hiszen a menekülteket 2015 óta szinte bármikor elő lehet húzni a kalapból – ahogy ezt szívesen meg is teszik.","shortLead":"Az uniós költségvetéssel kapcsolatos vitában is előhúzta a kormány a migránskártyát – de vajon van bármi köze...","id":"20201119_orban_migracio_jogallamisag_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333e045c-69b7-46cf-8bcc-d553c499ddb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c2c3de-88de-4bed-828c-5667e16bd20f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_orban_migracio_jogallamisag_eu","timestamp":"2020. november. 19. 13:40","title":"Tényleg a migráció miatt esett egymásnak Orbán és az EU?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Hollandia számára a jogállamisági kompromisszum a minimum, ebből nem engedhetünk – mondta a holland képviselőházban az ország miniszterelnöke, Mark Rutte. Ellenlábasa, a szélsőjobboldali Geert Wilders szerint azonban Orbán Viktor egy hatalmas hős, aki megvétózta az uniós költségvetést.","shortLead":"Hollandia számára a jogállamisági kompromisszum a minimum, ebből nem engedhetünk – mondta a holland képviselőházban...","id":"20201118_Orban_egy_hatalmas_hos__allitja_a_holland_szelsojobb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a340c9-2b98-4031-9072-8669e4e6cbb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_Orban_egy_hatalmas_hos__allitja_a_holland_szelsojobb","timestamp":"2020. november. 18. 14:07","title":"„Orbán egy hatalmas hős” – állítja a holland szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég szerint az oltásnak nincsenek súlyos mellékhatásai.","shortLead":"A cég szerint az oltásnak nincsenek súlyos mellékhatásai.","id":"20201118_pfizer_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e006f0c-4534-4c67-81a5-ab7dfe202cc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_pfizer_vakcina","timestamp":"2020. november. 18. 14:04","title":"Pfizer: 95 százalékos hatékonyságú a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Unióban nem lehet olyan vakcinát forgalmazni, amit nem engedélyezett az uniós hatóság, de van egy kiskapu, aminek felhasználásával Orbánék behozhatják és terjeszthetik az orosz oltóanyagot. Az Európai Bizottság az oltásokba vetett általános bizalmat félti.","shortLead":"Az Európai Unióban nem lehet olyan vakcinát forgalmazni, amit nem engedélyezett az uniós hatóság, de van egy kiskapu...","id":"20201119_Brusszel_ova_inti_a_magyar_kormanyt_az_orosz_vakcina_hasznalatatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d304444-048d-480e-8e4a-41484ebeab27","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Brusszel_ova_inti_a_magyar_kormanyt_az_orosz_vakcina_hasznalatatol","timestamp":"2020. november. 19. 14:05","title":"Brüsszel óva inti a magyar kormányt az orosz vakcina használatától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tesztek során az idősebb korosztálynál hasonló hatékonyságot mértek a kutatók, mint a fiatalabbaknál. A résztvevők több mint 99 százalékánál alakult ki megfelelő antitestválasz.","shortLead":"A tesztek során az idősebb korosztálynál hasonló hatékonyságot mértek a kutatók, mint a fiatalabbaknál. A résztvevők...","id":"20201119_oxford_vakcina_astrozeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2132ca2-9338-4f39-9449-4a861e56ad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98cdbf8-cfc7-40ba-b187-9527333767bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_oxford_vakcina_astrozeneca","timestamp":"2020. november. 19. 16:35","title":"Ígéretes adatok érkeztek az oxfordi vakcináról, amelyből 5 millió adagra szerződött a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]