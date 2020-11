Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja Nagy Gábor a várható új amerikai kormányzatról. A HVG szakújságírója szerint az Egyesült Államok külpolitikájában több olyan szereplő is fontos posztot kaphat, akik képben vannak Európával és jól ismerik Magyarországot is. Emiatt más diplomáciai reakciókra számíthat Orbán Viktor is, ha keményen lép fel. ","shortLead":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja...","id":"20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2906bd39-7e7f-4245-949e-8714fa1d4887","keywords":null,"link":"/360/20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","timestamp":"2020. november. 19. 11:00","title":"Még annál is rosszabb magyar–amerikai viszony jöhet, mint Obama idején volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9a645-b108-4850-a1a7-abd2e9f3a778","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leállítja a belső égésű motorok fejlesztését a PSA, a szentgotthárdi Opel-gyár tulajdonosa.","shortLead":"Leállítja a belső égésű motorok fejlesztését a PSA, a szentgotthárdi Opel-gyár tulajdonosa.","id":"20201119_Tobbszazezer_benzinmotort_gyart_Szentgotthard_de_ennek_nemsokara_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9a645-b108-4850-a1a7-abd2e9f3a778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e964659-fc42-46c8-9d42-24d548cc4bcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Tobbszazezer_benzinmotort_gyart_Szentgotthard_de_ennek_nemsokara_vege","timestamp":"2020. november. 19. 17:05","title":"Több százezer benzinmotort gyárt Szentgotthárd, de ennek nemsokára vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új autóknál egyértelműen a hibrid az „új dízel”, a használt piacon viszont még egy ideig biztos a gázolajos autók szerepe. ","shortLead":"Az új autóknál egyértelműen a hibrid az „új dízel”, a használt piacon viszont még egy ideig biztos a gázolajos autók...","id":"20201118_Ujkent_mar_nalunk_sem_mennek_a_dizel_autok_hasznaltken_annal_inkabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0406e48b-82bd-442b-8199-a2ec17cecc81","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Ujkent_mar_nalunk_sem_mennek_a_dizel_autok_hasznaltken_annal_inkabb","timestamp":"2020. november. 19. 04:45","title":"Újként már nálunk sem mennek a dízelek, használtként annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.

","shortLead":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.

","id":"20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93225900-4c9c-4a6c-9bb9-700afe1a2365","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","timestamp":"2020. november. 20. 08:02","title":"Okostelefonra költözik a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea775cf7-e46a-45e3-9aa9-332eb129763b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múzeum szerint valaki meghekkelte a rendszerüket.","shortLead":"A múzeum szerint valaki meghekkelte a rendszerüket.","id":"20201119_porno_terror_haza_terminal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea775cf7-e46a-45e3-9aa9-332eb129763b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3df6859-4ae8-46b1-8ca4-1cefc7789a6a","keywords":null,"link":"/elet/20201119_porno_terror_haza_terminal","timestamp":"2020. november. 19. 19:38","title":"Pornó ment a Terror Háza információs tábláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fd7c78-5074-4ae6-809c-4e4b9d41ebde","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Mit tehet egy női futballcsapat, ha hiába edz, hiába igyekszik, mégsem játszhat igazi meccset? Erről mesél Naziha Arebi Szabad a pálya című, líbiai női válogatottról szóló filmje, amely minden látszat ellenére nem egy kiszámítható, gólörömökben gazdag sportfilm: ezek a játékosok ugyanis nemcsak a pályán akarnak labdába rúgni, a társadalmi szintű változásért is küzdenek.","shortLead":"Mit tehet egy női futballcsapat, ha hiába edz, hiába igyekszik, mégsem játszhat igazi meccset? Erről mesél Naziha Arebi...","id":"20201119_Szabad_a_palya_Verzio_Dokumentumfilm_Fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58fd7c78-5074-4ae6-809c-4e4b9d41ebde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d75a0-16a9-4ebe-aab9-0d9f0a4ebaaa","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Szabad_a_palya_Verzio_Dokumentumfilm_Fesztival","timestamp":"2020. november. 19. 20:00","title":"Megszületni, felnőni, megházasodni. Ennyi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy Orbán Viktor igyekszik megakasztani az uniós költségvetés, illetve a segélycsomag elfogadását, az a kétségbeesésről árulkodik, mert a kapcsolódó jogállami mechanizmus a kormányfő politikai modelljét fenyegeti.","shortLead":"Hogy Orbán Viktor igyekszik megakasztani az uniós költségvetés, illetve a segélycsomag elfogadását...","id":"20201120_Die_Zeit_A_veto_nem_eppen_az_ero_jele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551f2ceb-40ce-4769-ae98-57abb4dfbc72","keywords":null,"link":"/360/20201120_Die_Zeit_A_veto_nem_eppen_az_ero_jele","timestamp":"2020. november. 20. 07:00","title":"Die Zeit: A vétó nem éppen az erő jele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb095487-ded7-4684-8b8a-dfbf9c668790","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 121 ezer felett van. 7532 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 121 ezer felett van. 7532 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20201119_koronavirus_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb095487-ded7-4684-8b8a-dfbf9c668790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0975c6ef-3f42-4e83-9b45-e89b7827f566","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 19. 09:17","title":"92 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]