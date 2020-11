Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány elvesztette az eszméletét, valószínleg megfulladt volna, ha nem kap gyors orvosi segítséget.","shortLead":"A kislány elvesztette az eszméletét, valószínleg megfulladt volna, ha nem kap gyors orvosi segítséget.","id":"20201118_Nyugtato_kislany_Kecskemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c5835b-56e9-4b5d-af26-95094d3a9293","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Nyugtato_kislany_Kecskemet","timestamp":"2020. november. 18. 11:47","title":"Benyugtatózta hároméves kislányát egy kecskeméti nő, hogy felvetesse a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","shortLead":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","id":"20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f240cb1-b389-4215-86b6-49f558602987","keywords":null,"link":"/elet/20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","timestamp":"2020. november. 19. 14:24","title":"A koronavírusos Böjte Csabát budapesti kórházba vitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f78d549-77ef-40b5-a554-5b2bd3f4c81c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo tavaly már megmutatta, miként képzeli el a saját kiterjeszettvalóság-szemüvegét, de az akkori eszköz még nagyon messze volt egy hétköznapi szemüvegtől. Az Oppo AR Glass 2021-el már közel járnak a mindennapok kényelméhez, és már az is körvonalazódik, mi mindenre lesz jó a kütyü.","shortLead":"Az Oppo tavaly már megmutatta, miként képzeli el a saját kiterjeszettvalóság-szemüvegét, de az akkori eszköz még nagyon...","id":"20201118_oppo_ar_glass_2021_kiterjeszett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f78d549-77ef-40b5-a554-5b2bd3f4c81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a62ede-b934-4cec-880d-880d901e4a74","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_oppo_ar_glass_2021_kiterjeszett_valosag","timestamp":"2020. november. 18. 20:03","title":"Bemutatta csodaszemüvegét az Oppo, ilyen lesz az Oppo AR Glass 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afdd10a9-42fc-425f-b80b-d487a01ac7f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A boxermotoros kompakt sportkocsi, a BRZ komoly vezetési élménnyel kecsegtet, és nem is kerül túl sokba.","shortLead":"A boxermotoros kompakt sportkocsi, a BRZ komoly vezetési élménnyel kecsegtet, és nem is kerül túl sokba.","id":"20201119_hosszu_ido_utan_ismet_jott_egy_izgalmas_subaru_itt_az_uj_brz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afdd10a9-42fc-425f-b80b-d487a01ac7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7202273-2bc1-4a67-9a13-7eed083b62cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_hosszu_ido_utan_ismet_jott_egy_izgalmas_subaru_itt_az_uj_brz","timestamp":"2020. november. 19. 11:21","title":"Hosszú idő után ismét érkezett egy izgalmas Subaru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra sem javul a helyzet.","shortLead":"Továbbra sem javul a helyzet.","id":"20201118_olaszorszag_intenziv_osztaly_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9897605-da38-4fdb-aca0-a8cd8aaa8d83","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_olaszorszag_intenziv_osztaly_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 20:22","title":"Az olaszországi intenzív ágyak 42 százalékát covidbetegek foglalják el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2076265-d1d9-4c95-bb5a-22f5cd2418b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20:00 után gyakorlatilag nincs utas, ennek ellenére még csak tárgyalnak a ritkításról.","shortLead":"20:00 után gyakorlatilag nincs utas, ennek ellenére még csak tárgyalnak a ritkításról.","id":"20201118_bkk_budapest_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2076265-d1d9-4c95-bb5a-22f5cd2418b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a673839-f685-43ff-a278-57a5e7ba4042","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_bkk_budapest_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. november. 18. 20:40","title":"Utasok nélkül is a szokásos menetrendben halad a budapesti tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozók a saját telefonjukon tudják fogadni a kártyás fizetéseket.","shortLead":"A vállalkozók a saját telefonjukon tudják fogadni a kártyás fizetéseket.","id":"20201118_terminal_bankkartya_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c269c72c-b500-47b7-8802-fc5eed7b9fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20201118_terminal_bankkartya_fizetes","timestamp":"2020. november. 18. 17:08","title":"Terminál nélkül fogadhatnak kártyás fizetést a magyar kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre feszültebb a viszony Palotás András polgármester és a képviselő-testület között az Átlátszó szerint. A novemberi időközi választást viszont elsodorta a februárig tartó vészhelyzet.","shortLead":"Egyre feszültebb a viszony Palotás András polgármester és a képviselő-testület között az Átlátszó szerint. A novemberi...","id":"20201119_vizsoly_feloszlott_kepviselotestulet_csuszo_idokoz_palotas_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea687d8-069b-4e2e-9c78-fd94a5945887","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_vizsoly_feloszlott_kepviselotestulet_csuszo_idokoz_palotas_andras","timestamp":"2020. november. 19. 21:47","title":"Még nyáron feloszlott a vizsolyi képviselő-testület, de idén már biztosan nem lesz időközi választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]