Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbb9d9c6-d888-4dfc-841f-ca01ed77ac24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem érdemes idehaza más országok adórendszereivel példálózni, hiszen máshol más normákhoz kell igazodni – mondja Radnai Károly, az Andersen Adótanácsadó Zrt. ügyvezető partnere. Az Andersen név 18 év szünet után, idén nyáron tért vissza Magyarországra, ami jelentős átrendeződést hozhat a hazai adó- és jogi tanácsadói piacon. A szakértő, aki karrierjét a 90-es évek végén épp az Arthur Andersennél kezdte, a hvg.hu-nak arról is beszélt, miben más ma az adótanácsadás, mint akkor.","shortLead":"Nem érdemes idehaza más országok adórendszereivel példálózni, hiszen máshol más normákhoz kell igazodni – mondja Radnai...","id":"20201129_radnai_karoly_andersen_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb9d9c6-d888-4dfc-841f-ca01ed77ac24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b0896-18bf-4305-9e18-65aa60b501c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_radnai_karoly_andersen_interju","timestamp":"2020. november. 29. 10:00","title":"Radnai Károly: Amilyen a társadalom, olyan az adórendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyos esetekben a kijárási tilalom alól is mentesülhetnek a vadászok.","shortLead":"Bizonyos esetekben a kijárási tilalom alól is mentesülhetnek a vadászok.","id":"20201130_vadaszat_orfk_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984a1668-e29a-4352-9805-a29c52a5679d","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_vadaszat_orfk_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. november. 30. 07:43","title":"A társas vadászatokra nem vonatkozik a gyülekezési tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c162d2-8043-4310-9c9c-9dc361780706","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt 33 esztendőben meglehetősen keveset volt szolgálatban ez az NDK kisautó.","shortLead":"Az elmúlt 33 esztendőben meglehetősen keveset volt szolgálatban ez az NDK kisautó.","id":"20201129_alig_tobb_mint_7_ezer_kilometerrel_hirdetnek_egy_szentendrei_trabit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1c162d2-8043-4310-9c9c-9dc361780706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e34db1-bbc0-4ef2-96d2-6a7b49f839e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_alig_tobb_mint_7_ezer_kilometerrel_hirdetnek_egy_szentendrei_trabit","timestamp":"2020. november. 29. 06:41","title":"Alig több mint 7 ezer kilométerrel hirdetnek egy szentendrei Trabit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Törekszünk a jóra, és szeretnénk önmagunkat jónak megélni. Sokaknak sikerül békésen elválniuk, de ezúttal nem róluk lesz szó, hanem azokról, akiket rövidebb-hosszabb időre úgy elsodornak az érzelmeik, hogy az számukra is meglepő gondolatokra és tettekre készteti őket.","shortLead":"Törekszünk a jóra, és szeretnénk önmagunkat jónak megélni. Sokaknak sikerül békésen elválniuk, de ezúttal nem róluk...","id":"20201129_Amikor_a_szakitas_kihozza_belolunk_a_demonit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68319a0f-a4fe-4c98-b27f-8c2e7ed0d069","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201129_Amikor_a_szakitas_kihozza_belolunk_a_demonit","timestamp":"2020. november. 29. 20:15","title":"Amikor a szakítás kihozza belőlünk a démonit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc3c014-756f-4590-862b-230570d68003","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Franz Beckenbauer, a német és a világ labdarúgásának ikonja elismeréssel és kritikával emlékezett a szerdán 60 éves korában elhunyt argentin világklasszisra, Diego Maradonára.","shortLead":"Franz Beckenbauer, a német és a világ labdarúgásának ikonja elismeréssel és kritikával emlékezett a szerdán 60 éves...","id":"20201128_Beckenbauer_Csak_Matthausban_biztam_hogy_felveszi_a_kuzdelmet_Diegoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc3c014-756f-4590-862b-230570d68003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479f9510-053d-48d6-9791-7195e72db389","keywords":null,"link":"/sport/20201128_Beckenbauer_Csak_Matthausban_biztam_hogy_felveszi_a_kuzdelmet_Diegoval","timestamp":"2020. november. 28. 16:28","title":"Beckenbauer: Csak Matthäusban bíztam, hogy felveszi a küzdelmet Diegóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tervezett csapatkivonásokkal az USA Afganisztánban a Talibán, Irakban az iráni rezsim, Szomáliában pedig az al-Káida kezére játszik.","shortLead":"A tervezett csapatkivonásokkal az USA Afganisztánban a Talibán, Irakban az iráni rezsim, Szomáliában pedig az al-Káida...","id":"202048__amerikai_tavozas__afganisztan_irak_szomalia__kapkodas__utana_avizozon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5cfea0-875a-4742-b523-8b9eb304c2ed","keywords":null,"link":"/360/202048__amerikai_tavozas__afganisztan_irak_szomalia__kapkodas__utana_avizozon","timestamp":"2020. november. 29. 16:00","title":"Trump magára hagyja Afganisztánt és Irakot, kerül, amibe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Helyett kapott a teamben a Fehér Ház korábbi szóvivője is.","shortLead":"Helyett kapott a teamben a Fehér Ház korábbi szóvivője is.","id":"20201130_Biden_kommunikacios_csapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd813373-6c66-40f0-9247-48a2620284db","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_Biden_kommunikacios_csapat","timestamp":"2020. november. 30. 06:44","title":"Csak nőkből fog állni Biden kommunikációs csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója az Origón megjelent publicisztikájában szintet lépett sorosozásban.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója az Origón megjelent publicisztikájában szintet lépett sorosozásban.","id":"20201128_Mazsihisz_Demeter_Szilard_Soros_liberalis_fuhrer_holokauszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4570f7-73be-4dd1-850c-78e5049cbba0","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Mazsihisz_Demeter_Szilard_Soros_liberalis_fuhrer_holokauszt","timestamp":"2020. november. 28. 21:15","title":"A Mazsihisz válasza Demeter Szilárdnak: Európát gázkamrának minősíteni ízléstelen és megbocsáthatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]