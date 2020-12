Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebook-oldalát is törölte a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója.","shortLead":"A Facebook-oldalát is törölte a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója.","id":"20201129_demeter_szilard_publicisztika_visszavonas_soros_gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec200f-ceec-4f8f-97b2-42d91d2f95cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_demeter_szilard_publicisztika_visszavonas_soros_gyorgy","timestamp":"2020. november. 29. 13:37","title":"Visszavonja gázkamrázós írását Demeter Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c237b0e-7c91-4a17-902d-0f9c1510ab82","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyén életkilátásai és országának fehérje-, szénhidrát- és zsírfogyasztása között találtak összefüggést ausztrál kutatók egy minden eddiginél szélesebb körű kutatásban. ","shortLead":"Az egyén életkilátásai és országának fehérje-, szénhidrát- és zsírfogyasztása között találtak összefüggést ausztrál...","id":"202048_optimalis_etrend_aranykozeput","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c237b0e-7c91-4a17-902d-0f9c1510ab82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbf6189-af3e-498c-b8d7-580a9fe7e835","keywords":null,"link":"/360/202048_optimalis_etrend_aranykozeput","timestamp":"2020. november. 30. 14:00","title":"Optimális étrend: fiatalon inkább zsírt, idősebben szénhidrátot érdemesebb bevinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya-kezelő egyre többször használ úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, amelyek megvédhetik a munkaterületen dolgozókat, sőt a balesetet okozó járműben ülőket is. ","shortLead":"Az autópálya-kezelő egyre többször használ úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, amelyek megvédhetik...","id":"20201201_Igy_tortennek_az_autopalyan_dolgozokkal_a_balesetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5e6af5-1125-455f-8204-d5955a322845","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Igy_tortennek_az_autopalyan_dolgozokkal_a_balesetek","timestamp":"2020. december. 01. 09:51","title":"Lefilmezték, ahogyan autó csapódik az M7-esen a közútkezelő nagy sárga dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f62f30-c598-45f8-a14f-8f6a25b12909","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady mutatta meg az idei dekorációt.","shortLead":"A first lady mutatta meg az idei dekorációt.","id":"20201201_Igy_nez_ki_Trumpek_utolso_karacsonya_a_Feher_Hazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04f62f30-c598-45f8-a14f-8f6a25b12909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c060ce6-2385-4a6a-b771-39f2b469283e","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Igy_nez_ki_Trumpek_utolso_karacsonya_a_Feher_Hazban","timestamp":"2020. december. 01. 10:45","title":"Így néz ki Trumpék utolsó karácsonya a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok szerint az RMDSZ-nek kedvez. A vasárnapi parlamenti választás esélyese a most is hatalomban lévő Nemzeti Liberális Párt, de koalícióra kényszerül majd, abban pedig miniszteri helyeket remél az RMDSZ is.","shortLead":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok...","id":"20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66986e2b-2110-41f7-8af2-e7f7920f5a62","keywords":null,"link":"/360/20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","timestamp":"2020. december. 01. 07:00","title":"A vírus különleges sanszot ad a magyaroknak a romániai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72ce70a-1211-42c5-b2b3-c596c0755e41","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesést mért a KSH a gazdaság július és szeptember közötti teljesítményében, de így is gyors volt a visszapattanás, mielőtt ideért volna a járvány második hulláma.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesést mért a KSH a gazdaság július és szeptember közötti teljesítményében, de...","id":"20201201_ksh_gdp_recesszio_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c72ce70a-1211-42c5-b2b3-c596c0755e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007870dc-dcba-46c0-a900-3112e3524fef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_ksh_gdp_recesszio_valsag","timestamp":"2020. december. 01. 09:09","title":"Részletezte a KSH, miért esett 4,7 százalékot a magyar GDP a második hullám előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Év végétől lép életbe az új szabályozás.","shortLead":"Év végétől lép életbe az új szabályozás.","id":"20201129_potdijfizetes_eves_autopalyamatrica_potdijamnesztia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a56ea80-3390-4bf0-bdce-ba4197a2527e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_potdijfizetes_eves_autopalyamatrica_potdijamnesztia","timestamp":"2020. november. 29. 12:19","title":"Megúszhatja a pótdíjfizetést, aki utólag éves autópálya-matricát vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc20207-430c-42cd-8474-adf0cb096822","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"12 500 évvel korábbiak lehetnek azok a barlangrajzok, melyeket az amazóniai esőerdőkben találtak meg kutatók. A munkákon főleg állatok és növények láthatók.","shortLead":"12 500 évvel korábbiak lehetnek azok a barlangrajzok, melyeket az amazóniai esőerdőkben találtak meg kutatók...","id":"20201130_barlangrajz_amazonia_esoerdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc20207-430c-42cd-8474-adf0cb096822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a5a4df-b9b7-4fc2-856a-11a223a55835","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_barlangrajz_amazonia_esoerdo","timestamp":"2020. november. 30. 11:48","title":"Rengeteg új barlangrajzot fedeztek fel Amazóniában, 12 ezer évesnél régebbi is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]