[{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség előbb a Pfizer, majd januárban a Moderna védőoltásáról is meghozhatja döntését.\r

\r

","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség előbb a Pfizer, majd januárban a Moderna védőoltásáról is meghozhatja döntését.\r

\r

","id":"20201201_pfizer_eu_engedelyezes_decemberben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e33f731-c8cd-4789-ab48-eac74481193b","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_pfizer_eu_engedelyezes_decemberben","timestamp":"2020. december. 01. 15:20","title":"A Pfizer vakcinája december végén kaphat engedélyt az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581e64c6-1e88-46b7-9327-df9bb2869eed","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Amikor Szájer József vasárnap bejelentette lemondását, az Európai Néppárt EP-frakcióján belül óriási meglepetést okozott a döntés, és ez így is maradt egészen addig, amíg ki nem derült az igazság. Függetlenül attól, hogyan távozott a képviselőcsoportból Szájer, ez a fejlemény kihathat a Fidesz helyzetére a legnagyobb európai pártcsaládban.","shortLead":"Amikor Szájer József vasárnap bejelentette lemondását, az Európai Néppárt EP-frakcióján belül óriási meglepetést...","id":"20201202_szajer_lebukas_fidesz_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=581e64c6-1e88-46b7-9327-df9bb2869eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841d7c29-0713-4bad-b482-79baa9ccac47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_szajer_lebukas_fidesz_neppart","timestamp":"2020. december. 02. 15:00","title":"Szájer lebukása felgyorsíthatja a Fidesz kilépését a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42743ef0-300c-412c-b6c5-b40b4736ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tamás Dénes író, esszéista, a csíkszeredai Sapientia Tudományegyetem adjunktusa a kiábrándultságának adott hangot, mikor a Petőfi Irodalmi Múzeum jelenlegi főigazgatójáról osztott meg véleményt a Facebookon. Mint fogalmaz: aki a tehetségét arra használja, hogy gyűlölködést terjesszen, az számára már nem nevezhető értelmiséginek.","shortLead":"Tamás Dénes író, esszéista, a csíkszeredai Sapientia Tudományegyetem adjunktusa a kiábrándultságának adott hangot...","id":"20201201_A_feltunesi_vaggyal_a_gondolkodasi_onallotlansaggal_magyarazza_Demeter_Szilard_tetteit_egykori_palyatarsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42743ef0-300c-412c-b6c5-b40b4736ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab6fdb7-1eac-4268-9ba8-825f18772556","keywords":null,"link":"/kultura/20201201_A_feltunesi_vaggyal_a_gondolkodasi_onallotlansaggal_magyarazza_Demeter_Szilard_tetteit_egykori_palyatarsa","timestamp":"2020. december. 01. 14:20","title":"Demeter Szilárd szavait a gondolkodási önállótlansággal magyarázza egykori pályatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül szükséges egy PlayStation 5, hogy valaki megtapasztalja a rendszerhez tartozó új kontroller előnyeit. Az ugyanis már a Steam játékplatformmal is kompatibilis.","shortLead":"Nem feltétlenül szükséges egy PlayStation 5, hogy valaki megtapasztalja a rendszerhez tartozó új kontroller előnyeit...","id":"20201202_steam_jatekok_playstation_5_ps5_dualsense_kontroller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eecff1b-0bca-42dc-bca7-65fc49d16f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_steam_jatekok_playstation_5_ps5_dualsense_kontroller","timestamp":"2020. december. 02. 10:03","title":"A PlayStation 5 új kontrollere PC-s játékokkal is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karikó Katalin elmondása szerint sem a Magyar Tudományos Akadémia, sem a magyar innovációs miniszter nem gratulált még neki, de “ami késik, bizonyára nem múlik”. A biokémikus egy immunológussal együtt fedezte fel azt a módosított ribonukleinsavra épülő módszert, melyre alapozva készülnek most a legígéretesebb koronavírus-vakcinák.","shortLead":"Karikó Katalin elmondása szerint sem a Magyar Tudományos Akadémia, sem a magyar innovációs miniszter nem gratulált még...","id":"20201202_kariko_katalin_biontech_vakcina_koronavirus_biokemikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b69cf-117d-4f8d-8c75-3f420440e5f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_kariko_katalin_biontech_vakcina_koronavirus_biokemikus","timestamp":"2020. december. 02. 13:31","title":"Karikó Katalin a HVG-nek: számomra fontos, hogy minél hamarabb minél több ember megkapja a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az új koronavírus mellett érdemes figyelni a már-már leküzdöttnek vélt régi vírusokra is.","shortLead":"Az új koronavírus mellett érdemes figyelni a már-már leküzdöttnek vélt régi vírusokra is.","id":"202048__polio_kanyaro__oltas__vad_es_cirkulalo__benultsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b0da71-45c0-416d-bd59-152bc0836b14","keywords":null,"link":"/360/202048__polio_kanyaro__oltas__vad_es_cirkulalo__benultsag","timestamp":"2020. december. 01. 13:00","title":"Több országban tombol a kanyaró, újra felbukkant a gyermekbénulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Illegális szexpartin ütöttek rajta a rendőrök Brüsszel belvárosában. A résztvevők egyike egy – sajtóhírek szerint magyar – európai parlamenti képviselő volt, aki menekülni próbált, de elfogták.","shortLead":"Illegális szexpartin ütöttek rajta a rendőrök Brüsszel belvárosában. A résztvevők egyike egy – sajtóhírek szerint...","id":"20201201_Illegalis_szexpartin_vett_reszt_egy_EPkepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e558df-7a48-44d8-9e10-cfe073a94389","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Illegalis_szexpartin_vett_reszt_egy_EPkepviselo","timestamp":"2020. december. 01. 13:00","title":"Illegális szexpartin vett részt egy EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy salgótarjáni mentésirányító halt bele a Covid–19 betegség szövődményeibe.","shortLead":"Egy salgótarjáni mentésirányító halt bele a Covid–19 betegség szövődményeibe.","id":"20201202_koronavirus_elhunyt_mentos_salgotarjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f787bb01-4fe8-45be-a404-6b2b37145c45","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_koronavirus_elhunyt_mentos_salgotarjan","timestamp":"2020. december. 02. 12:48","title":"Újabb magyar mentő halálát okozta koronavírus-fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]