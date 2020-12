Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"HVG","category":"360","description":"Koronavírus elleni oltások terítésére alakítottak vállalkozást azok, akik már hetek óta 5000 forintért kínálják a sorban állást a vakcináért. ","shortLead":"Koronavírus elleni oltások terítésére alakítottak vállalkozást azok, akik már hetek óta 5000 forintért kínálják...","id":"202049_eurovac_medical_vakcinaravarva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0fbda-0278-42f3-8ae8-3323e012f232","keywords":null,"link":"/360/202049_eurovac_medical_vakcinaravarva","timestamp":"2020. december. 04. 12:00","title":"Bár még nincs is vakcina, egy magyar cég már a fizetős oltásra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782dad40-1d00-4a58-8650-998106efdc33","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Nemrég jelent meg Berg Judit Rumini-sorozatának tizedik kötete, de a kalandos életű mesehős – miután új illusztrációkat kapott – már a világhír felé kacsintgat, és film is készülne, ha a Filmalappal nem rekedtek volna meg a tárgyalások. Magyarország talán legnépszerűbb meseírójával ezúttal olyan, egyáltalán nem mesés témákról is beszélgettünk, mint a könyvdarálás, hogy ki lehet-e lépni egy stabil, de boldogságot nem adó házasságból, vagy hogy miért is próbálják a liberális értelmiség magyarságát megkérdőjelezni a jelenlegi kurzus támogatói.","shortLead":"Nemrég jelent meg Berg Judit Rumini-sorozatának tizedik kötete, de a kalandos életű mesehős – miután új illusztrációkat...","id":"20201204_Berg_Judit_Izgultam_hogy_a_Ruminit_is_utalni_fogjak_a_gyerekek_mint_az_osszes_kotelezot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782dad40-1d00-4a58-8650-998106efdc33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a760cfe-fe28-4016-ab13-006978b53ff7","keywords":null,"link":"/360/20201204_Berg_Judit_Izgultam_hogy_a_Ruminit_is_utalni_fogjak_a_gyerekek_mint_az_osszes_kotelezot","timestamp":"2020. december. 04. 11:00","title":"Berg Judit: Izgultam, nehogy a Ruminit is utálják a gyerekek, mint minden kötelezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8789d861-7cc9-437a-bf7e-496648439557","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"December 1-24. között minden nap egy meglepetés mesekönyv lesz ingyenesen elérhető a Mesetár adventi naptár polcán egészen január végéig.","shortLead":"December 1-24. között minden nap egy meglepetés mesekönyv lesz ingyenesen elérhető a Mesetár adventi naptár polcán...","id":"20201204_Minden_napra_ingyenesse_tesz_egy_meset_karacsonyig_a_BOOKR_Kids","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8789d861-7cc9-437a-bf7e-496648439557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d852baf9-ec73-4ee8-bb57-ae26dc9870a6","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Minden_napra_ingyenesse_tesz_egy_meset_karacsonyig_a_BOOKR_Kids","timestamp":"2020. december. 04. 12:10","title":"Ingyenessé tesz egy-egy mesét karácsonyig mindennap a BOOKR Kids","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök-helyettes kissé előre rohant, mikor csütörtökön arról beszélt, milyen feltételekkel szavazzák meg mégis a 7 éves uniós költségvetést, a jogállamisági feltételekkel együtt. A lengyel kihátrálás azt jelentette volna, hogy Magyarország egyedül marad. ","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes kissé előre rohant, mikor csütörtökön arról beszélt, milyen feltételekkel szavazzák meg...","id":"20201204_lengyel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83cedc3-eb17-4e00-b4a2-b8285f569237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_lengyel","timestamp":"2020. december. 04. 11:11","title":"Varsóban még nem döntöttek a vétó feladásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Miután a kormány megnövelte az önkormányzatok terheit és leszűkítette a pénzügyi mozgásterüket, Tállai András elmagyarázta, nem érti, miért akarnának egyes önkormányzatok adót emelni.","shortLead":"Miután a kormány megnövelte az önkormányzatok terheit és leszűkítette a pénzügyi mozgásterüket, Tállai András...","id":"20201203_Tallai_onkormanyzati_adoemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742cbb4f-cfa9-4be6-a11e-aaeb3cb8b292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Tallai_onkormanyzati_adoemeles","timestamp":"2020. december. 03. 10:32","title":"Tállai: A kormány megvédi az embereket az önkormányzati adóemeléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad3acf-6786-4e3d-8f34-106f23f5262e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kétlépcsős hitelesítést kér az atomkoffer, miután Trump nehezen engedi el a hatalmat – erre jött rá a Duma Aktuál. Az amerikai elnökválasztás furcsaságai mellett a fake news is terítékre kerül. ","shortLead":"Kétlépcsős hitelesítést kér az atomkoffer, miután Trump nehezen engedi el a hatalmat – erre jött rá a Duma Aktuál...","id":"20201202_Duma_Aktual_Biden_es_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faad3acf-6786-4e3d-8f34-106f23f5262e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035e360d-baee-43fd-a321-bf19edff5dc2","keywords":null,"link":"/360/20201202_Duma_Aktual_Biden_es_Trump","timestamp":"2020. december. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Biden telefonja már pittyeg, mielőtt Trump megtámadná Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e5b6ab-ac39-4691-b666-cdd501665dda","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20201204_Marabu_Feknyuz_Vissza_egy_kicsit_Demeterhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e5b6ab-ac39-4691-b666-cdd501665dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442f8644-7a51-4c12-9cfd-5a5f87e6657f","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Marabu_Feknyuz_Vissza_egy_kicsit_Demeterhez","timestamp":"2020. december. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vissza egy kicsit Demeterhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korrupció gyanújával indított nyomozást a vádhatóság két emberrel szemben, az egyikük magas rangú minisztériumi tisztségviselő.","shortLead":"Korrupció gyanújával indított nyomozást a vádhatóság két emberrel szemben, az egyikük magas rangú minisztériumi...","id":"20201202_vezeto_miniszteriumi_tisztsegviselo_orizetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa43c22-061c-4cfa-9b3e-0b1cc6cbf6c7","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_vezeto_miniszteriumi_tisztsegviselo_orizetben","timestamp":"2020. december. 02. 15:35","title":"Vezető minisztériumi tisztségviselőt vett őrizetbe a főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]