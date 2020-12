Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40a0b260-6fc9-48fc-8941-05876cc8f9a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer-ügy és uniós vétó az egyik, baloldali kamuvideók és drukkolás a vírusnak a másik oldalon – szópárbajjal kezdődött az Országgyűlés ülése hétfőn. A Demokratikus Koalíció képviselője ereszcsatornát vitt a Parlamentbe, a Jobbik pedig valószínűleg először kimondta az ülésteremben a \"gangbang\" szót. ","shortLead":"Szájer-ügy és uniós vétó az egyik, baloldali kamuvideók és drukkolás a vírusnak a másik oldalon – szópárbajjal...","id":"20201207_Szajer_parlament_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40a0b260-6fc9-48fc-8941-05876cc8f9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb5f8e4-5dff-4ea8-b308-53087fcac412","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Szajer_parlament_orszaggyules","timestamp":"2020. december. 07. 11:40","title":"Busztenderrel vágott vissza a Szájer-ügyre a Fidesz a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"2020 furcsa év volt – ezt megtapasztalhattuk az üzletekben is, amikor a karácsonyi menü hozzávalóinak megszerzésére vállalkoztunk, már negyedik alkalommal. Kosarunk ugyan annyival nem lett most drágább, mint amennyivel korábban szokott, de ez azonban leginkább egy termék árának visszaesésére vezethető vissza, miközben egy csomó másik szabadon szárnyal felfelé. Ez a hvg.hu idei karácsonyi bolttesztje.","shortLead":"2020 furcsa év volt – ezt megtapasztalhattuk az üzletekben is, amikor a karácsonyi menü hozzávalóinak megszerzésére...","id":"20201207_karacsony_bevasarlas_boltteszt_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2125961f-ee14-4b5c-80e4-483dbedb1815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_karacsony_bevasarlas_boltteszt_inflacio","timestamp":"2020. december. 07. 06:30","title":"Egy kellemes és sok kellemetlen meglepetés éri azt, aki karácsonyra vásárol be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc33e10-69be-40c9-abcd-13d549490bb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Alkalmazkodnak a csempészek az új idők kihívásaihoz.","shortLead":"Alkalmazkodnak a csempészek az új idők kihívásaihoz.","id":"20201207_Maszkcsempesz_kamionos_roszke_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc33e10-69be-40c9-abcd-13d549490bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a38037-0b0c-4e84-8d5c-b090f2c1c505","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Maszkcsempesz_kamionos_roszke_maszk","timestamp":"2020. december. 07. 13:19","title":"Maszkcsempész kamionost buktattak le a röszkei pénzügyőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83349c20-871f-4bd7-bf88-ac9ef07b8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért, hogy megkönnyítse a családi készülődést, összedolgozást és együttlétet az idén kicsit más ünnepi időszakban, a Telekom a korlátlan mobilnethasználat és a korlátlan beszélgetés lehetőségét kínálja fel ügyfeleinek, decemberben összesen hét napra, díjmentesen. A két lehetőség közül minden héten mindenki egyet választhat.","shortLead":"Azért, hogy megkönnyítse a családi készülődést, összedolgozást és együttlétet az idén kicsit más ünnepi időszakban...","id":"20201207_telekom_unnepi_korlatlan_net_beszelgetes_aktivalasa_december_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83349c20-871f-4bd7-bf88-ac9ef07b8d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fa27b-4976-45a6-9086-c7569f40f787","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_telekom_unnepi_korlatlan_net_beszelgetes_aktivalasa_december_karacsony","timestamp":"2020. december. 07. 13:33","title":"Ha a Telekomnál van, most dönthet: 2+2+3 napra korlátlan mobilnetet vagy korlátlan beszélgetést kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed78669-62d3-4023-bfba-4128aa3676a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők egyetértettek abban, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjára a magyar embereknek is nagy szükségük van. Jakab Péter szerint Orbán már arra készül, hogy Magyarországot kivezesse az EU-ból.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők egyetértettek abban, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjára a magyar embereknek is nagy...","id":"20201207_Orban_Viktor_veto_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed78669-62d3-4023-bfba-4128aa3676a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c3d68-d95c-4112-932f-c112f56e9694","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Orban_Viktor_veto_ellenzek","timestamp":"2020. december. 07. 12:27","title":"\"Orbán gyenge és tehetetlen zsarnok\" – közös sajtótájékoztatót tartott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bededcf-a2e4-4227-b4de-fb5e4a04b4f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Változik a divat, a járvány alatt műfenyő helyett igazi fát keresnek többen Ausztráliában.","shortLead":"Változik a divat, a járvány alatt műfenyő helyett igazi fát keresnek többen Ausztráliában.","id":"20201207_Ausztralia_karacsonyfa_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bededcf-a2e4-4227-b4de-fb5e4a04b4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8eeca3-13ae-4464-98e1-1112f6fa5895","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Ausztralia_karacsonyfa_karacsony","timestamp":"2020. december. 07. 11:31","title":"Ausztrália máris kifogyott a karácsonyfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs értelme túl sötét képet festeni. A 2021-es költségvetést lehet, hogy fogják módosítani. A kormány tartja magát a kata vitatott módosításához. A szuperállampapír marad, sőt vidéken még többet akarnak belőle értékesíteni.

","shortLead":"Nincs értelme túl sötét képet festeni. A 2021-es költségvetést lehet, hogy fogják módosítani. A kormány tartja magát...","id":"20201208_Varga_Mihaly_Hibaztunk_2006ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776faa9c-f3b6-4964-93d8-04d83a4e64fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Varga_Mihaly_Hibaztunk_2006ban","timestamp":"2020. december. 08. 11:30","title":"Varga Mihály: Hibáztunk 2006-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötven ember húzta eggyel mellé.","shortLead":"Ötven ember húzta eggyel mellé.","id":"20201206_Otven_ember_huzta_eggyel_melle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f90458-fdde-41d0-a355-3459a53bcf9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_Otven_ember_huzta_eggyel_melle","timestamp":"2020. december. 06. 16:44","title":"Ezt a hat számot nem találta el senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]