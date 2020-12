Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f","c_author":"Legrand","category":"brandcontent","description":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi, amivel gazdaságosabbá, fenntarthatóbbá, pénztárca-, és klímabarátabbá tehetjük a lakásunkat. Ehhez persze átgondolt tervezésre is szükség van, hogy valóban segítse az életünket az “felokosított” otthon. Lássuk, mire érdemes figyelni!\r

","shortLead":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi...","id":"20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13530a4-08d5-4260-93c0-80155674e38e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","timestamp":"2020. december. 08. 20:30","title":"Már nem elérhetetlen álom, de alaposan át kell gondolni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f59eb-e943-464a-9885-98a0be168fc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felhívás fő üzenete, hogy a világjárvány idején „nincs időnk az influenzafertőzésre”.","shortLead":"A felhívás fő üzenete, hogy a világjárvány idején „nincs időnk az influenzafertőzésre”.","id":"20201208_WHO_magyar_kormany_plakatkampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a14f59eb-e943-464a-9885-98a0be168fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70103465-55ca-46c6-9e0f-bef2eab32237","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_WHO_magyar_kormany_plakatkampany","timestamp":"2020. december. 08. 16:37","title":"Az összes közlekedési eszközön belefuthat a WHO és a kormány közös plakátkampányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bededcf-a2e4-4227-b4de-fb5e4a04b4f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Változik a divat, a járvány alatt műfenyő helyett igazi fát keresnek többen Ausztráliában.","shortLead":"Változik a divat, a járvány alatt műfenyő helyett igazi fát keresnek többen Ausztráliában.","id":"20201207_Ausztralia_karacsonyfa_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bededcf-a2e4-4227-b4de-fb5e4a04b4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8eeca3-13ae-4464-98e1-1112f6fa5895","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Ausztralia_karacsonyfa_karacsony","timestamp":"2020. december. 07. 11:31","title":"Ausztrália máris kifogyott a karácsonyfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform megfelelő internet birtokában szinte bármilyen laptopból vagy PC-ből videojátékra alkalmas eszközt csinál – úgy, hogy fizetni sem muszáj érte. A hazai rajtot az új termék kipróbálásával vártuk, felemás élményekkel.","shortLead":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform...","id":"20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4e29f7-2bbe-4b81-8bc4-3788cd66da9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","timestamp":"2020. december. 07. 18:00","title":"Megérkezett Magyarországra a videojátékos Netflix, az elsők között próbáltuk ki a Google Stadiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két csillagászati kutatócsoport is vitatja, hogy a Vénusz légkörében talált nyomok valóban az életre utaló foszfin jelenlétét jelzik.","shortLead":"Két csillagászati kutatócsoport is vitatja, hogy a Vénusz légkörében talált nyomok valóban az életre utaló foszfin...","id":"20201209_foszfin_a_venusz_legkoreben_nincs_jele_potencialis_eletnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61da9e19-b404-40d3-9d1f-8b973c0b0c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_foszfin_a_venusz_legkoreben_nincs_jele_potencialis_eletnek","timestamp":"2020. december. 09. 07:33","title":"Mégsem a potenciális élet jeleit találták meg a Vénuszon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5781efa-8638-4ebc-9db9-720fad2fcaa9","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. december. 09. 09:01","title":"Újabb 160 ember halt bele a koronavírus okozta betegségbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be7d72f-ef27-4b90-85cb-5bc8c9d1d889","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A hivatalos hírek szerint nincs pánik Csengtuban, de azért lezártak egy pár helyet.","shortLead":"A hivatalos hírek szerint nincs pánik Csengtuban, de azért lezártak egy pár helyet.","id":"20201208_Kilenc_honap_utan_talaltak_Covidfertozottet_Szecsuanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8be7d72f-ef27-4b90-85cb-5bc8c9d1d889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ef02c-03f4-4419-92c4-d4a4817e0163","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Kilenc_honap_utan_talaltak_Covidfertozottet_Szecsuanban","timestamp":"2020. december. 08. 13:23","title":"Kilenc hónap után találtak koronavírus-fertőzöttet Szecsuanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Sportfogadási csalók ellen nyomozott az Europol és a moldovai rendőrség, az első osztályú mezőny felét lebuktatták.","shortLead":"Sportfogadási csalók ellen nyomozott az Europol és a moldovai rendőrség, az első osztályú mezőny felét lebuktatták.","id":"20201208_moldova_foci_csalas_bunda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada4cca3-60f7-4695-b32c-96656965dc66","keywords":null,"link":"/sport/20201208_moldova_foci_csalas_bunda","timestamp":"2020. december. 08. 19:34","title":"A moldovai focibajnokság csapatainak fele lebukott egy sportfogadási botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]