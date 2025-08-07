A brazil elnök „nem alázza meg magát” a Trumppal folytatott vámtárgyalásokkal

2025. április elején az „America first” jegyében gyakorlatilag az egész világgal szemben száz éve nem látott, brutális „viszontvámokat” jelentett be Donald Trump. Az amerikai elnök lépése nyomán világszerte összeomlottak a tőzsdék, és durván megnőtt egy globális vámháború esélye. Cikksorozatunkban a Trump-vámok hatásait mutatjuk be.

Brazília az amerikai bánásmód ellenére nem fog viszontvámokat bevezetni, és a kormány sem mond le a kabinetszintű egyeztetésekről. „Ha az lesz a megérzésem, hogy beszélni akar, késlekedés nélkül hívni fogom. De úgy érzem, ma nem akar. Én pedig nem alázom meg magam” – tette hozzá Lula a Reutersnek adott exkluzív interjújában.

Az amerikai vámok várhatóan nem okoznak komoly csapást a brazil gazdaságnak, ami Lulának is több lehetőséget ad arra, hogy keményebben lépjen fel az amerikai elnök ellen. A két ország kapcsolatát úgy jellemezte, mint ami 200 éves mélypontra süllyedt, miután

Trump a vámok eltörlését ahhoz a követeléséhez kötötte, hogy hagyjanak fel az előző brazil elnök, Jair Bolsonaro ellen folytatott büntetőeljárással a 2022-es választások elcsalásának kísérletéért.

A brazil elnök azt mondta, hogy a legfelsőbb bíróság, amely Bolsonaro ügyét tárgyalja, „nem törődik azzal, amit Trump mond, és nem is kellene törődnie vele”, hozzátéve, hogy Bolsonaro ellen újabb pert kellene indítani Trump beavatkozásának kiprovokálása miatt, a jobboldali volt elnököt pedig hazaárulónak nevezte.

„Egyszer már megbocsátottuk az Egyesült Államok beavatkozását az 1964-es puccsban” – mondta Lula, aki szakszervezeti vezetőként kezdte politikai pályafutását, a katonai kormányzat ellen tiltakozva, amely egy, az Egyesült Államok által támogatott puccs során távolította el a demokratikusan megválasztott elnököt.

„De ez most nem egy jelentéktelen beavatkozás. Az Egyesült Államok elnöke azt hiszi, hogy szabályokat diktálhat egy szuverén országnak, mint Brazília. Ez elfogadhatatlan.”

Mint mondta, nincsenek személyes ügyei Trumppal, de úgy véli, hogy a Fehér Ház vendégeit rendszeresen megalázzák, megnevezve például a dél-afrikai és az ukrajnai elnököt, mint akik megalázó fogadtatást kaptak a közelmúltban.

Lula az interjúban megjegyezte: azt tervezi, hogy felhívja a Brazília mellett többek között Oroszországot, Kínát, Indiát vagy Dél-Afrikát tömörítő BRICS vezetőit, hogy megtárgyalják a kialakult helyzetet. „Egyelőre nincs együttműködés a témában, de lesz” – mondta Lula, aki szerint egyetlen országnak nincs elég ereje tárgyalni az Egyesült Államokkal.

