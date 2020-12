Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a jövő héten megkezdődhetnek az oltások az országban.","shortLead":"Már a jövő héten megkezdődhetnek az oltások az országban.","id":"20201209_Kanada_Pfizer_BioNTech_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5909583b-8c56-4bbd-b892-7df6a3b33ab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_Kanada_Pfizer_BioNTech_vakcina","timestamp":"2020. december. 09. 19:24","title":"Kanada is engedélyezte a Pfizer és BioNTech vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45771eb-3b5d-4eac-a966-a567d8567a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint furcsa kinézetű az a kígyó, amelyet Vietnam hegyvidéki részén fedeztek fel amerikai és vietnami tudósok.","shortLead":"Több mint furcsa kinézetű az a kígyó, amelyet Vietnam hegyvidéki részén fedeztek fel amerikai és vietnami tudósok.","id":"20201210_kigyo_vietnam_allatvilag_ismeretlen_faj_hullo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45771eb-3b5d-4eac-a966-a567d8567a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61d373-9734-415a-bd2a-5e9fdb178071","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_kigyo_vietnam_allatvilag_ismeretlen_faj_hullo","timestamp":"2020. december. 10. 13:03","title":"Szivárványszerűen csillogó kígyót fedeztek fel Vietnamban, egy nagyon ritka fajhoz tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínos pillanatokat él most át az amerikai FierEye: a kiberbiztonsági megoldásokra szakosodott céget komoly hackertámadás érte.","shortLead":"Kínos pillanatokat él most át az amerikai FierEye: a kiberbiztonsági megoldásokra szakosodott céget komoly...","id":"20201209_kiberbiztonsag_kibertamadas_hackertamadas_fireeye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ce3700-a493-4cc6-a1f5-839a024c5578","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_kiberbiztonsag_kibertamadas_hackertamadas_fireeye","timestamp":"2020. december. 09. 20:25","title":"Kifinomult hackertámadás érte az egyik legismertebb kiberbiztonsági céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30549a16-d99f-4c22-9108-c4319c8adbd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az SZBU szóvivője szerint a szervezet nem nyomoz ilyen ügyben.

","shortLead":"Az SZBU szóvivője szerint a szervezet nem nyomoz ilyen ügyben.

","id":"20201209_beregszasz_cianvegyulet_mergezes_ertesules_szbu_cafolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30549a16-d99f-4c22-9108-c4319c8adbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15775b91-27c5-46d2-a3cb-4cb7207fedde","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_beregszasz_cianvegyulet_mergezes_ertesules_szbu_cafolat","timestamp":"2020. december. 09. 12:54","title":"Az ukrán nemzetbiztonság közölte, hogy nem nyomoznak vízmérgezés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96df509-48bf-4477-8cd1-759952aaf7b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egy újabb feladvánnyal teszi próbára a szemfüles internetezőket.","shortLead":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egy újabb feladvánnyal teszi próbára a szemfüles internetezőket.","id":"20201209_cia_keprejtveny_teli_foto_megfigyeles_elemzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f96df509-48bf-4477-8cd1-759952aaf7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4cd9db-64ac-4c1f-a15b-90d146b699e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_cia_keprejtveny_teli_foto_megfigyeles_elemzes","timestamp":"2020. december. 09. 15:03","title":"Izgalmas képrejtvényt tett közzé a CIA – ön meg tudja oldani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31df9e40-8ef5-48e2-89c0-de524b0b932f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A városban van már két négy- és három háromcsillagos szálloda, de a polgármester szerint ennyi nem elég.","shortLead":"A városban van már két négy- és három háromcsillagos szálloda, de a polgármester szerint ennyi nem elég.","id":"20201209_magyar_kormany_szolnok_szalloda_szallodaepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31df9e40-8ef5-48e2-89c0-de524b0b932f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650d0085-22a1-41df-bd11-dc021a73c068","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_magyar_kormany_szolnok_szalloda_szallodaepites","timestamp":"2020. december. 09. 20:50","title":"A kormány 4 milliárd forintot ad egy szolnoki szállodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c16dae9-6298-4fbc-8bf6-94a174df63f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénztárcabarát okosórát mutatott be a Xiaomi.","shortLead":"Pénztárcabarát okosórát mutatott be a Xiaomi.","id":"20201210_xiaomi_mi_watch_lite_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c16dae9-6298-4fbc-8bf6-94a174df63f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34592f78-614d-493d-b55a-b7f02efc5631","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_xiaomi_mi_watch_lite_okosora","timestamp":"2020. december. 10. 19:03","title":"9 nap egy feltöltéssel: itt a Xiaomi új okosórája, a Mi Watch Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem árt mindenre odafigyelni.","shortLead":"Nem árt mindenre odafigyelni.","id":"20201210_Sokakat_erhet_meglepetes_a_lakasfelujitasi_tamogatas_igenylesenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ca6291-0405-4b9d-a475-e4b11d76f045","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_Sokakat_erhet_meglepetes_a_lakasfelujitasi_tamogatas_igenylesenel","timestamp":"2020. december. 10. 14:48","title":"Sokakat érhet meglepetés a lakásfelújítási támogatás igénylésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]