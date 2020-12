Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b028614-7afb-4485-8fa9-7ca0e73bb850","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Denis Villeneuve szerint a Warner elárulta a filmeseket azzal, hogy online elérhetővé teszik a legnagyobb filmjeiket, az anyacég pedig a saját kudarcainak elkendőzése érdekében áldozza fel a filmeket és rabolja meg a stúdiókat. Judd Apatow szerint is hihetetlen tiszteletlenségről van szó.","shortLead":"Denis Villeneuve szerint a Warner elárulta a filmeseket azzal, hogy online elérhetővé teszik a legnagyobb filmjeiket...","id":"20201211_Kokemenyen_nekiment_a_studionak_a_Dune_rendezoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b028614-7afb-4485-8fa9-7ca0e73bb850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22077c38-22b1-4253-a931-321e0af7a78f","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Kokemenyen_nekiment_a_studionak_a_Dune_rendezoje","timestamp":"2020. december. 11. 17:42","title":"Kőkeményen nekiment a stúdiónak a Dűne rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88643a59-8ab9-40db-8a21-9e11bedf3aff","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Mindenki győztesként térhetett haza Brüsszelből, de vajon ki lesz az, aki hosszú távon is teli zsebbel és arcvesztés nélkül vészeli át a jelenlegi brüsszeli viharzónát? A Fülkében Gyükeri Mercédesz, a hvg.hu újságírója volt a vendégünk. ","shortLead":"Mindenki győztesként térhetett haza Brüsszelből, de vajon ki lesz az, aki hosszú távon is teli zsebbel és arcvesztés...","id":"20201212_FulkeTobb_eves_elonyt_kaphatott_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88643a59-8ab9-40db-8a21-9e11bedf3aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6e4dbd-a899-4607-ac4f-7d10984b350a","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_FulkeTobb_eves_elonyt_kaphatott_Orban","timestamp":"2020. december. 12. 11:00","title":"Fülke: Több éves előnyt kaphatott Orbán az Európai Uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az üveghiány az ok.","shortLead":"Az üveghiány az ok.","id":"20201212_Dragulhatnak_a_napelemek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1dd70a-6828-486a-9c5d-3286f275128a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201212_Dragulhatnak_a_napelemek","timestamp":"2020. december. 12. 09:56","title":"Drágulhatnak a napelemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ingrid Carlberg a lehető legközelebb jutott Raul Wallenberg halálának rejtélyes körülményeinek feltárásához.","shortLead":"Ingrid Carlberg a lehető legközelebb jutott Raul Wallenberg halálának rejtélyes körülményeinek feltárásához.","id":"202050_konyv__alegteljesebb_eletrajz_ingrid_carlberg_raoul_wallenberg_tortenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883d6087-7e3a-4c27-ac78-6d7c88147791","keywords":null,"link":"/360/202050_konyv__alegteljesebb_eletrajz_ingrid_carlberg_raoul_wallenberg_tortenete","timestamp":"2020. december. 12. 13:45","title":"Az eddigi legteljesebb kép Raoul Wallenberg életéről - Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kézfertőtlenítőben több az alkohol, mint a pálinkában. Fogyasztása természetesen nem csak ezért nem ajánlatos, de ezt a kisgyerekek és a zavart elmeállapotú betegek nem feltétlenül tudják. ","shortLead":"A kézfertőtlenítőben több az alkohol, mint a pálinkában. Fogyasztása természetesen nem csak ezért nem ajánlatos, de ezt...","id":"202050_mergez_akezfertotlenito_csak_kulsoleg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9882c4b6-368e-4c8a-a410-e9bea4363933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac64a8c-1550-4728-bb2e-20db98962a6f","keywords":null,"link":"/360/202050_mergez_akezfertotlenito_csak_kulsoleg","timestamp":"2020. december. 11. 14:30","title":"Veszélyesek lehetnek a szépen becsomagolt, édeskés kézfertőtlenítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc2c533-f40b-47c4-9c5a-029322177d52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég ötödik elektromos autója lesz az ID.6 nevű limuzin, amely méretében nagyjából a jelenlegi Passatnak felel majd meg.","shortLead":"A német cég ötödik elektromos autója lesz az ID.6 nevű limuzin, amely méretében nagyjából a jelenlegi Passatnak felel...","id":"20201211_Ilyen_lehet_a_Volkswagen_Passat_elektromos_utodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffc2c533-f40b-47c4-9c5a-029322177d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbfd94e-5a04-480d-a9c1-0ba2264e2520","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_Ilyen_lehet_a_Volkswagen_Passat_elektromos_utodja","timestamp":"2020. december. 11. 18:17","title":"Ilyen lehet a Volkswagen Passat elektromos utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbd16d-5e8f-4807-8300-45d7232df69d","c_author":"HVG","category":"360","description":"John Lennon élete is, halála is különös volt. Előtte is tudta a világ, de idén negyven éve mindenképp világossá vált, hogy nélküle másképp alakult volna a 20. század kultúrája. Sőt, és ez jelzi fontosságát, a 21-iké is.","shortLead":"John Lennon élete is, halála is különös volt. Előtte is tudta a világ, de idén negyven éve mindenképp világossá vált...","id":"202050_john_lennon__egy_nehez_nap_negyven_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbd16d-5e8f-4807-8300-45d7232df69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa62dbd-dff6-49c5-ad4a-0c59c6cc53d8","keywords":null,"link":"/360/202050_john_lennon__egy_nehez_nap_negyven_eve","timestamp":"2020. december. 12. 16:00","title":"„Nem volt semmi személyes” - mondta John Lennon gyilkosa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ab95f4-bd54-44a9-85aa-f1d4e57c4c15","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Nagy vitákat hozott az uniós csúcstalálkozó, de szinte minden területen sikerült megegyezést találni. A legtöbb nézeteltérés a jogállamiság, a klímacélok meghatározása és a Törökországgal szembeni szankciók kapcsán alakult ki.","shortLead":"Nagy vitákat hozott az uniós csúcstalálkozó, de szinte minden területen sikerült megegyezést találni. A legtöbb...","id":"20201211_Egyetlen_jogallamisagi_ugy_sem_vesz_el__igerte_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82ab95f4-bd54-44a9-85aa-f1d4e57c4c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad06ec8-6a69-4fbd-a40c-557493743ed6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201211_Egyetlen_jogallamisagi_ugy_sem_vesz_el__igerte_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2020. december. 11. 13:17","title":"Egyetlen jogállamisági ügy sem vész el – ígérte Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]