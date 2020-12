Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a88e487-f853-4622-ab0b-87ca78e6c02a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javítóintézetbe küldte a nyomozati bíró a nyolcadikos fiút.","shortLead":"Javítóintézetbe küldte a nyomozati bíró a nyolcadikos fiút.","id":"20201211_keseles_tatabanya_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a88e487-f853-4622-ab0b-87ca78e6c02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914d775c-6065-4b12-aea3-711c34773016","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_keseles_tatabanya_iskola","timestamp":"2020. december. 11. 18:40","title":"Letartóztatták a 14 éves fiút, aki hasbaszúrta az osztálytársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1ef116-5961-4546-8d2e-f2b8db496c0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hétfőn adták át a Városligetben a Múzeum Mélygarázst és a felette kialakított promenádot. Képeink a Liget Budapest Projekt részeként megvalósult mélygarázsról.","shortLead":"Hétfőn adták át a Városligetben a Múzeum Mélygarázst és a felette kialakított promenádot. Képeink a Liget Budapest...","id":"20201211_Fotok_az_uj_varosligeti_melygarazsrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1ef116-5961-4546-8d2e-f2b8db496c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b836b98b-da3a-49e6-958c-0491ebbfcc3f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201211_Fotok_az_uj_varosligeti_melygarazsrol","timestamp":"2020. december. 11. 12:29","title":"Most megnézheti, hogy néz ki az új városligeti mélygarázs - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A kormány indoklása szerint a visszaéléseket csökkenti, ahogyan 2021-től módosul a kisadózó vállalkozások tételes adója, azaz a kata szabályrendszere, sok cég és számos könyvelő viszont úgy látja, néhány trükköző büntetése miatt jár rosszul több tízezer tisztességes kisvállalkozó. Akárhogy is, annyi biztos, hogy új szabályokat kell tanulniuk a katázóknak. Nem könnyíti a helyzetüket az sem, hogy a rájuk vonatkozó adótörvényt kétszer is módosították, előbb a nyáron, aztán az őszi adócsomagban.","shortLead":"A kormány indoklása szerint a visszaéléseket csökkenti, ahogyan 2021-től módosul a kisadózó vállalkozások tételes...","id":"20201211_kata_ado_adozas_valtozas_kisadozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1697db07-442d-4ee5-aa98-eee532b819b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b25c0dd-0e41-4ae4-9680-8e8a6b3ad7b7","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_kata_ado_adozas_valtozas_kisadozas","timestamp":"2020. december. 11. 14:30","title":"Itt a világvége a katások számára? Tudnivalók és tennivalók a szigorításban érintetteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6558e6c-2fe2-4a18-8194-1ccff7c635b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vészhelyzet adta lehetőséggel élve több havi fizetést adtak egymásnak áprilisban.","shortLead":"A vészhelyzet adta lehetőséggel élve több havi fizetést adtak egymásnak áprilisban.","id":"20201211_dunafoldvar_egymast_jutalmazta_alpolgarmester_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6558e6c-2fe2-4a18-8194-1ccff7c635b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293f7763-9786-4720-bac8-79a284071778","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_dunafoldvar_egymast_jutalmazta_alpolgarmester_polgarmester","timestamp":"2020. december. 11. 10:34","title":"Egymást jutalmazta meg a dunaföldvári polgármester és az alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dcbd76-4dcd-47d8-9431-60348333926a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Soha ennyi időt még nem töltöttünk a Netflix előtt korábban, idén a magyarok négy és félszer annyit filmeztek, mint tavaly. A drámák és a vígjátékok előtt töltöttük a legtöbb időt 2020-ban, de a dokumentumfilmek is népszerűek voltak.\r

