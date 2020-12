Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91f8ab1b-1bd9-4a53-ba02-9b19518ae94c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV észak-alföldi igazgatósága október közepén rendelt el nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával Kovács Sándor ügyében. A folyamat a felderítési szakaszban jár, gyanúsítottat nem hallgattak ki.","shortLead":"A NAV észak-alföldi igazgatósága október közepén rendelt el nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó...","id":"20201215_nyomozas_kovacs_sandor_fidesz_unios_penzek_birtok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f8ab1b-1bd9-4a53-ba02-9b19518ae94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c37a8d-a6b5-4e79-a2ae-3c5204906f56","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_nyomozas_kovacs_sandor_fidesz_unios_penzek_birtok","timestamp":"2020. december. 15. 10:57","title":"Nyomoznak a fideszes ellen, aki uniós pénzt költött a saját birtokára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","shortLead":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","id":"20201215_Meghalt_Ann_Reinking","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cb8b8b-2c16-4d83-afc9-85fe7cf84931","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Meghalt_Ann_Reinking","timestamp":"2020. december. 15. 08:28","title":"Meghalt Ann Reinking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elébe megy a legnagyobb német lap a holnapi döntésnek, amelynek az a tétje, hogy kizárják-e az Európai Néppárt (EPP) parlamenti csoportjából Deutsch Tamást, aki minősíthetetlen szavakkal illette a Néppárt frakcióvezetőjét, Manfred Webert.","shortLead":"Elébe megy a legnagyobb német lap a holnapi döntésnek, amelynek az a tétje, hogy kizárják-e az Európai Néppárt (EPP...","id":"20201215_europai_neppart_fidesz_kizaras_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86388a9c-be00-4489-ac06-25a3dfd52d08","keywords":null,"link":"/360/20201215_europai_neppart_fidesz_kizaras_lapszemle","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Süddeutsche-elemzés: Deutschnak és a Fidesznek mennie kell a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Árulkodó lehet az okostelefon-használat a súlyos betegségben, egyúttal segíthet a megfelelő kezelés kiválasztásában is.","shortLead":"Árulkodó lehet az okostelefon-használat a súlyos betegségben, egyúttal segíthet a megfelelő kezelés kiválasztásában is.","id":"20201213_szkelrozis_multiplex_kovetese_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f065508-f507-4dca-8754-ff9f0b226423","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_szkelrozis_multiplex_kovetese_alkalmazas","timestamp":"2020. december. 13. 18:03","title":"Egy telefonos app segíthet a szklerózis multiplex kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c","c_author":"Nyusztay Máté - Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2009-ben az átlagos négyzetméterárakkal számolva még 83 havi átlagfizetésből jött ki egy 60 négyzetméteres lakás, 2019-re ez 89 hónapra nőtt. Bár az ország legnagyobb részén javult a helyzet, Budapesten közel két évvel kell többet dolgozni egy ilyen elképzelt lakásért. Az ország legszegényebb egyötödének helyzete romlott hatalmasat.","shortLead":"2009-ben az átlagos négyzetméterárakkal számolva még 83 havi átlagfizetésből jött ki egy 60 négyzetméteres lakás...","id":"20201215_lakas_lakasarak_ingatlan_ksh_fizetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d90f77-b9dd-4129-a7a4-cb969e7afd7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_lakas_lakasarak_ingatlan_ksh_fizetesek","timestamp":"2020. december. 15. 11:05","title":"Kiszámoltuk, többet kell-e dolgozni egy lakásért, mint 2009-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b1d73b-6e72-45b6-ac81-81260c6d7e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az új csúszásmentesítő a környezet mellett a cipőt és a nadrágszárat is kíméli.\r

","shortLead":"Az új csúszásmentesítő a környezet mellett a cipőt és a nadrágszárat is kíméli.\r

","id":"20201214_Utszoro_so_Fokert_kornyezetbarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b1d73b-6e72-45b6-ac81-81260c6d7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128647d7-077f-46b4-be82-3c75e39bd679","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_Utszoro_so_Fokert_kornyezetbarat","timestamp":"2020. december. 14. 15:57","title":"Viszlát, fehér foltok: lecserélte az útszóró sót a Főkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint a jelenlegi járványhelyzet nem tesz lehetővé enyhítéseket karácsonyra vagy szilveszterre. ","shortLead":"Az infektológus szerint a jelenlegi járványhelyzet nem tesz lehetővé enyhítéseket karácsonyra vagy szilveszterre. ","id":"20201213_Szlavik_Janos_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8bd896-510a-43b4-be65-84066735aaec","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Szlavik_Janos_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 13. 14:54","title":"Szlávik: Magyarországon is legalább négy-ötféle vakcina áll majd rendelkezésre a közeljövőben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9469700f-a736-422d-9103-89363d0152bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A műsorban – a többi közt – téma lett volna az Apple vezérigazgató Tim Cook homoszexualitása is. De most már nem lesz, a sorozat ugyanis nem készül el – éppen Cook miatt.","shortLead":"A műsorban – a többi közt – téma lett volna az Apple vezérigazgató Tim Cook homoszexualitása is. De most már nem lesz...","id":"20201215_tim_cook_apple_email_sorozat_gawker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9469700f-a736-422d-9103-89363d0152bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff291ea-6f77-458b-b825-b2d85613a8ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_tim_cook_apple_email_sorozat_gawker","timestamp":"2020. december. 15. 08:33","title":"Az Apple-t vezető Tim Cooknak pár e-mailjébe került elkaszálni egy egész sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]