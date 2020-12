Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer darab szinkronizált, magyar nyelvű film közül válogathatnak korlátlanul, díjmentesen a Telekom otthoni tévészolgáltatásának előfizetői, karácsonytól másfél héten át. Aki nem ügyfél, de regisztrál a TV GO szolgáltatásra, jó pár ingyenesen nézhető filmet az is kap.","shortLead":"Több ezer darab szinkronizált, magyar nyelvű film közül válogathatnak korlátlanul, díjmentesen a Telekom otthoni...","id":"20201215_telekom_moziklub_teljes_filmek_magyarul_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0b67bb-cd90-4f93-9b3e-56cc8c6edd3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_telekom_moziklub_teljes_filmek_magyarul_ingyen","timestamp":"2020. december. 15. 14:03","title":"Ingyen nézhetővé tesz 6000 filmet ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miniszterként nem kell kevesebb fizetéssel beérnie, mint a férfiaknak. ","shortLead":"Miniszterként nem kell kevesebb fizetéssel beérnie, mint a férfiaknak. ","id":"20201214_Erre_mondjak_hogy_Novak_Katalin_bort_iszik_es_vizet_predikal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7443073-f538-4582-a8e0-47378e3bb80e","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Erre_mondjak_hogy_Novak_Katalin_bort_iszik_es_vizet_predikal","timestamp":"2020. december. 14. 15:29","title":"Erre mondják, hogy Novák Katalin bort iszik és vizet prédikál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő 4–6 hónap lehet a járvány legembertpróbálóbb időszaka – véli az egészségügyi témákban is egyre gyakrabban felszólaló Bill Gates, a Microsoft milliárdos társalapítója.","shortLead":"A következő 4–6 hónap lehet a járvány legembertpróbálóbb időszaka – véli az egészségügyi témákban is egyre gyakrabban...","id":"20201215_bill_gates_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fd3a14-2484-4855-bbe3-cb1a1d09d25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_bill_gates_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 10:33","title":"Bill Gates szerint még csak ezután jöhet a járvány legnehezebb időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a03058-4327-47f8-9cf0-40fc13736997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Portlandtól kétórányi útra van.","shortLead":"Portlandtól kétórányi útra van.","id":"20201215_Komplett_versenypalya_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7a03058-4327-47f8-9cf0-40fc13736997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034dd11f-6452-4baf-9592-c0cacdc390cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Komplett_versenypalya_elado","timestamp":"2020. december. 15. 11:48","title":"2,5 milliárd forintért eladó egy csodás versenypálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos Szlávik János szerint az idei karácsonyt tanácsos inkább elfelejteni.","shortLead":"Az infektológus főorvos Szlávik János szerint az idei karácsonyt tanácsos inkább elfelejteni.","id":"20201215_szlavik_janos_koronavirus_teszt_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68468596-95f5-4b2c-9502-5c00247e9420","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_szlavik_janos_koronavirus_teszt_karacsony","timestamp":"2020. december. 15. 09:57","title":"Szlávik: Csak azok karácsonyozhatnak biztonságban, akik már átestek a fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újonnan bevezetett jogosultsági díjat a pályáztatás nélkül kijelölt dohányboltoknak kell kifizetniük.","shortLead":"Az újonnan bevezetett jogosultsági díjat a pályáztatás nélkül kijelölt dohányboltoknak kell kifizetniük.","id":"20201215_Uj_adoval_sujtja_jovore_az_allam_a_kijelolt_dohanyboltokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f11d1a-623f-4d8e-ae03-a9404cea96fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Uj_adoval_sujtja_jovore_az_allam_a_kijelolt_dohanyboltokat","timestamp":"2020. december. 15. 10:48","title":"Új díjjal sújtja jövőre az állam a kijelölt dohányboltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek. Könyvtérképet készített a Libri.



","shortLead":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek...","id":"20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4914684-76d7-4f42-9bbe-21b492d85ad9","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","timestamp":"2020. december. 15. 11:58","title":"Eltűnt az Egri csillagok – kiderült, melyek a magyarok kedvenc olvasmányai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkéntesen, térítésmentesen lehet jelentkezni a vakcina felvételére.","shortLead":"Önkéntesen, térítésmentesen lehet jelentkezni a vakcina felvételére.","id":"20201215_koronavirus_jarvany_vakcina_honvedkorhaz_pfizer_biontech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c473504-fded-40c7-a7ac-3e6722cb1e41","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_koronavirus_jarvany_vakcina_honvedkorhaz_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 15. 14:06","title":"Még az idén megkezdenék a Honvédkórház dolgozóinak beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]