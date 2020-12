Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta a külföldiek előtt. De az osztrákok sem használhatják a szállodákat, így a téli sport napközbeni tevékenységgé vált.","shortLead":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta...","id":"202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac89db3f-ed9c-4e47-acf8-71fcacb18377","keywords":null,"link":"/360/202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","timestamp":"2020. december. 28. 15:00","title":"Ausztria a szomszédjai nyomására vízkeresztig lezárta a sípályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több gondozott már kórházba is került. A dolgozók között is vannak fertőzöttek, ők karanténba kerültek.","shortLead":"Több gondozott már kórházba is került. A dolgozók között is vannak fertőzöttek, ők karanténba kerültek.","id":"20201228_koronavirus_idosotthon_magyarboly_sok_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f4e9-6bf3-4c6c-be6f-03a7ec7f1a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_koronavirus_idosotthon_magyarboly_sok_fertozott","timestamp":"2020. december. 28. 20:54","title":"Majdnem mindenki koronavírusos egy magyarbólyi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","shortLead":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","id":"20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48874106-223e-4f3e-a49b-b851eb735884","keywords":null,"link":"/kkv/20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","timestamp":"2020. december. 29. 14:42","title":"Az év elején tényleg elindul a Wizz Air Abu Dhabi első járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd4576-baae-49d6-b01d-40be0d2ef451","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A közbeszerzés során ennél fontosabb, hogy helyben termelt és egészséges élelmiszert kínáljon, aki menzaszolgáltatásra pályázik – mondta ki a kormány hétfő éjjel kiadott rendeletében.","shortLead":"A közbeszerzés során ennél fontosabb, hogy helyben termelt és egészséges élelmiszert kínáljon, aki menzaszolgáltatásra...","id":"20201229_A_kozetkeztetesben_nem_lehet_egyeduli_szempont_az_olcsosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11dd4576-baae-49d6-b01d-40be0d2ef451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee7b450-56af-4411-acb2-81d0fa4b0359","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_A_kozetkeztetesben_nem_lehet_egyeduli_szempont_az_olcsosag","timestamp":"2020. december. 29. 08:53","title":"A közétkeztetésben nem lehet egyedüli szempont az olcsóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Több mint ezeregyszáz titkos információgyűjtést – például telefonlehallgatást, titkos házkutatást – engedélyezett idén Varga Judit a hazai titkosszolgálatok kérésére, de a hvg.hu által kikért közérdekű adatok elemzéséből kiderül, hogy a tavaszi karantén alatt kevesebb lehetett a miniszteri engedélyhez kötött művelet. Feltehetőleg ekkor a titkosszolgálatok és a célszemélyek is visszahúzódtak. Aztán júliustól visszaállt a rend és a második fél év már hasonló aktivitást mutat, mint a tavalyi azonos időszak. ","shortLead":"Több mint ezeregyszáz titkos információgyűjtést – például telefonlehallgatást, titkos házkutatást – engedélyezett idén...","id":"20201228_Kevesbe_voltak_aktivak_a_titkosszolgalatok_a_karanten_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671a9e8f-c194-4b4f-92da-e9cdaa1cf6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_Kevesbe_voltak_aktivak_a_titkosszolgalatok_a_karanten_alatt","timestamp":"2020. december. 28. 07:15","title":"Kevésbé voltak aktívak a titkosszolgálatok a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bed89c-feb0-49d4-b551-fc4bcd0e4d1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hattyú odatelepedett a másik, elpusztult állat mellé a sínekre, blokkolva a vonatközlekedést. A tűzoltóknak kellett elszállítani.","shortLead":"A hattyú odatelepedett a másik, elpusztult állat mellé a sínekre, blokkolva a vonatközlekedést. A tűzoltóknak kellett...","id":"20201229_Elutott_tarsat_gyaszolo_hattyu_miatt_kesett_23_vonat_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bed89c-feb0-49d4-b551-fc4bcd0e4d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e0bc51-0f77-4fd8-a0af-6ab6bdbf856c","keywords":null,"link":"/elet/20201229_Elutott_tarsat_gyaszolo_hattyu_miatt_kesett_23_vonat_Nemetorszagban","timestamp":"2020. december. 29. 11:38","title":"Elütött társát gyászoló hattyú miatt késett 23 vonat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol hó, havas eső is lehet.","shortLead":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol...","id":"20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf119254-02ac-4a6c-aff5-7b34228602e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","timestamp":"2020. december. 27. 18:10","title":"Nem hoznak zimankót az év utolsó napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már csaknem egy tucat európai országban van jelen az újfajta koronavírus-mutáció, amelyet Nagy-Britanniában mutattak ki először.","shortLead":"Ma már csaknem egy tucat európai országban van jelen az újfajta koronavírus-mutáció, amelyet Nagy-Britanniában mutattak...","id":"20201229_koronavirus_mutacio_finnorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bc5809-d81a-436a-b4f7-f305d1fdeda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_koronavirus_mutacio_finnorszag","timestamp":"2020. december. 29. 05:20","title":"Újabb európai országban jelent meg a koronavírus új, sokkal fertőzőbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]