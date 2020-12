Először szólalt meg nyilvánosan Meghan Markle és Harry herceg fia

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","shortLead":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","id":"20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79f403-4d32-4fe8-bcb6-7df1d5df99e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","timestamp":"2020. december. 29. 07:59","title":"Így gyorsul az 1001 lóerős Audi RS6 kombi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bdd438-040c-4de3-8653-d38fd9648737","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BlinkAI nevű vállalat által gyártott mesterséges intelligencia alaposan kihasználja a Xiaomi Mi 11-ben dolgozó csúcsprocesszort, a Snapdragon 888-at. Cserébe igen lenyűgöző képek és videók készülhetnek.","shortLead":"A BlinkAI nevű vállalat által gyártott mesterséges intelligencia alaposan kihasználja a Xiaomi Mi 11-ben dolgozó...","id":"20201230_xiaomi_mi_11_ejszakai_mod_blinkai_mesterseges_intelligencia_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6bdd438-040c-4de3-8653-d38fd9648737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00aae9fb-5c5c-40d0-9571-67fa5c28b161","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_xiaomi_mi_11_ejszakai_mod_blinkai_mesterseges_intelligencia_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2020. december. 30. 09:33","title":"Így működik az éjszakai mód a Xiaomi Mi 11 kamerájával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A díjat, amit a Magyar Hang Év embere-szavazásán nyertek, L. Ritók Nóra civil szervezetének ajánlották fel. További 100 ezer forintot is gyűjtenek nekik.","shortLead":"A díjat, amit a Magyar Hang Év embere-szavazásán nyertek, L. Ritók Nóra civil szervezetének ajánlották fel. További 100...","id":"20201229_Az_SZFE_hallgatoi_100_ezer_forinttal_tamogattak_az_Igazgyongy_Alapitvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ab4bbb-2620-4247-a43e-8db26eb5a1e7","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Az_SZFE_hallgatoi_100_ezer_forinttal_tamogattak_az_Igazgyongy_Alapitvanyt","timestamp":"2020. december. 29. 09:59","title":"Az SZFE hallgatói 100 ezer forinttal támogatták az Igazgyöngy Alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfőn bejelentett statisztikák alapján legalább 186 ezren hunytak el csak novemberig a koronavírus miatt Oroszországban. Ez több mint háromszorosa a korábbi adatoknak, amivel ők lettek a harmadik ország az elhunytak számát tekintve.","shortLead":"A hétfőn bejelentett statisztikák alapján legalább 186 ezren hunytak el csak novemberig a koronavírus miatt...","id":"20201228_koronavirus_oroszorszag_sokkal_tobb_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f0820c-9bdc-4847-8219-70b38880b520","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_koronavirus_oroszorszag_sokkal_tobb_elhunyt","timestamp":"2020. december. 28. 21:49","title":"Járvány a köbön: sokkal több áldozat van Oroszországban, mint amit eddig mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fe9fe0-d3e6-4a06-baaf-0a7ca764fc9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit hírközlési hatóság összesítése szerint mintegy 170 ezer óra kiesést okoztak az 5G-szolgáltatásban a konteóhívők.","shortLead":"A brit hírközlési hatóság összesítése szerint mintegy 170 ezer óra kiesést okoztak az 5G-szolgáltatásban a konteóhívők.","id":"20201228_5g_adotorony_osszeeskuves_elmelet_konspiracio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69fe9fe0-d3e6-4a06-baaf-0a7ca764fc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d92c817-1706-4284-90ce-e2ed7dc4ec46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_5g_adotorony_osszeeskuves_elmelet_konspiracio_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 19:03","title":"Meglepődtek a szakemberek, milyen sok 5G-tornyot rongáltak meg 2020-ban a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285d1052-9893-4fe5-81f5-adc89b3b73be","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A pandémia ellenére érdekes tesztautókból idén sem volt hiány. A mintegy 80 modellből összeválogattuk azokat, melyek a legmélyebb nyomot hagyták bennünk.","shortLead":"A pandémia ellenére érdekes tesztautókból idén sem volt hiány. A mintegy 80 modellből összeválogattuk azokat, melyek...","id":"20201228_2020_tesztautoi_a_legcukibbtol_a_legdurvabbig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=285d1052-9893-4fe5-81f5-adc89b3b73be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3805e-e82b-4b45-9f83-ad07264608fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_2020_tesztautoi_a_legcukibbtol_a_legdurvabbig","timestamp":"2020. december. 28. 20:00","title":"2020 tesztautói a legcukibbtól a legdurvábbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","shortLead":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","id":"20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440ede99-118b-4274-88ec-08ef075fa018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. december. 30. 05:08","title":"Vuhanban nem ötvenezer, hanem ötszázezer fertőzött volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 600 ezer embert beoltottak, az új oltóanyagból százmilliót rendelt a kormány.","shortLead":"Már több mint 600 ezer embert beoltottak, az új oltóanyagból százmilliót rendelt a kormány.","id":"20201230_astrazeneca_oxford_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c446e-e123-49aa-9ed4-2b454b09a20e","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_astrazeneca_oxford_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 08:37","title":"Az oxfordi vakcinát is engedélyezték az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]