Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sikerült megfékezni a járvány terjedését - büszkélkedett el a bolgár egészségügyi miniszter, miután az ünnepek alatt esett az aktív esetszám és az elhunytak száma.","shortLead":"Sikerült megfékezni a járvány terjedését - büszkélkedett el a bolgár egészségügyi miniszter, miután az ünnepek alatt...","id":"20201231_Bulgaria_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7e6679-3272-461d-ad0a-2f12f14f678a","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Bulgaria_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 31. 20:23","title":"Bulgáriában napi 110 koronavírusos halottnál döntöttek úgy, hogy megnyitják az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446930a-6888-452b-b4c8-e28decbeaefd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hivatalos, hogy a Tottenham korábbi edzője váltja a párizsi kispadon Thomas Tuchelt.","shortLead":"Hivatalos, hogy a Tottenham korábbi edzője váltja a párizsi kispadon Thomas Tuchelt.","id":"20210102_Pochettino_lett_a_PSG_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446930a-6888-452b-b4c8-e28decbeaefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e367a30-4c6e-4015-9d84-0abd3741d11b","keywords":null,"link":"/sport/20210102_Pochettino_lett_a_PSG_edzoje","timestamp":"2021. január. 02. 16:26","title":"Pochettino lett a PSG edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc64806-26d4-4862-938c-ad1d50bcab58","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A klasszikus, a modern és a kortárs művészet a nagyközönség előtt sokáig rejtve maradt alkotásai kerülnek az érdeklődők és a műgyűjtők elé a Kieselbach Galériában.","shortLead":"A klasszikus, a modern és a kortárs művészet a nagyközönség előtt sokáig rejtve maradt alkotásai kerülnek az érdeklődők...","id":"202053_tarlat__munkacsytol_bak_imreig_csucsok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc64806-26d4-4862-938c-ad1d50bcab58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde20015-b4e5-46ed-b70b-bb5e7bbfcc49","keywords":null,"link":"/360/202053_tarlat__munkacsytol_bak_imreig_csucsok_kozott","timestamp":"2021. január. 01. 12:00","title":"Árrekordra esélyes képpel látható különleges kiállítás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen amerikai drónpilóta a Szövetségi Légügyi Hatóság szerint legalább 26 repülés alkalmával összesen 12 szabályt sértett meg.","shortLead":"Egy ismeretlen amerikai drónpilóta a Szövetségi Légügyi Hatóság szerint legalább 26 repülés alkalmával összesen 12...","id":"20210101_dron_repules_birsag_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6de63e-39b8-45a5-b116-349cbc8cd00f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_dron_repules_birsag_buntetes","timestamp":"2021. január. 01. 16:03","title":"54 millió forintnyi bírságot gyűjtött össze egy amerikai drónpilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több országban találnak a koronavírus új, angliai variánsával fertőzött személyeket. Dél-Afrikában és Nigériában szintén találtak új variánsokat.","shortLead":"Egyre több országban találnak a koronavírus új, angliai variánsával fertőzött személyeket. Dél-Afrikában és Nigériában...","id":"20210102_Mar_33_orszagban_felbukkant_a_brit_koronavirusmutans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9df19e-aa81-4051-8e84-6607718bdebd","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Mar_33_orszagban_felbukkant_a_brit_koronavirusmutans","timestamp":"2021. január. 02. 10:25","title":"Már 33 országban felbukkant a brit koronavírus-mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05838514-9f3c-4527-b5d4-14257ec12dc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari új pilótája, Carlos Sainz élesen tartja magát a versenyszezon előtt is.","shortLead":"A Ferrari új pilótája, Carlos Sainz élesen tartja magát a versenyszezon előtt is.","id":"20210102_Egy_Forma1es_pilotanak_illik_utolso_helyrol_is_elsonek_beerni_gokarban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05838514-9f3c-4527-b5d4-14257ec12dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ceda35-23e9-4402-b15a-b8b6f7ac1bc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210102_Egy_Forma1es_pilotanak_illik_utolso_helyrol_is_elsonek_beerni_gokarban__video","timestamp":"2021. január. 02. 09:45","title":"Egy Forma-1-es pilótának gokartban is illik az utolsó helyről indulva elsőként beérnie - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb75d2b-b260-4294-bed2-29dabd4e231f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyivel szemben intézkedtek a rendőrök.","shortLead":"Ennyivel szemben intézkedtek a rendőrök.","id":"20210101_kijarasi_tilalom_megszeges_rendorok_intezkedes_koronavirusjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb75d2b-b260-4294-bed2-29dabd4e231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab99319-308d-4ece-aa77-014d1ead4bdf","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_kijarasi_tilalom_megszeges_rendorok_intezkedes_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. január. 01. 12:59","title":"Több mint ezer ember szegte meg a kijárási tilalmat szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fef938-9f91-4989-b547-502c2640f65b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Csak a koronavírus-járvány tudta tétlenségre kárhoztatni Mick Jaggert, aki 70 fölött is a koncertszínpadok szimpatikus ördöge.","shortLead":"Csak a koronavírus-járvány tudta tétlenségre kárhoztatni Mick Jaggert, aki 70 fölött is a koncertszínpadok szimpatikus...","id":"202051_mick_jagger_orok_rocksztar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9fef938-9f91-4989-b547-502c2640f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcf128a-d791-4f87-846a-c132fc234dc7","keywords":null,"link":"/360/202051_mick_jagger_orok_rocksztar","timestamp":"2020. december. 31. 19:00","title":"Mick Jagger, az örök rocksztár, aki építési vállalkozó vagy újságíró akart lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]