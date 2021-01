Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsan fel akarják pörgetni a termelést.","shortLead":"Gyorsan fel akarják pörgetni a termelést.","id":"20210102_Januar_kozepere_heti_ketmillio_adag_vakcina_lehet_az_AstraZeneca_kapacitasa_Angliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f6a7d-c707-4fda-a775-fb8b2f9cfdd8","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Januar_kozepere_heti_ketmillio_adag_vakcina_lehet_az_AstraZeneca_kapacitasa_Angliaban","timestamp":"2021. január. 02. 12:45","title":"Január közepére heti kétmillió adag vakcina lehet az AstraZeneca kapacitása Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lezárult a New York-i NY1 hírcsatornát érintő életkori és nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos per. ","shortLead":"Lezárult a New York-i NY1 hírcsatornát érintő életkori és nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos per. ","id":"20210102_Tavozo_New_Yorki_tevesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cc959c-4016-490b-8397-3b2812bd64e8","keywords":null,"link":"/elet/20210102_Tavozo_New_Yorki_tevesek","timestamp":"2021. január. 02. 18:30","title":"Távoznak a diszkrimináció miatt pereskedő New York-i tévések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77a28a-2815-4854-bc56-630d0cc361a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az kell hozzá, hogy együtt énekelje a Himnuszt roma, rendőr, fogyatékos, fiatal és idős, és hogy kiderüljön, családnak érezni mindenkit, aki gyereket nevel.","shortLead":"Csak az kell hozzá, hogy együtt énekelje a Himnuszt roma, rendőr, fogyatékos, fiatal és idős, és hogy kiderüljön...","id":"20210101_ujevi_kivansag_rtl_klub_fesztivalzenekar_fischer_ivan_csaladok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e77a28a-2815-4854-bc56-630d0cc361a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168611dd-1cdf-42c0-8962-16e85465cc21","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ujevi_kivansag_rtl_klub_fesztivalzenekar_fischer_ivan_csaladok","timestamp":"2021. január. 01. 15:18","title":"Az RTL megmutatta, hogy lehet megható szeretettel boldog újévet kívánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 2008-as nemzetközi pénzügyi válság óta az első alkalommal csökkent tavaly az előző évihez képest, és a 2011-es szintre esett vissza az orosz olajtermelés az OPEC+ keretében vállalt termeléskorlátozás és a koronavírus-válság okán bekövetkezett keresletcsökkenés miatt.","shortLead":"A 2008-as nemzetközi pénzügyi válság óta az első alkalommal csökkent tavaly az előző évihez képest, és a 2011-es...","id":"20210102_Egy_evtizeddel_korabbi_szintre_vetette_vissza_az_orosz_olajtermelest_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb20c51f-a78c-45b6-98b1-c7229d3e75e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Egy_evtizeddel_korabbi_szintre_vetette_vissza_az_orosz_olajtermelest_a_jarvany","timestamp":"2021. január. 02. 12:15","title":"Egy évtizeddel korábbi szintre vetette vissza az orosz olajtermelést a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a76748-227e-43ba-9596-b61c72928b49","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Majdnem minden második ember az ezüstös pontyfélére, régi nevén ónos jászra voksolt a Magyar Haltani Társaság szavazásán.","shortLead":"Majdnem minden második ember az ezüstös pontyfélére, régi nevén ónos jászra voksolt a Magyar Haltani Társaság...","id":"20210101_az_ev_hala_2021ben_a_jaszkeszeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a76748-227e-43ba-9596-b61c72928b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab7a4a-bc86-41ee-9704-e38ae669538f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210101_az_ev_hala_2021ben_a_jaszkeszeg","timestamp":"2021. január. 01. 10:56","title":"A jászkeszeg lett az év hala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar háztartások az összes kiadásuk 2,9 százalékát költötték alkoholra.","shortLead":"A magyar háztartások az összes kiadásuk 2,9 százalékát költötték alkoholra.","id":"20201231_alkohol_eurostat_ivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d8537f-ce7d-4f20-aef0-58ac16e10f0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_alkohol_eurostat_ivas","timestamp":"2020. december. 31. 20:45","title":"Öt országban költenek csak többet alkoholra, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 9781 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 9781 főre emelkedett.","id":"20210102_1410_uj_koronavirusfertozottet_talaltak_114_ember_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d090d3b-eb26-4fa3-96f3-dd1336c3240e","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_1410_uj_koronavirusfertozottet_talaltak_114_ember_elhunyt","timestamp":"2021. január. 02. 08:54","title":"1410 új koronavírus-fertőzöttet találtak, 114 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elhúzódó koronavírus-válság, stagnáló gazdaság, demokrata párti győzelem az USA-ban és erősödő ellenzék – 2021 aligha lesz a legjobb éve az ezredforduló óta kormány- vagy államfőként folyamatosan Oroszország élén álló Vlagyimir Putyinnak. Az idő pedig mindenképpen ellene dolgozik, a felmérések szerint a fiatal választók nagy része már nagyon szeretné, ha távozna a hatalomból.","shortLead":"Elhúzódó koronavírus-válság, stagnáló gazdaság, demokrata párti győzelem az USA-ban és erősödő ellenzék – 2021 aligha...","id":"20210102_Nem_2021_lesz_Putyin_kedvenc_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc386c3-baae-4865-8749-9a58c2104fc4","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Nem_2021_lesz_Putyin_kedvenc_eve","timestamp":"2021. január. 02. 07:00","title":"Nem 2021 lesz Vlagyimir Putyin kedvenc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]