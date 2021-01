Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig élvezhettük a szokatlanul enyhe téli időt, jövő hétvégén akár már mínusz 10 fok is lehet. ","shortLead":"Eddig élvezhettük a szokatlanul enyhe téli időt, jövő hétvégén akár már mínusz 10 fok is lehet. ","id":"20210103_Keszuljon_fel_jovo_heten_tenyleg_jon_a_tel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d095a1-6055-4d38-934b-f7bc81e71b58","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Keszuljon_fel_jovo_heten_tenyleg_jon_a_tel","timestamp":"2021. január. 03. 15:42","title":"Készüljön fel, jövő héten tényleg jön a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cáfolta két magas rangú egészségügyi illetékes, köztük Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni munkacsoportjának virológusa vasárnap este Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábbi állítását, miszerint a járvánnyal kapcsolatos terjedési és halálozási adatok túlzóak.","shortLead":"Cáfolta két magas rangú egészségügyi illetékes, köztük Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni...","id":"20210103_Alig_par_ora_kellett_hogy_cafoljak_Trump_hangzatos_kijelenteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c34114-5878-47f2-8df4-6033aa71d030","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Alig_par_ora_kellett_hogy_cafoljak_Trump_hangzatos_kijelenteset","timestamp":"2021. január. 03. 19:49","title":"Alig pár óra kellett, hogy cáfolják Trump hangzatos kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ügyet vont össze a rendőrség a nyáron elfogott férfi esetében.","shortLead":"Négy ügyet vont össze a rendőrség a nyáron elfogott férfi esetében.","id":"20210102_Tobb_gyilkossaghoz_is_koze_lehet_a_Kamfor_utcai_keselo_hajlektalannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3e2bfe-e4be-491e-adbd-9aad9c596aae","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Tobb_gyilkossaghoz_is_koze_lehet_a_Kamfor_utcai_keselo_hajlektalannak","timestamp":"2021. január. 02. 10:29","title":"Több gyilkossághoz is köze lehet a Kámfor utcai késelő hajléktalannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy szó változott, mégis fontos gesztus a 60 ezer éves kultúra felé.","shortLead":"Csak egy szó változott, mégis fontos gesztus a 60 ezer éves kultúra felé.","id":"20210102_Ausztralia_megvaltoztatta_himnuszat_mert_kirekeszteto_volt_az_oslakosokkal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec488539-d205-4f40-9e21-f3f0a60b289f","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ausztralia_megvaltoztatta_himnuszat_mert_kirekeszteto_volt_az_oslakosokkal_szemben","timestamp":"2021. január. 02. 19:02","title":"Ausztrália megváltoztatta himnuszát, mert kirekesztető volt az őslakosokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tervek szerint január 12-én kezdik el a koronavírus elleni oltást az idősek körében Ausztriában.","shortLead":"A tervek szerint január 12-én kezdik el a koronavírus elleni oltást az idősek körében Ausztriában.","id":"20210103_Heti_60_ezer_adag_koronavirus_elleni_oltoanyaggal_szamol_januarban_Ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088c98a1-3b75-4cdc-80e2-e7728e23a1b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Heti_60_ezer_adag_koronavirus_elleni_oltoanyaggal_szamol_januarban_Ausztria","timestamp":"2021. január. 03. 15:00","title":"Heti 60 ezer adag koronavírus elleni oltóanyaggal számol januárban Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6792a59f-1ef5-4f8b-8453-8b7456f4043f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Stressz, szorongás, frusztráció – negatív jelentés társul ezekhez a szavakhoz. De valóban mindig negatív fogalmaknak számítanak? Hadd mutassam meg egy képregényhősön.","shortLead":"Stressz, szorongás, frusztráció – negatív jelentés társul ezekhez a szavakhoz. De valóban mindig negatív fogalmaknak...","id":"20210103_Batman_akivel_azonosulni_tudunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6792a59f-1ef5-4f8b-8453-8b7456f4043f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e20e14b-3ab1-4e65-81c7-79fdfcb59f9a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210103_Batman_akivel_azonosulni_tudunk","timestamp":"2021. január. 03. 20:15","title":"Batman, akivel azonosulni tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","shortLead":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","id":"20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa831d-ad7b-491e-a757-557dcdd25d91","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","timestamp":"2021. január. 03. 20:11","title":"Elgázolt egy embert a Televonat, 40 utast szállítottak át a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztességtelennek nevezte Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, hogy a kormány csaknem 2 milliárd forinttal több hozzájárulást kér Budapesttől az elővárosi közlekedés finanszírozására.\r

\r

","shortLead":"Tisztességtelennek nevezte Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, hogy a kormány csaknem 2 milliárd forinttal több...","id":"20210102_Tovabb_kopasztja_a_kormany_a_Fovarost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58fbc75-7789-4e74-9058-50cfb8bbd563","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Tovabb_kopasztja_a_kormany_a_Fovarost","timestamp":"2021. január. 02. 20:22","title":"Tovább kopasztja a kormány a fővárost, Tüttő Kata szerint tisztességtelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]