[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","shortLead":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","id":"20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa831d-ad7b-491e-a757-557dcdd25d91","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","timestamp":"2021. január. 03. 20:11","title":"Elgázolt egy embert a Televonat, 40 utast szállítottak át a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c24a0a-099c-4576-a8a5-0e0e2a232717","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Gruenert és feleségét síelés közben, a dél-tiroli Schnalstalnál sodorta el a lavina.","shortLead":"Michael Gruenert és feleségét síelés közben, a dél-tiroli Schnalstalnál sodorta el a lavina.","id":"20210104_lavina_vegzett_raiffeisen_volt_igazgatojaval_ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61c24a0a-099c-4576-a8a5-0e0e2a232717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3ac633-65f2-461c-a115-a5badc2bc20b","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_lavina_vegzett_raiffeisen_volt_igazgatojaval_ausztria","timestamp":"2021. január. 04. 06:41","title":"Lavina végzett a Raiffeisen Bank volt igazgatójával Dél-Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az utolsó esélye is elszállt annak a német lottógyőztesnek, aki 2017 óta nem jelentkezett több mint 11,3 millió eurós (4 milliárd forint) nyereményéért, mert legkésőbb 2020. december 31-én lehetett volna felvenni.","shortLead":"Az utolsó esélye is elszállt annak a német lottógyőztesnek, aki 2017 óta nem jelentkezett több mint 11,3 millió eurós...","id":"20210104_Rekordosszeget_nyert_valaki_a_nemet_lotton_de_harom_ev_utan_sem_vette_fel_a_fonyeremenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2b4a4d-b9c0-4d9e-b03f-843eadc88aaf","keywords":null,"link":"/elet/20210104_Rekordosszeget_nyert_valaki_a_nemet_lotton_de_harom_ev_utan_sem_vette_fel_a_fonyeremenyt","timestamp":"2021. január. 04. 10:17","title":"Rekordösszeget nyert valaki a német lottón, de három év után sem vette fel a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre Seattle híres üvegkilátójánál. A szilveszteri fényáradat csak képernyőn volt látható és hallható, ott viszont megérte a pénzét.","shortLead":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre...","id":"20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f141a8d-de3e-4218-8199-749eb4e7325a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","timestamp":"2021. január. 04. 08:03","title":"Magyarok csináltak digitális tűzijátékot szilveszterkor Amerikában, elképesztő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9183c7-90bf-4876-a36c-b79b3a96900f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőt séta közben fotózták le még december végén. ","shortLead":"A színésznőt séta közben fotózták le még december végén. ","id":"20210105_Emma_Stone_szineszno_terhes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab9183c7-90bf-4876-a36c-b79b3a96900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c69138-dd47-4ce3-9501-e50bd5b25b0e","keywords":null,"link":"/elet/20210105_Emma_Stone_szineszno_terhes","timestamp":"2021. január. 05. 10:36","title":"Első gyermekét várja Emma Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d47665d-a6ac-4fc8-860b-0223b72b7e29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés Magyarországon is érzékelhető volt.","shortLead":"A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés Magyarországon is érzékelhető volt.","id":"20210104_horvatorszag_foldrenges_felszinvaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d47665d-a6ac-4fc8-860b-0223b72b7e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85c2f87-c79e-41a8-b734-8eeff56efe23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_horvatorszag_foldrenges_felszinvaltozas","timestamp":"2021. január. 04. 11:08","title":"Maradandó felszínváltozást okozott a horvátországi földrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara elnöke szerint az oltási terv nem elég gyakorlatias, a vakcinákról szóló tájékoztatás pedig lehetne pontosabb.","shortLead":"Az orvoskamara elnöke szerint az oltási terv nem elég gyakorlatias, a vakcinákról szóló tájékoztatás pedig lehetne...","id":"20210105_kincses_gyula_mok_orvoskamara_koronavirus_mutacio_oltasi_terv_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839cbafd-6a71-4582-b941-9d496bb48b8e","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_kincses_gyula_mok_orvoskamara_koronavirus_mutacio_oltasi_terv_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 09:24","title":"Kincses Gyula: A brit vírusmutáció bármikor megjelenhet itt is, de nem okoz súlyosabb eseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146afe8d-1177-44ba-bc36-5bfe8f8d867e","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Manapság az emberek többsége, különös tekintette a legfiatalabb generációra, az okostelefonjával a kezében tölti a napját: ezen intézünk mindent a munkától kezdve a szórakozásig, és olykor, pláne a pandémia idején, még a szociális életünket is az appokon keresztülműködtetjük. Miért pont az egészségünk lenne kivétel? Appok, okoseszközök: hogyan digitalizálódik az egészségügy?","shortLead":"Manapság az emberek többsége, különös tekintette a legfiatalabb generációra, az okostelefonjával a kezében tölti...","id":"magyartelekomnyrt_20201201_A_digitalis_vilag_reformalja_meg_az_egeszsegugyet_Telekom_okosegeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=146afe8d-1177-44ba-bc36-5bfe8f8d867e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fab9743-0831-402b-8bdc-791dac33fed6","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201201_A_digitalis_vilag_reformalja_meg_az_egeszsegugyet_Telekom_okosegeszseg","timestamp":"2021. január. 04. 09:30","title":"Így figyeljen egészségére: ezekkel az appokkal hozhatja formába magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"}]