[{"available":true,"c_guid":"41f53cc5-38f1-4a57-aa26-67851121e112","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Csodálatos kis történetekre bukkan az ember, ha úgy igazán feltúrja az internetet. Sydney Sibilia rendező például a Wikipédiát böngészve talált rá egy valaha létezett mesterséges sziget legendájára, mely egyszerre volt egy saját valutával és kormánnyal rendelkező diszkó az Adriai-tenger közepén és egyszerre a 68-as generáció szabadságvágyának manifesztációja. Végül szórakoztató filmet csinált a kis híján elfeledett sztoriból a Netflixnek. ","shortLead":"Csodálatos kis történetekre bukkan az ember, ha úgy igazán feltúrja az internetet. Sydney Sibilia rendező például...","id":"20201222_Igy_kialtottak_ki_a_Rozsak_Szigetenek_koztarsasagat_az_Adrian__55_napig_letezett_a_szabadsag_utopisztikus_mikroallama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f53cc5-38f1-4a57-aa26-67851121e112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b15629-da50-40e5-9c30-d84dbd5a5a1b","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Igy_kialtottak_ki_a_Rozsak_Szigetenek_koztarsasagat_az_Adrian__55_napig_letezett_a_szabadsag_utopisztikus_mikroallama","timestamp":"2021. január. 05. 20:00","title":"55 napig létezett az Adrián a szabadság utópisztikus mikroállama ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem lesznek tiszta pénzügyi viszonyok, addig a szüléshez nem lehet sem fogadott orvost, sem szülésznőt választani – döntöttek a debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika dolgozói.","shortLead":"Amíg nem lesznek tiszta pénzügyi viszonyok, addig a szüléshez nem lehet sem fogadott orvost, sem szülésznőt választani...","id":"20210105_szules_szuleszet_fogadott_orvos_halapenz_debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7a61e9-7ac1-48c6-9d66-1f4b6999c544","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_szules_szuleszet_fogadott_orvos_halapenz_debrecen","timestamp":"2021. január. 05. 13:58","title":"A debreceni szülészeten megtiltják a fogadott orvossal szülést, hogy ne legyen hálapénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc8319d-65fc-4172-9554-c80bbcf08807","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eljáró londoni bíróság döntése egyelőre nem jogerős.","shortLead":"Az eljáró londoni bíróság döntése egyelőre nem jogerős.","id":"20210104_WikiLeaks_Assange_nincs_kiadas_USA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dc8319d-65fc-4172-9554-c80bbcf08807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992869e-2eeb-4d07-9771-70e42433e20d","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_WikiLeaks_Assange_nincs_kiadas_USA","timestamp":"2021. január. 04. 13:01","title":"Nem adja ki London a WikiLeaks alapítóját az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állam 2000-ben több munkakörrel együtt ettől is eltiltotta őket az egészségük védelmére hivatkozva.","shortLead":"Az állam 2000-ben több munkakörrel együtt ettől is eltiltotta őket az egészségük védelmére hivatkozva.","id":"20210104_oroszorszag_metrovezetes_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3681e7-ef79-4511-a6d1-279b8da53109","keywords":null,"link":"/elet/20210104_oroszorszag_metrovezetes_nok","timestamp":"2021. január. 04. 10:17","title":"Újra vezethetnek nők is metrót Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 1-jén a sípályák is kinyitottak, de a felvonók használatát negatív PCR-teszthez kötik.","shortLead":"Január 1-jén a sípályák is kinyitottak, de a felvonók használatát negatív PCR-teszthez kötik.","id":"20210104_koronavirus_jarvany_szlovenia_edzoterem_uszoda_sipalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c5b335-a481-47fd-aaeb-8cdc5a9fada3","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_koronavirus_jarvany_szlovenia_edzoterem_uszoda_sipalya","timestamp":"2021. január. 04. 17:59","title":"Kinyithatnak az edzőtermek és az uszodák Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultáló típus nem lesz gyakori látvány az utakon. ","shortLead":"A 0-ról 100-ra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultáló típus nem lesz gyakori látvány az utakon. ","id":"20210105_megkezdodott_a_legjobban_gyorsulo_hiperauto_arusitasa_aspark_owl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd050c9d-d17c-4910-a5e6-d5f2ea9496a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_megkezdodott_a_legjobban_gyorsulo_hiperauto_arusitasa_aspark_owl","timestamp":"2021. január. 05. 06:41","title":"Megkezdődött a legjobban gyorsuló hiperautó árusítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oltás nem csak a betegségtől, a félelemtől is megvéd - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1-en hétfő este.","shortLead":"Az oltás nem csak a betegségtől, a félelemtől is megvéd - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus...","id":"20210104_Szlavik_az_oltas_mas_eletminoseget_is_jelent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b5590f-43fa-461f-8d3a-457747f03090","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Szlavik_az_oltas_mas_eletminoseget_is_jelent","timestamp":"2021. január. 04. 22:25","title":"Szlávik: az oltás más életminőséget is jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Alapvetően két oka volt annak, hogy tavaly nyárra az európai börtönök nagy részében csökkent a fogvatartottak száma: az egyik az, hogy a járvány miatt sok embert szabadon bocsátottak, a másik pedig, hogy csökkent a bűnözés is. A legnagyobb mértékben Törökországban csökkent a rabok száma, de mindezek ellenére akadt olyan ország is, ahol tovább nőtt a bebörtönzöttek száma.","shortLead":"Alapvetően két oka volt annak, hogy tavaly nyárra az európai börtönök nagy részében csökkent a fogvatartottak száma...","id":"20210105_A_jarvany_miatti_lezarasok_kinyitottak_a_bortonkapukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dadff9-d096-4d3a-b1b7-54e029f8817f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210105_A_jarvany_miatti_lezarasok_kinyitottak_a_bortonkapukat","timestamp":"2021. január. 05. 16:15","title":"A járvány miatti lezárások Európa-szerte kinyitották a börtönkapukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]