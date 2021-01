Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c79d57c-cced-471a-b0cd-7238791ba738","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1946. január 8-án született Robby Krieger.","shortLead":"1946. január 8-án született Robby Krieger.","id":"20210108_Ma_75_eves_a_Doors_egykori_gitarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c79d57c-cced-471a-b0cd-7238791ba738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c61239f-1bef-4ee3-88f6-97e93dd85a81","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_Ma_75_eves_a_Doors_egykori_gitarosa","timestamp":"2021. január. 08. 11:12","title":"Ma 75 éves a Doors egykori gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faaa70f9-fa6c-45db-a609-c2b74d4e76c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közösségi médiában tettek megjegyzéseket Mohamed prófétára.","shortLead":"A közösségi médiában tettek megjegyzéseket Mohamed prófétára.","id":"20210108_pakisztan_halalos_itelet_istenkaromlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faaa70f9-fa6c-45db-a609-c2b74d4e76c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6215f3-6c2c-43b9-93cc-2a778b19b325","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_pakisztan_halalos_itelet_istenkaromlas","timestamp":"2021. január. 08. 20:39","title":"Halálra ítéltek három embert istenkáromlásért Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f540c6-7efc-4f26-b544-dfd8fc97af17","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Káoszt és bizonytalanságot hozott a szülészeteken az egészségügyi szolgálati jogviszonyról törvény: január első hetében rengeteg kismama csak az esedékes vizsgálatán tudta meg, hogy hiába fogadott orvost, végül csak az ügyeletesnél kell majd szülnie. Bár a kormány az összeférhetetlenségi szabályoknál a szülész-nőgyógyászokkal kivételezne, a járványhelyzet miatt a részletszabályok egyelőre nem jelentek meg. Az érintett orvosok szerint, ha a jogszabály a jelenlegi formájában lép életbe, teljes szülészeti osztályok kerülnek majd a működésképtelenség szélére. ","shortLead":"Káoszt és bizonytalanságot hozott a szülészeteken az egészségügyi szolgálati jogviszonyról törvény: január első hetében...","id":"20210108_halapenz_kismama_szuleszet_egeszsegugyi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8f540c6-7efc-4f26-b544-dfd8fc97af17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a052f11-5b1e-4429-a030-cd77f07baa19","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_halapenz_kismama_szuleszet_egeszsegugyi_torveny","timestamp":"2021. január. 08. 14:40","title":"Stressz, zokogás, Vadnyugat – Lehetetlen helyzetbe hozta a kismamákat az új egészségügyi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2783f2f6-1357-4ad8-87dd-59e91eebdf0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két héttel az után, hogy Magyarországon beadták az első, koronavírus-fertőzés elleni védőoltásokat, Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész felidézte Budapest történetének legnagyobb szabású oltási kampányát, amely Bakács Tibor zuglói tisztiorvos nevéhez fűződik.","shortLead":"Két héttel az után, hogy Magyarországon beadták az első, koronavírus-fertőzés elleni védőoltásokat, Nyáry Krisztián...","id":"20210108_nyary_krisztian_bakacs_tibor_tifuszjarvany_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2783f2f6-1357-4ad8-87dd-59e91eebdf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a593c8b6-8b68-42b4-b631-79010bb68e26","keywords":null,"link":"/elet/20210108_nyary_krisztian_bakacs_tibor_tifuszjarvany_vedooltas","timestamp":"2021. január. 08. 13:45","title":"Nyáry Krisztián: Így zajlott a főváros legnagyobb szabású oltási kampánya 1945-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elijah Shaffer több százezer feliratkozó számára terjesztette az összeesküvés-elméleteket a YouTube-on, a cég mégsem fosztotta meg őt a bevételszerzéstől.","shortLead":"Elijah Shaffer több százezer feliratkozó számára terjesztette az összeesküvés-elméleteket a YouTube-on, a cég mégsem...","id":"20210107_youtube_hirdetes_bevetel_reklam_elijah_schaffer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034412b2-e597-4bf1-be3f-3025139c6247","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_youtube_hirdetes_bevetel_reklam_elijah_schaffer","timestamp":"2021. január. 07. 16:03","title":"Még akkor is pénzt keresett a YouTube-on a Trump-fanatikus, mikor a Capitoliumból posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke nem találja aggályosnak az oltásregisztráció online felületét. Elvi kifogása nincs az oltási igazolás ellen sem, de Péterfalvi Attila meggyőződése, hogy ebben a kérdésben nemzetközi, uniós szintű szabályok elfogadására lenne szükség. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke nem találja aggályosnak az oltásregisztráció online felületét. Elvi kifogása nincs...","id":"20210109_Peterfalvi_Attila_Megnyugtathatom_hogy_Rogan_Antal_nem_nezegetheti_senkinek_az_egeszsegugyi_adatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c72d9f-a0be-42d0-9175-0c55e8ef0c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Peterfalvi_Attila_Megnyugtathatom_hogy_Rogan_Antal_nem_nezegetheti_senkinek_az_egeszsegugyi_adatait","timestamp":"2021. január. 09. 09:21","title":"Péterfalvi Attila: Megnyugtathatom, hogy Rogán Antal nem nézegetheti senkinek az egészségügyi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837c508c-387d-44a4-baab-3c4d234c5e7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hagyomány már a JerryRigEverything nevű YouTube-csatornán, hogy a tortúrateszteket készítő videós összegzi, melyik mobil bírta az elmúlt 12 hónapban legjobban a gyűrődést, és melyiket sikerült a legkönnyebben tönkretenni. Megérkezett a legújabb összegzés.","shortLead":"Hagyomány már a JerryRigEverything nevű YouTube-csatornán, hogy a tortúrateszteket készítő videós összegzi, melyik...","id":"20210108_jerryrigeveryting_torturateszt_strapabiro_mobil_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837c508c-387d-44a4-baab-3c4d234c5e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4008ad45-1907-420a-a987-e07c58b5e416","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_jerryrigeveryting_torturateszt_strapabiro_mobil_2020","timestamp":"2021. január. 08. 09:03","title":"Melyik most a legtöbbet kibíró okostelefon? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0954ff2-bd10-4498-bb10-3befe0926c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyja magát sarokba szorítani a Huawei: az amerikai embargó ellenére is rengeteg pénzt fektet kutatásba, fejlesztésbe. Állítólag 3 nm-es technológiával készülő lapkán is dolgozik, bár még kérdéses, mikor láthat napvilágot egy ilyen áramkör.","shortLead":"Nem hagyja magát sarokba szorítani a Huawei: az amerikai embargó ellenére is rengeteg pénzt fektet kutatásba...","id":"20210108_huawei_kirin9010_3nm_lapkakeszlet_tsmc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0954ff2-bd10-4498-bb10-3befe0926c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972ecf66-2bb4-419d-95f2-68155720aff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_huawei_kirin9010_3nm_lapkakeszlet_tsmc","timestamp":"2021. január. 08. 10:03","title":"Erősebb és hatékonyabb: jön a Huawei 3 nm-es technológiával készülő lapkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]