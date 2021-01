Az Időkép több olvasója is megörökítette azokat a misztikus égi fényoszlopokat, amelyek Velence és Székesfehérvár környékén bukkantak fel. A látványos jelenség az Időkép magyarázata szerint az erős fagy miatt jött létre, márpedig a környéken többfelé -5 Celsius-fok alá hűlt a levegő.

„A jelenség a naposzlopokhoz hasonló módon alakul ki, vagyis a fagyos légkörben lévő lapos jégkristályokról visszaverődő fény hozza létre a fényoszlopot. Ehhez a légkör magasabb rétegeiben gyakran ideális körülmények alakulnak ki, a felszínen viszont más a helyzet. Ahhoz, hogy az utcai lámpák felett is megjelenjen extrém hidegre (-30 fok körül) van szükség, de ha megfelelőek a nedvességi viszonyok és elengendő kondenzációs mag van a légkörben, akkor -5, -10 fok is elég a kialakulásához” – írja az Időkép, amelynek az oldalán a többi olvasói kép is megnézhető.