Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Koreai Munkapárt kongresszusának zárónapján beszélt a katonai képességek fejlesztéséről.","shortLead":"A Koreai Munkapárt kongresszusának zárónapján beszélt a katonai képességek fejlesztéséről.","id":"20210113_Kim_Dzsong_Un_nuklearis_elrettentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400caf0d-d5db-413b-bcfa-25b9fc9e6d5f","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Kim_Dzsong_Un_nuklearis_elrettentes","timestamp":"2021. január. 13. 06:35","title":"Kim Dzsong Un nagyobb nukleáris elrettentést sürgetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén még egy napon sem volt annyira magas az elhunytak száma, mint most. Nagyon kevés új fertőzöttet találtak, de rendkívül alacsony az elvégzett tesztek száma is.","shortLead":"Idén még egy napon sem volt annyira magas az elhunytak száma, mint most. Nagyon kevés új fertőzöttet találtak, de...","id":"20210112_koronavirus_jarvany_covid_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6a702-33a1-4c53-8ca4-bf8309fb6e58","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_koronavirus_jarvany_covid_szamok","timestamp":"2021. január. 12. 08:56","title":"128-cal nőtt a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d21a15-3b6e-4ad3-98e6-4ecc14a50b87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IdeaPad-szériás számítógép sosem volt még ilyen gyors, állítja a Lenovo a CES 2021 online szakkiállításon bemutatott új laptopjáról.","shortLead":"IdeaPad-szériás számítógép sosem volt még ilyen gyors, állítja a Lenovo a CES 2021 online szakkiállításon bemutatott új...","id":"20210112_lenovo_ideapad_5_pro_laptop_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d21a15-3b6e-4ad3-98e6-4ecc14a50b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf54e70-4ffd-4010-9be2-fd5ad607c994","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lenovo_ideapad_5_pro_laptop_specifikacio","timestamp":"2021. január. 12. 11:03","title":"Bivalyerős laptopot mutatott be a Lenovo, itt az IdeaPad 5 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Az amúgy is zűrös és zavaros 2020 Szlovákiára még több bajt hozott. A korrupciós botrány nyomán a volt és a jelenlegi elit egy része is \"megdőlt\". Szerzőnk Pozsonyból jelenti a dolgok állását. ","shortLead":"Az amúgy is zűrös és zavaros 2020 Szlovákiára még több bajt hozott. A korrupciós botrány nyomán a volt és a jelenlegi...","id":"20210112_Szeretettel_Pozsonybol_Isten_malmai_Tisztitotuz_Judas_Vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416d3053-0157-433c-84d6-91cca57b8ef7","keywords":null,"link":"/360/20210112_Szeretettel_Pozsonybol_Isten_malmai_Tisztitotuz_Judas_Vihar","timestamp":"2021. január. 12. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A tisztítótűzből a mennybe vagy a pokolba jut Szlovákia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ffa27c-80ac-4810-bd46-ced2f351416b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Capitolium ostroma után újabb zavargásoktól tartanak Washingtonban.","shortLead":"A Capitolium ostroma után újabb zavargásoktól tartanak Washingtonban.","id":"20210112_donald_trump_washington_szuksegallapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ffa27c-80ac-4810-bd46-ced2f351416b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17e7336-1266-4e8d-8751-968baf9b14d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_donald_trump_washington_szuksegallapot","timestamp":"2021. január. 12. 05:57","title":"Trump szükségállapotot hirdetett Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d7486-35db-422b-8c6e-61fb0c4b2a07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az utolsó kedvcsináló videót adta ki a Samsung a csütörtöki bemutató előtt, amikor is a Galaxy S21-széria telefonjairól rántja majd le a leplet.","shortLead":"Valószínűleg az utolsó kedvcsináló videót adta ki a Samsung a csütörtöki bemutató előtt, amikor is a Galaxy S21-széria...","id":"20210112_samsung_galaxy_s21_elozetes_bemutato_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826d7486-35db-422b-8c6e-61fb0c4b2a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516c0d91-f3e4-4fc6-98d5-5bebbcafd2bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_samsung_galaxy_s21_elozetes_bemutato_video","timestamp":"2021. január. 12. 14:03","title":"28 másodperces videót adott ki a Samsung, a Galaxy S21-et is megláthatjuk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c791eb0a-bdd4-4fed-a1a9-c0b9568d5c4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három megyében várható az autóval közlekedők egyik legnagyobb ellensége.","shortLead":"Három megyében várható az autóval közlekedők egyik legnagyobb ellensége.","id":"20210112_Onos_eso_eszaknyugat_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c791eb0a-bdd4-4fed-a1a9-c0b9568d5c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0461a024-2405-4f92-af48-7bfe3844c387","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Onos_eso_eszaknyugat_idojaras","timestamp":"2021. január. 12. 19:51","title":"Ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első itthoni tapasztalatok szerint nem okoz gondot a vakcina.","shortLead":"Az első itthoni tapasztalatok szerint nem okoz gondot a vakcina.","id":"20210113_autoimmun_betegseg_koronavirus_oltas_vakcina_biztonsagos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5509a29-bc33-42d5-9b6b-7c42372db38a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_autoimmun_betegseg_koronavirus_oltas_vakcina_biztonsagos","timestamp":"2021. január. 13. 12:03","title":"Autoimmun betegsége van? Érdeklődjön orvosánál a koronavírus-oltásról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]