Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"233944fb-5a5a-48ae-af3d-c889199caa13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi ügyvédjei a fertőzés miatt el akarták halasztani az ítélet végrehajtását.\r

","shortLead":"A férfi ügyvédjei a fertőzés miatt el akarták halasztani az ítélet végrehajtását.\r

","id":"20210115_Egyesult_Allamok_kivegzes_sorozatgyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=233944fb-5a5a-48ae-af3d-c889199caa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65270f9-1b62-42a4-9749-4920c284cf13","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Egyesult_Allamok_kivegzes_sorozatgyilkos","timestamp":"2021. január. 15. 10:04","title":"Kivégeztek az Egyesült Államokban egy koronavírus-fertőzött sorozatgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f694a5b-88ba-435b-b08e-286a17d3c390","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddig ismert legrégebbinél nagyjából ezer évvel korábban épült palotát fedeztek fel kínai régészek.","shortLead":"Az eddig ismert legrégebbinél nagyjából ezer évvel korábban épült palotát fedeztek fel kínai régészek.","id":"20210114_kina_palota_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f694a5b-88ba-435b-b08e-286a17d3c390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedd829a-d788-4258-a581-405315e17b87","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_kina_palota_regeszet","timestamp":"2021. január. 14. 21:58","title":"Kína legrégebbi ismert palotáját fedezték fel egy 5300 éves ősi város romjai közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már rég bitcoinmilliárdos lehetne egy amerikai programozó, ha nem veszti el a digitális pénztárcájához tartozó jelszót.","shortLead":"Már rég bitcoinmilliárdos lehetne egy amerikai programozó, ha nem veszti el a digitális pénztárcájához tartozó jelszót.","id":"20210115_bitcoin_kriptopenz_merevlemez_jelszo_milliardos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12113a4-337b-45fb-8300-f3d3c2870b53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_bitcoin_kriptopenz_merevlemez_jelszo_milliardos","timestamp":"2021. január. 15. 09:03","title":"71 milliárd forintnyi bitcoin lapul egy jelszóval védett lemezen, de a tulajdonosa nem tudja a kódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogállamiságot sértett és több száz családot anyagilag is ellehetetlenített az ország adóhatósága. ","shortLead":"Jogállamiságot sértett és több száz családot anyagilag is ellehetetlenített az ország adóhatósága. ","id":"20210115_holland_kormany_csaladtamogatasi_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59e916e-8158-4030-9af7-ed2e1e4c56aa","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_holland_kormany_csaladtamogatasi_botrany","timestamp":"2021. január. 15. 14:40","title":"Belebukott a holland kormány a családtámogatási botrányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a560dd07-d715-434f-9e9b-4312bafad005","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Páter Attila pénteken hunyt el, felteheteően abban a karambolban, ami Pécs mellett történt reggel.\r

\r

","shortLead":"Páter Attila pénteken hunyt el, felteheteően abban a karambolban, ami Pécs mellett történt reggel.\r

\r

","id":"20210115_rendorseg_halalos_baleset_mohacsi_rendorkapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a560dd07-d715-434f-9e9b-4312bafad005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c0687a-41da-4c4f-8fb9-13ce48628e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_rendorseg_halalos_baleset_mohacsi_rendorkapitany","timestamp":"2021. január. 15. 15:49","title":"Autóbalesetben veszthette életét a mohácsi rendőrkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d5e137-125b-4df1-888b-5b2a49a8aa10","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár nem politikus, a kormánymédiában olyan össztűz alá vették egy félreértelmezett mondata miatt, amilyet ellenzéki képviselők szoktak elszenvedni. De miért tartja primitívnek ezt a fajta kampányt Krekó Péter? Erről is beszélt Bihari Ádámnak, akivel kivesézték az oltással kapcsolatos kommunikáció hiányosságait is. ","shortLead":"Bár nem politikus, a kormánymédiában olyan össztűz alá vették egy félreértelmezett mondata miatt, amilyet ellenzéki...","id":"20210115_Elesben_Kreko_Peterrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d5e137-125b-4df1-888b-5b2a49a8aa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85db65e8-9f23-4b69-9d2c-ef4225401c60","keywords":null,"link":"/360/20210115_Elesben_Kreko_Peterrel","timestamp":"2021. január. 15. 15:00","title":"Élesben Krekó Péterrel: A rám lőtt munícióval az oltásba vetett bizalmat is erősíthették volna ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI bejelentette, hogy már száz embert vettek őrizetbe a Capitolium ostroma miatt.","shortLead":"Az FBI bejelentette, hogy már száz embert vettek őrizetbe a Capitolium ostroma miatt.","id":"20210115_Pence_Nemzeti_Garda_Biden_beiktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635b6c62-0ec3-46ac-a44c-8c7d0f02ebad","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Pence_Nemzeti_Garda_Biden_beiktatas","timestamp":"2021. január. 15. 07:24","title":"Pence: A Nemzeti Gárda 21 ezer tagja fogja felügyelni Biden beiktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három és fél hónappal ezelőtt érte el az egymilliót az elhunytak száma.","shortLead":"Három és fél hónappal ezelőtt érte el az egymilliót az elhunytak száma.","id":"20210115_2_millio_koronavirus_halaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e794f7b8-9f34-4fdd-8edd-d751e898f21d","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_2_millio_koronavirus_halaleset","timestamp":"2021. január. 15. 20:36","title":"Átlépte a 2 milliót a koronavírus okozta halálesetek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]