[{"available":true,"c_guid":"b87f7193-bb95-4d16-a3a5-d7209b497cbc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ami az egyiknek szemét, sőt a másiknak is az, az a mesterséges intelligenciának való feladat. Így gondolják a coloradói székhelyű, szemétválogató robotokat fejlesztő AMP Robotics startupnál is, melyet befektetők nemrég 55 millió dollárral támogattak meg. ","shortLead":"Ami az egyiknek szemét, sőt a másiknak is az, az a mesterséges intelligenciának való feladat. Így gondolják a coloradói...","id":"202102_gepesitett_hulladekszortirozas_valogatott_szemetsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b87f7193-bb95-4d16-a3a5-d7209b497cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334af9a1-ae18-4482-93e0-e94b76a41020","keywords":null,"link":"/360/202102_gepesitett_hulladekszortirozas_valogatott_szemetsegek","timestamp":"2021. január. 17. 16:15","title":"Szélsebesen válogatja a szemetet egy amerikai robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2226bbe4-978f-4b4b-bc76-4325489a8853","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze hét éves volt az áldozat.","shortLead":"Mindössze hét éves volt az áldozat.","id":"20210117_Rosszul_rogzitett_gyerekules_miatt_halhatott_meg_egy_kisfiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2226bbe4-978f-4b4b-bc76-4325489a8853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbc5645-0376-43e8-9ed1-4ae4f26f88ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Rosszul_rogzitett_gyerekules_miatt_halhatott_meg_egy_kisfiu","timestamp":"2021. január. 17. 21:40","title":"Rosszul rögzített gyerekülés miatt halhatott meg egy kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335874a8-d7c3-4341-befe-4674ff105be0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap délután Berlinben felszállt a Moszkvába tartó repülőgépre Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki, aki az utóbbi fél évben Németországban lábadozott, miután tavaly augusztusban idegméreggel próbálták őt megölni az oroszországi Tomszkban. ","shortLead":"Vasárnap délután Berlinben felszállt a Moszkvába tartó repülőgépre Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20210117_Navalnij_elindult_Oroszorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=335874a8-d7c3-4341-befe-4674ff105be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae2d07-2bfb-4e23-9c4a-ceb549e068f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnij_elindult_Oroszorszagba","timestamp":"2021. január. 17. 16:30","title":"Navalnij úton van Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","shortLead":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","id":"20210118_facebook_csalo_alprofil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7800cbee-30f7-42d7-8c5d-34375fe54c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_facebook_csalo_alprofil","timestamp":"2021. január. 18. 09:10","title":"Álprofilokkal csalt ki tízmilliókat Facebookon egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0502729f-be98-43ea-a56d-4bae256b386d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyikolaj Antoskin irányította az atomerőmű felrobbant blokkjának helikopteres oltási műveletét.","shortLead":"Nyikolaj Antoskin irányította az atomerőmű felrobbant blokkjának helikopteres oltási műveletét.","id":"20210118_anoskin_halal_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0502729f-be98-43ea-a56d-4bae256b386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabec864-caa0-4c1f-afa2-cb2c1792e1eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_anoskin_halal_koronavirus","timestamp":"2021. január. 18. 21:12","title":"Meghalt a csernobili atomkatasztrófa tűzoltásának parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb522b-75e1-44bd-9794-5fe4a7d141fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mínusz negyven fokban, jeges szélviharban forgatta a Netflixen látható Éjféli égbolt című sci-fijét George Clooney, amelynek nemcsak főszereplője, hanem rendezője is.","shortLead":"Mínusz negyven fokban, jeges szélviharban forgatta a Netflixen látható Éjféli égbolt című sci-fijét George Clooney...","id":"202102_film__vilagvege_az_ejfeli_egbolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cdb522b-75e1-44bd-9794-5fe4a7d141fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45572754-7998-4e95-ba51-61162aa2de36","keywords":null,"link":"/360/202102_film__vilagvege_az_ejfeli_egbolt","timestamp":"2021. január. 18. 15:00","title":"Van rosszabb a világjárványnál, legalábbis George Clooney legújabb filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott. Azonnal őrizetbe vették, egy rendőrörsre vitték, ahol megtartották a bírósági meghallgatását, és már el is ítélték.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott...","id":"20210118_navalnij_targyalas_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4197994-179b-4c85-9fd0-a0d95cc886a0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_navalnij_targyalas_mergezes","timestamp":"2021. január. 18. 14:50","title":"Harminc napra bezárják Alekszej Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed86e6cf-4086-4229-8ed9-b5894efa6cb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Károsabb lehet a trófeavadászat meggondolatlan, teljes betiltása az állatok populációjára, mint ha szabályozott körülmények között, de engednék a vadászatot – állítják tudósok.","shortLead":"Károsabb lehet a trófeavadászat meggondolatlan, teljes betiltása az állatok populációjára, mint ha szabályozott...","id":"20210118_Keresztbe_tehetnek_a_hiressegek_a_termeszetvedok_erofesziteseinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed86e6cf-4086-4229-8ed9-b5894efa6cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24f5fa0-c671-4e49-a920-b30e6b98b0d3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210118_Keresztbe_tehetnek_a_hiressegek_a_termeszetvedok_erofesziteseinek","timestamp":"2021. január. 18. 16:44","title":"Keresztbe tehetnek a hírességek a természetvédők erőfeszítéseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]