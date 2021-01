Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc72654d-9fe4-42b0-89eb-d0e066d264de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fölényes győzelmet arattak Bíró Attila tanítványai a franciák fölött, és legközelebb már a kvótáért játszanak.\r

","shortLead":"Fölényes győzelmet arattak Bíró Attila tanítványai a franciák fölött, és legközelebb már a kvótáért játszanak.\r

","id":"20210122_magyar_noi_vizilabda_valogatott_franciaorszag_olimpiai_kvalifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc72654d-9fe4-42b0-89eb-d0e066d264de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc67b90-a606-4901-b7e6-f6ab0c868901","keywords":null,"link":"/sport/20210122_magyar_noi_vizilabda_valogatott_franciaorszag_olimpiai_kvalifikacio","timestamp":"2021. január. 22. 17:46","title":"Egy meccsre van az olimpiától a női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összesen 2,67 milliárd forintot költenek rá. ","shortLead":"Összesen 2,67 milliárd forintot költenek rá. ","id":"20210122_Masik_evig_fogjak_felujitani_a_Blaha_Lujza_teret_eltunnek_a_parkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd26a080-4b64-43e9-953b-23016022144c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210122_Masik_evig_fogjak_felujitani_a_Blaha_Lujza_teret_eltunnek_a_parkolok","timestamp":"2021. január. 22. 14:39","title":"Másfél évig fogják felújítani a Blaha Lujza teret, eltűnnek a parkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8075d742-6281-43bb-8703-005713082f91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német autógyártó egyre jobban elmélyül a maga teremtette mátrixban és a \"Neo projekt\" után egy újabb forradalminak ígért fejlesztésen dolgozik.","shortLead":"A német autógyártó egyre jobban elmélyül a maga teremtette mátrixban és a \"Neo projekt\" után egy újabb forradalminak...","id":"20210122_Trinity_neven_iger_csoda_Volkswageneket_a_ceg_vezere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8075d742-6281-43bb-8703-005713082f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38464728-d3d2-47c2-b34f-11edec24d80b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Trinity_neven_iger_csoda_Volkswageneket_a_ceg_vezere","timestamp":"2021. január. 22. 11:17","title":"Trinity néven ígér csoda Volkswagent a cég vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A huszonéves fiatalok egy utcai vita után, a lépcsőházban szúrták halálra a 19 éves áldozatot. ","shortLead":"A huszonéves fiatalok egy utcai vita után, a lépcsőházban szúrták halálra a 19 éves áldozatot. ","id":"20210123_Letartoztattak_a_ferencvarosi_keseles_gyanusitottjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bf2eeb-ffe9-422d-9273-8f62d4bc25b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Letartoztattak_a_ferencvarosi_keseles_gyanusitottjait","timestamp":"2021. január. 23. 14:31","title":"Letartóztatták a ferencvárosi késelés gyanúsítottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24775c-62b4-4ab0-a9a5-a14158ae658d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bármikor érdemes lehet csatlakozni online csoportos edzéshez, már csak azért is, mert egyre több kutatási eredmény támasztja alá, hogy a közös testmozgás hatékonyabb és motiválóbb annál, mint amikor valaki egyedül edz.","shortLead":"Bármikor érdemes lehet csatlakozni online csoportos edzéshez, már csak azért is, mert egyre több kutatási eredmény...","id":"202103_csoportos_edzes_egyutt_konnyebb_online_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee24775c-62b4-4ab0-a9a5-a14158ae658d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033d6a1a-17f1-44ab-a5b2-52542af87190","keywords":null,"link":"/360/202103_csoportos_edzes_egyutt_konnyebb_online_is","timestamp":"2021. január. 22. 18:00","title":"Ha otthon szokott edzeni, akkor is kapcsolja be hozzá a számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ff9268-d35e-43b4-a2fe-b2f371e3523d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világbajnoki részvételről is döntő versenyre készül Janka és Adél. Egy esetleges kudarc akár a profi pályafutásuk végét is jelentheti. Közben megismerhetjük Kati bonyolult kapcsolatát anyjával. Vonal felett, harmadik rész. ","shortLead":"A világbajnoki részvételről is döntő versenyre készül Janka és Adél. Egy esetleges kudarc akár a profi pályafutásuk...","id":"20210123_Doku360_Vonal_felett_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03ff9268-d35e-43b4-a2fe-b2f371e3523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f32de-0b7c-4a7c-80ef-cd8a1f3370b4","keywords":null,"link":"/360/20210123_Doku360_Vonal_felett_harmadik_resz","timestamp":"2021. január. 23. 19:00","title":"Doku360: Nem tudom, hogy fel tudnám-e adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első hónapban 300 ezer embernek elég Szputnyik V érkezik. ","shortLead":"Az első hónapban 300 ezer embernek elég Szputnyik V érkezik. ","id":"20210122_Szijjarto_1_millio_ember_beoltasahoz_eleg_orosz_vakcinat_vettunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f6ef64-5f00-465c-9f4d-a79bbc8d1bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Szijjarto_1_millio_ember_beoltasahoz_eleg_orosz_vakcinat_vettunk","timestamp":"2021. január. 22. 12:43","title":"Szijjártó: 1 millió ember beoltásához elég orosz vakcinát vettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentiványi Mátyás szerint az OGYÉI engedélye csupán annyit jelent, hogy az oltóanyag dokumentációja megfelelő volt, az NNK végzi a további vizsgálatokat.","shortLead":"Szentiványi Mátyás szerint az OGYÉI engedélye csupán annyit jelent, hogy az oltóanyag dokumentációja megfelelő volt...","id":"20210122_ogyei_szputnyik_nnk_szentivanyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa4fa35-3d74-424f-8f19-9316c8dcfc4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_ogyei_szputnyik_nnk_szentivanyi","timestamp":"2021. január. 22. 11:44","title":"OGYÉI-főigazgató: Itt nincs politika, szakmai munka folyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]