[{"available":true,"c_guid":"b34f95ff-f021-411a-8eb8-01f07fbaf704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"254 lélegeztetőgépet használnak a kórházakban jelenleg.","shortLead":"254 lélegeztetőgépet használnak a kórházakban jelenleg.","id":"20210124_64en_haltak_meg_a_koronavirustol_vasarnapra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b34f95ff-f021-411a-8eb8-01f07fbaf704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c70482-cca3-46ad-aef1-ec00cf004441","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_64en_haltak_meg_a_koronavirustol_vasarnapra","timestamp":"2021. január. 24. 09:22","title":"64-en haltak meg a koronavírustól vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kell annyit tekerni rajta, mégis javítja az egészségi állapotot. 