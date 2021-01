Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1157498-63e2-49d9-b09c-325b737a331e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóban ülőket mentők szállították kórházba. ","shortLead":"Az autóban ülőket mentők szállították kórházba. ","id":"20210125_Videon_is_lathato_ahogy_egy_Ford_Mustanggal_tetore_borulnak_Nyiregyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1157498-63e2-49d9-b09c-325b737a331e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8875f7e-8cc7-433b-b33a-3a9a285572ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Videon_is_lathato_ahogy_egy_Ford_Mustanggal_tetore_borulnak_Nyiregyhazan","timestamp":"2021. január. 25. 08:11","title":"Videón is látható, ahogy egy Ford Mustanggal tetőre borulnak Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja vállalni a megígért oltóanyag leszállítását.","shortLead":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja...","id":"20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0dc164-cffb-4b6c-bb44-41ec468bf106","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","timestamp":"2021. január. 24. 15:33","title":"Veszélyben az osztrák oltási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6833b79a-c240-442c-8260-1256ba600608","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ezt az egyik magyarországi szárazjéggyártó cég, a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezetője számolta ki. Náluk a szürke hétköznapok része a technológia, amelyet elsősorban nem is a gyógyszeripar, hanem az élelmiszerláncok alkalmaznak.

","shortLead":"Ezt az egyik magyarországi szárazjéggyártó cég, a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezetője számolta ki. Náluk a szürke...","id":"20210125_Ahhoz_hogy_minden_magyart_beoltsanak_koronavirus_elleni_vakcinaval_38_tonnanyi_szarazjeg_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6833b79a-c240-442c-8260-1256ba600608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d6a6b7-69d1-4988-aa0a-0473f47cc623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_Ahhoz_hogy_minden_magyart_beoltsanak_koronavirus_elleni_vakcinaval_38_tonnanyi_szarazjeg_kell","timestamp":"2021. január. 25. 14:15","title":"Ahhoz, hogy minden magyart beoltsanak Pfizer-vakcinával, 38 tonna szárazjég kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A nagy olajtársaságok haladnak a korral, és már messze nem csak benzint és gázolajat, hanem adott esetben akár villamos energiát is kínálnak a vásárlóknak. Jövünk a magyarországi piaci körképpel. ","shortLead":"A nagy olajtársaságok haladnak a korral, és már messze nem csak benzint és gázolajat, hanem adott esetben akár villamos...","id":"20210126_a_villanyautosoknak_egyre_tobb_keresnivalojuk_van_a_hazai_benzinkutakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bc721e-420a-4c13-bf4e-577b080469cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_a_villanyautosoknak_egyre_tobb_keresnivalojuk_van_a_hazai_benzinkutakon","timestamp":"2021. január. 26. 07:59","title":"A villanyautósoknak egyre több keresnivalójuk van a hazai benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple újabb telefonjában lévő mágneses egység nincs jó hatással a beültetett orvosi eszközökre. Igaz, ez nem csak az iPhone 12 esetében van így.","shortLead":"Az Apple újabb telefonjában lévő mágneses egység nincs jó hatással a beültetett orvosi eszközökre. Igaz, ez nem csak...","id":"20210126_pacemaker_szivritmus_szabolyozo_magsafe_magnes_apple_iphone_12","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da629bcb-dfd9-4096-aa67-aa9c56ed9714","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_pacemaker_szivritmus_szabolyozo_magsafe_magnes_apple_iphone_12","timestamp":"2021. január. 26. 08:33","title":"Megzavarhatja a pacemakert az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadták a figyelmeztetést: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges.","shortLead":"Kiadták a figyelmeztetést: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges.","id":"20210124_Akar_15_centis_hora_is_ebredhetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9fcd60-c447-441c-beb3-8a27dd81e97c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Akar_15_centis_hora_is_ebredhetunk","timestamp":"2021. január. 24. 16:20","title":"Akár 15 centis hóra is ébredhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4307a8f-4779-4647-8fd2-dac8d6fb35be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen több mint 7,3 millió forintnyira bírságolták a résztvevőket.","shortLead":"Összesen több mint 7,3 millió forintnyira bírságolták a résztvevőket.","id":"20210125_ketszaz_fos_illegalis_buli_kolozsvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4307a8f-4779-4647-8fd2-dac8d6fb35be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24e72de-1a46-4089-851d-48fdbe345088","keywords":null,"link":"/elet/20210125_ketszaz_fos_illegalis_buli_kolozsvar","timestamp":"2021. január. 25. 08:33","title":"Kétszáz fős illegális bulit számolt fel a rendőrség Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3a86b8-c4ea-4b86-9efe-ed0713506336","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas nyomatékú gázolajos motorral szerelt divatterepjáró alig több mint 5 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A hatalmas nyomatékú gázolajos motorral szerelt divatterepjáró alig több mint 5 másodperc alatt tudja le a 0-100-as...","id":"20210126_sportdizel_magyarorszagon_a_341_loeros_uj_audi_sq5_tdi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3a86b8-c4ea-4b86-9efe-ed0713506336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d2760d-0ffc-4771-9684-3e58046e446f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_sportdizel_magyarorszagon_a_341_loeros_uj_audi_sq5_tdi","timestamp":"2021. január. 26. 11:43","title":"Sportdízel: Magyarországon a 341 lóerős új Audi SQ5 TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]