[{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos azt írta, hogy a vakcinák beadásának menete nem adható ki.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos azt írta, hogy a vakcinák beadásának menete nem adható ki.","id":"20210129_szel_bernadett_muller_cecilia_oltasi_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6231c48-d2b6-454d-ac93-13bed1965a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_szel_bernadett_muller_cecilia_oltasi_terv","timestamp":"2021. január. 29. 17:39","title":"Szél Bernadettnek sem adta ki az oltási tervet Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a66e52d-f5d4-40ea-8421-5ad15ed2e87a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tomeknak nincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá váljon. Róla szól Jan Komasa ördögi filmje.","shortLead":"Tomeknak nincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá...","id":"202104_film__tessek_valasztani_hater__agyulolet_uj_arca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a66e52d-f5d4-40ea-8421-5ad15ed2e87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e5a7cf-4fb0-4383-8474-a88e71db2ca2","keywords":null,"link":"/360/202104_film__tessek_valasztani_hater__agyulolet_uj_arca","timestamp":"2021. január. 30. 14:00","title":"Túl minden erkölcsi, etikai határon - Hater filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01efe03-577b-457e-9497-8949e7154928","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást - értesült az RTL Híradó.\r

\r

","shortLead":"A magyar labdarúgóválogatott tagjai is soron kívül kapják meg a koronavírus-elleni oltást - értesült az RTL Híradó.\r

\r

","id":"20210130_Soron_kivul_oltjak_be_a_labdarugovalogatott_tagjait_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c01efe03-577b-457e-9497-8949e7154928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de57a8f1-0f94-442b-ac78-fec822b91d33","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Soron_kivul_oltjak_be_a_labdarugovalogatott_tagjait_is","timestamp":"2021. január. 30. 20:33","title":"Soron kívül oltják be a labdarúgóválogatott tagjait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8b18d0-9617-4d28-bd8c-dbcfbdba4873","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai MayTree nevű együttes korábban a Super Mario zenéjét és effektjeit is előadta emberi hangokkal, most pedig a Microsoft operációs rendszere került terítékre.","shortLead":"A dél-koreai MayTree nevű együttes korábban a Super Mario zenéjét és effektjeit is előadta emberi hangokkal, most pedig...","id":"20210131_a_capella_maytree_zene_windows_hangok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b8b18d0-9617-4d28-bd8c-dbcfbdba4873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd852678-c199-4e6c-a0c7-e2d3a782d777","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_a_capella_maytree_zene_windows_hangok","timestamp":"2021. január. 31. 08:03","title":"Egy koreai együttes a cappella adta elő a Windows XP legismertebb hangjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d6d03f-6aee-4b99-af65-4ba9b76e75b1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"65 colos képátlójú Ultra HD televízió 200 ezer forintért, vagy akár ennél is olcsóbban. Ezt kínálja számunkra a Hisense, mi pedig utánajártunk annak, hogy vajon van-e hátulütője a vonzónak tűnő ajánlatnak. ","shortLead":"65 colos képátlójú Ultra HD televízió 200 ezer forintért, vagy akár ennél is olcsóbban. Ezt kínálja számunkra...","id":"20210130_hisense_65a7500f_4k_olcso_teve_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d6d03f-6aee-4b99-af65-4ba9b76e75b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4112f28a-a24a-4aed-9cf1-5a0e59920c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210130_hisense_65a7500f_4k_olcso_teve_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 30. 17:00","title":"Hatalmas 4K tévé erősen nyomott áron? Mutatjuk, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c635582-c919-452c-80ad-a656e19185e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken 29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett szavazták meg a szenátorok, hogy az egyetem kezdeményezze a modellváltást.","shortLead":"Pénteken 29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett szavazták meg a szenátorok, hogy az egyetem kezdeményezze...","id":"20210129_modellvaltas_pecsi_tudomanyegyetem_szenatus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c635582-c919-452c-80ad-a656e19185e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42634a6-3062-4ed0-94ff-c5e6237757bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_modellvaltas_pecsi_tudomanyegyetem_szenatus","timestamp":"2021. január. 29. 15:58","title":"A Pécsi Tudományegyetem is megszavazta a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbde143-db20-4eba-9652-4f47bf59c52d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft tervezőcsapatának kreativitása előtt tiszteleg egy rövid videó, ami bemutatja, mi minden hozható ki a stílusos, az androidos telefont és a windowsos PC-t összekötő Your Phone alkalmazásból.","shortLead":"A Microsoft tervezőcsapatának kreativitása előtt tiszteleg egy rövid videó, ami bemutatja, mi minden hozható ki...","id":"20210130_microsoft_your_phone_alkalmazas_video_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adbde143-db20-4eba-9652-4f47bf59c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f590b5a-17ee-46d0-82fa-e2ebfab777f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210130_microsoft_your_phone_alkalmazas_video_bemutato","timestamp":"2021. január. 30. 16:03","title":"A telefon képernyője helyett jobb ugyanaz számítógépen – üzeni a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az anya azt mondta a rendőrségen, hogy már többször odaengedte a fiát a kormány mögé.","shortLead":"Az anya azt mondta a rendőrségen, hogy már többször odaengedte a fiát a kormány mögé.","id":"20210129_Buntetoeljaras_Ferihegyi_ut_vezetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6d6c34-5eec-43a5-908e-19d0169db966","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_Buntetoeljaras_Ferihegyi_ut_vezetes","timestamp":"2021. január. 29. 20:22","title":"Büntetőeljárás indult a nő ellen, aki a gyerekével az ölében vezetett a Ferihegyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]