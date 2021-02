Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b08319d-6d07-4649-94d1-f395f1fbdd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eldurvult vitának véletlenül volt szemtanúja egy rendőr.","shortLead":"Az eldurvult vitának véletlenül volt szemtanúja egy rendőr.","id":"20210201_kes_varpalota_pekseg_garazdasag_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b08319d-6d07-4649-94d1-f395f1fbdd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c0c2d3-1dd5-42e3-a253-91df1570211f","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_kes_varpalota_pekseg_garazdasag_rendorseg","timestamp":"2021. február. 01. 15:28","title":"Késsel rohant vásárlója után egy várpalotai pékség dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy 1,6 milliárdos telekvásárlásba vágott családjával és két másik magánszeméllyel Rogán Antal új felesége, pár héttel a propagandaminiszterrel kötött házassága előtt. A csak néhány hónapja gazdává vált 28 éves nő a szüleivel együtt több mint hatszáz, de személyesen is több mint kétszáz hektárnyi borsodi erdőre, mezőre, szántóra és egyéb mezőgazdasági földterületre tett szert - a gigantikus vételárból azonban csak 5 százalékot kellett letenniük, a többit az állami tulajdonú Budapest Bank hitelezi a vevőnek. ","shortLead":"Egy 1,6 milliárdos telekvásárlásba vágott családjával és két másik magánszeméllyel Rogán Antal új felesége, pár héttel...","id":"20210202_A_hazassagkotes_elott_nem_sokkal_lett_foldbirokos_Rogan_Antal_uj_felesege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4272d401-3c70-465b-93e7-87734cefb22b","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_A_hazassagkotes_elott_nem_sokkal_lett_foldbirokos_Rogan_Antal_uj_felesege","timestamp":"2021. február. 02. 18:02","title":"Házasságkötésük előtt nem sokkal lett földbirokos Rogán Antal új felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinetminiszter még mindig több mint 800 millió forinton ül, se új ingatlant, se új ingóságot nem szerzett. Lett viszont egy új felesége.","shortLead":"A kabinetminiszter még mindig több mint 800 millió forinton ül, se új ingatlant, se új ingóságot nem szerzett. Lett...","id":"20210201_Rogan_Antal_ujranosult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec25c01-37fc-4dfb-bddc-5a8a77b964d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Rogan_Antal_ujranosult","timestamp":"2021. február. 01. 00:31","title":"Rogán Antal újranősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030492d8-3ead-4d0c-ada4-0025508f0121","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olaszország február elsejével minden régiójában lazított a korlátozásokon, több helyen még a múzeumok is kinyithattak. Kezd visszatérni az élet Rómába is. ","shortLead":"Olaszország február elsejével minden régiójában lazított a korlátozásokon, több helyen még a múzeumok is kinyithattak...","id":"20210202_A_II_vilaghaboru_ota_nem_volt_ilyen_sokaig_zarva_de_ismet_kinyitott_a_Vatikani_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=030492d8-3ead-4d0c-ada4-0025508f0121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1270aa9-2500-4d72-9171-a4206115bc9d","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_A_II_vilaghaboru_ota_nem_volt_ilyen_sokaig_zarva_de_ismet_kinyitott_a_Vatikani_Muzeum","timestamp":"2021. február. 02. 10:26","title":"A második világháború óta nem volt ilyen sokáig zárva, de ismét kinyitott a Vatikáni Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A vagyonnyilatkozat jelen formájában a választók arcul csapása, az emberek és a sajtó mégis prímán elnyammog rajta. Közben a papíron szegény politikus senkitől sem zavartatva jachtozik az Adrián. Vélemény.","shortLead":"A vagyonnyilatkozat jelen formájában a választók arcul csapása, az emberek és a sajtó mégis prímán elnyammog rajta...","id":"20210131_vagyonnyilatkozatok_ner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193a1cd7-a876-4d46-b442-f4c4d233e975","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_vagyonnyilatkozatok_ner","timestamp":"2021. január. 31. 20:00","title":"Újra itt a nagy nap, amikor a magyar politika belekacag a választók arcába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két ország felveszi egymással a diplomáciai kapcsolatokat, de az még kérdés, Jeruzsálemben vagy Tel-Avivban lesz-e a koszovói nagykövetség.","shortLead":"A két ország felveszi egymással a diplomáciai kapcsolatokat, de az még kérdés, Jeruzsálemben vagy Tel-Avivban lesz-e...","id":"20210202_koszovo_izrael_fuggetlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e53031b-d569-492d-a391-d124ff685450","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_koszovo_izrael_fuggetlenseg","timestamp":"2021. február. 02. 05:14","title":"Izrael a 117. ország, ami elismeri Koszovó függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord.\r

","shortLead":"Az oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord.\r

","id":"20210131_600_ezer_embert_oltottak_be_egy_nap_alatt_a_britek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c67847-0440-4048-b6a3-34d269b4b6de","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_600_ezer_embert_oltottak_be_egy_nap_alatt_a_britek","timestamp":"2021. január. 31. 19:36","title":"600 ezer embert oltottak be egy nap alatt a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd7dd17-9ffd-40fb-86d7-5ccc22f4c086","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lélegző csomagolást talált ki a kanadai üzletasszony, amivel „életben” tartható az étel, és még környezettudatos is.","shortLead":"Lélegző csomagolást talált ki a kanadai üzletasszony, amivel „életben” tartható az étel, és még környezettudatos is.","id":"202104_friss_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dd7dd17-9ffd-40fb-86d7-5ccc22f4c086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2723105c-2037-4fb3-8168-8db8c0084d32","keywords":null,"link":"/360/202104_friss_megoldas","timestamp":"2021. február. 02. 15:00","title":"Megoldotta, hogyan tartsuk sokkal tovább frissen az ételt, mégis kiröhögték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]