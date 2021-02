Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"368a3a32-6a9c-4079-88e2-47adadf4c3ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn folytatódott a Tüntetés az életért és a szabadságért című demonstráció Budapesten, a Hősök terén, ahol a rendőrök, akárcsak az előző napon, ismét megjelentek.","shortLead":"Hétfőn folytatódott a Tüntetés az életért és a szabadságért című demonstráció Budapesten, a Hősök terén, ahol...","id":"20210201_tuntetes_demonstracio_hosok_tere_vendeglatosok_koronavirus_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=368a3a32-6a9c-4079-88e2-47adadf4c3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7cf9fc-c8ca-4906-a863-f12f0060cb9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_tuntetes_demonstracio_hosok_tere_vendeglatosok_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2021. február. 01. 18:35","title":"Tizennyolc tüntetővel szemben intézkedtek a rendőrök a Hősök terén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9456ff-4459-4bc6-83b7-234931272fc7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A tömegparanoiával és összeesküvés-elméletekkel foglalkozó politológus nem hátrál meg, de nem tudja nem komolyan venni az ellene kormányzati hátszéllel zajló lejárató kampányt, miután halálos fenyegetéseket is kapott. Portré-interjú Krekó Péterrel.","shortLead":"A tömegparanoiával és összeesküvés-elméletekkel foglalkozó politológus nem hátrál meg, de nem tudja nem komolyan venni...","id":"202104_kreko_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9456ff-4459-4bc6-83b7-234931272fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2472e5a9-0ecd-4bc6-b703-13875b7c22d9","keywords":null,"link":"/360/202104_kreko_peter","timestamp":"2021. február. 02. 13:00","title":"Krekó Péter: \"Mostantól is azt fogom mondani, amit gondolok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14b6d94-e73e-4406-99de-6b22f5c695a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hírügynökségek szerint ez volt az egyik legvéresebb incidens a Szövetségi Nyomozó Iroda történetében.","shortLead":"Hírügynökségek szerint ez volt az egyik legvéresebb incidens a Szövetségi Nyomozó Iroda történetében.","id":"20210202_FBIugynok_megoltek_floridai_hazkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c14b6d94-e73e-4406-99de-6b22f5c695a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3a7bdb-7e5a-4af6-a23d-8a68f4779f42","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_FBIugynok_megoltek_floridai_hazkutatas","timestamp":"2021. február. 02. 21:29","title":"Két FBI-ügynököt megöltek egy floridai házkutatás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városháza szerint Békés Gáspárnak kötelessége elválasztania a magánvéleményét és köztisztviselői munkáját, igaz, a felmentéséről szóló hírre nem reagáltak.","shortLead":"A Városháza szerint Békés Gáspárnak kötelessége elválasztania a magánvéleményét és köztisztviselői munkáját, igaz...","id":"20210202_Fopolgarmesteri_hivatalt_munkatars_Varga_Juditmem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a8a927-f81c-4798-8c13-55da69bfbf90","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Fopolgarmesteri_hivatalt_munkatars_Varga_Juditmem","timestamp":"2021. február. 02. 18:48","title":"Távozik a főpolgármesteri hivataltól a munkatárs, aki megosztott egy Varga Judit-mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német kancellár szerint az oltási kampány sikeréhez elengedhetetlen a lakosság bizalma.","shortLead":"A német kancellár szerint az oltási kampány sikeréhez elengedhetetlen a lakosság bizalma.","id":"20210202_angela_merkel_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00e5ef0-a82b-4431-ad77-b9e799cbdc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210202_angela_merkel_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 22:00","title":"Merkel: Minden oltóanyagot szívesen látunk az EU-ban – ha a papírjaik rendben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pontos dátumot még nem közölt a cég. Bezos azzal indokolta a lépést, hogy most van a csúcson az Amazon, így ez az időszak a megfelelő az átszervezésekre.","shortLead":"Pontos dátumot még nem közölt a cég. Bezos azzal indokolta a lépést, hogy most van a csúcson az Amazon...","id":"20210203_amazon_jeff_bezos_lemond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00fa982-3e85-4e89-a7fd-d67426bc71c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_amazon_jeff_bezos_lemond","timestamp":"2021. február. 03. 05:51","title":"Még az idén távozik az Amazon éléről Jeff Bezos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új rekordot állított fel a Lufthansa az Airbus A350-900 típusú repülőgépével, miután 13 600 kilométer megtétele után szerencsésen landolt a cég járata.","shortLead":"Új rekordot állított fel a Lufthansa az Airbus A350-900 típusú repülőgépével, miután 13 600 kilométer megtétele után...","id":"20210201_lufthansa_airbus_a350_900_repulogep_rekord_repulesi_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8742b60-b0b7-4629-aeb9-51c926cfdcd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_lufthansa_airbus_a350_900_repulogep_rekord_repulesi_ido","timestamp":"2021. február. 01. 18:03","title":"Tizenöt és fél órát repült egyhuzamban egy kutatókat szállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae0434-04d1-4506-a764-5dbf180f0270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sőt, egész Európában csak három focistáért fizettek többet.","shortLead":"Sőt, egész Európában csak három focistáért fizettek többet.","id":"20210202_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_igazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae0434-04d1-4506-a764-5dbf180f0270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a21bbf-47d0-44f3-87e0-534d83bd7f21","keywords":null,"link":"/sport/20210202_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_igazolas","timestamp":"2021. február. 02. 15:26","title":"Szoboszlai Dominik lett a tél legdrágább igazolása Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]