[{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tőrbe ejtve című film sztárja 22 éve tiszta, és erről egy régi fotóval meg is emlékezett Instagramon. ","shortLead":"A Tőrbe ejtve című film sztárja 22 éve tiszta, és erről egy régi fotóval meg is emlékezett Instagramon. ","id":"20210204_Egykori_alkohol_es_drogfuggosegerol_posztolt_Jamie_Lee_Curtis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fab828-36de-4f97-9c4a-57dd9c52d0f6","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Egykori_alkohol_es_drogfuggosegerol_posztolt_Jamie_Lee_Curtis","timestamp":"2021. február. 04. 10:15","title":"Egykori alkohol- és drogfüggőségéről posztolt Jamie Lee Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) kapott jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén fogadták a sztárok, köztük Vanessa Kirby is.","shortLead":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) kapott jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén...","id":"20210204_Hugh_Grant_Golden_Globe_jeloles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87f2c2d-b278-460c-8cc9-7e4a1a0e8c3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Hugh_Grant_Golden_Globe_jeloles","timestamp":"2021. február. 04. 11:11","title":"Hugh Grant egy ideje otthon tanul a gyerekeivel, szóval épp jókor jött neki a Golden Globe-jelölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mezőgazdasági szaktanácsadó cég 2019-ben nyert 2,23 milliárdot, tavaly 750 ezerért vásárolta meg a negyedrészét az új após, majd érkezett egy 315 milliós kölcsön egy ismerős állami banktól. ","shortLead":"A mezőgazdasági szaktanácsadó cég 2019-ben nyert 2,23 milliárdot, tavaly 750 ezerért vásárolta meg a negyedrészét az új...","id":"20210204_rogan_antal_obrusanszky_zsolt_rogan_barbara_unios_penzek_ductus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e573707-92d9-4f6a-9c50-01abd35e0ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_rogan_antal_obrusanszky_zsolt_rogan_barbara_unios_penzek_ductus","timestamp":"2021. február. 04. 21:02","title":"Uniós milliárdokat elnyerő cégben lett tulajdonos Rogán Antal új apósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szeretnék hallani, ahogy eskü alatt is tagadja a volt elnök, hogy szerepet játszott a Capitolium ostromában. Donald Trump erre nem hajlandó.","shortLead":"Szeretnék hallani, ahogy eskü alatt is tagadja a volt elnök, hogy szerepet játszott a Capitolium ostromában. Donald...","id":"20210205_trump_tanuvallomas_impeachment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9101ffe3-6f02-453f-b741-5887031f4eb3","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_trump_tanuvallomas_impeachment","timestamp":"2021. február. 05. 06:52","title":"Impeachment: tanúvallomásra kérték Trumpot, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nanotechnológia úttörő fejlesztés, amely a növényeket is felokosítja.","shortLead":"A nanotechnológia úttörő fejlesztés, amely a növényeket is felokosítja.","id":"20210203_spenot_email","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f77bb5f-2a92-402f-b7a3-fbb64aa7c4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_spenot_email","timestamp":"2021. február. 03. 14:03","title":"Tudósok spenótokat tanítottak meg e-mailt küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","shortLead":"A többszörösen büntetett előéletű 47 éves férfi egy csecsemőt is meg akart gyilkolni.","id":"20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e08c02-6d35-4353-9546-52938ca4c6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f374d46f-8713-4e9e-ba15-215ae3b8f807","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_Elettars_csaladj_borton_Papa","timestamp":"2021. február. 04. 11:31","title":"Volt élettársa családját akarta kiirtani a börtönből frissen szabadult férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344","c_author":"Lengyel Miklós - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nagy reményeket fűz a piac és Brüsszel az olasz kormányalakítással megbízott Mario Draghi személyéhez. A jegybankár egyszer már bizonyított, igaz, akkor nem kellett megküzdenie hazája pártvezetőivel.","shortLead":"Nagy reményeket fűz a piac és Brüsszel az olasz kormányalakítással megbízott Mario Draghi személyéhez. A jegybankár...","id":"20210204_Az_euro_megmentoje_kivezetie_Italiat_a_valsagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89fb2b0-2f96-40f9-bef9-f9436ce40e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Az_euro_megmentoje_kivezetie_Italiat_a_valsagbol","timestamp":"2021. február. 04. 17:01","title":"Az eurót megmentette, képes lesz-e Olaszországban is csodát tenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9cdb9f-7d3f-47d3-8d07-87fe27589034","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210205_Marabu_Feknyuz_Az_nem_az_en_kastelyom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9cdb9f-7d3f-47d3-8d07-87fe27589034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331d04e5-13ba-4775-a0d7-5232186f9e9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_Marabu_Feknyuz_Az_nem_az_en_kastelyom","timestamp":"2021. február. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Az nem az én kastélyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]