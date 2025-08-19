Távozik a Fraditól az elmúlt évek egyik húzóembere, Adama Traoré

Három év után távozik a Ferencvárostól az elmúlt évek egyik meghatározó játékosa, a mali válogatott szélső Adama Traoré – ezt a bajnoki címvédő a honlapján jelentette be. Traoré az előző három szezonban három bajnoki címet szerzett a Fradival, pályára lépett az Európa-ligában és a Konferencia-ligában is. 118 tétmeccsén 40 gólt szerzett, és 20 gólpasszt adott.

A 60-szoros mali válogatott játékos a tavalyi szezon végén egyre kevesebb szerephez jutott az akkor már Robbie Keane által irányított FTC-ben, az idei felkészülés során pedig már az edzőtáborba sem vitte magával az ír vezetőedző, és kimaradt a Bajnokok Ligája-selejtezőkre nevezett keretből is.

A Fradi megköszönte Traorénak a klubért tett erőfeszítéseit, egyúttal sok sikert kívánt neki pályafutása következő állomásához. Azóta arra is fény derült, hogy ez az állomás a török bajnokságba frissen feljutó ankarai Gençlerbirliği lesz, amelyhez 2+1 évre írt alá.

A Fradi az idei szezonban Traoré nélkül is szépen szerepel a BL-selejtezőkben, már csak egy párharc választja el a főtáblától. Ehhez az azerbajdzsáni Qarabag csapatát kell legyűrnie, az első mérkőzést kedd este rendezik a Groupama Arénában.